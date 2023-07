Sofía Jujuy contó la dura advertencia que le hizo a Bautista Bello ni bien se enteró de la infidelidad

escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez llegó al país luego de la escandalosa separación que protagonizó junto a su expareja Bautista Bello y tuvo un diálogo con Intrusos en el espectáculo (América) en el que dio detalles del mal momento que atravesó en los últimos días.

La modelo, fiel a su buen humor, se paró unos minutos para dialogar con el programa de espectáculos desde el aeropuerto luego de su viaje a Croacia donde cumplió con compromisos laborales. Sofía dio detalles de cómo fue el difícil momento en el que se dieron a conocer las imágenes en el que su expareja le era infiel y los cuales motivaron sus últimas publicaciones en las redes sociales.

Sofía Jujuy Jiménez descubrió la infidelidad de su novio (Foto Instagram @sofijuok)

“Acá estoy, poniéndole onda. Lo que vieron ustedes, yo también lo estaba viendo en ese momento. Mi celular estaba explotadísimo, estaba en Croacia”, introdujo Sofía y luego agregó: “Dije respondo una vez por acá (Instagram), desconecto, no veo más nada, trato de entender qué me está pasando, para qué me está pasando y bueno, hice eso. No me podía hacer la bol... yo tampoco hice nada malo, pero era una realidad y estaba pasando”, señaló la modelo, que aseguró que estaba lejos de esperar una situación así y que la tuvo triste durante varias semanas.

Luego explicó la sorpresa que le tenía preparado a su exnovio antes de que se viralice el video. “Esa noche me fui a dormir pensando que él llegaba al otro día porque yo lo había invitado a Europa como regalo de cumple”, indicó y ante la pregunta del movilero si ya tenía el pasaje listo, ella respondió que sí, y agregó: “Le dije ‘no se te ocurra subirte a ese avión’. Todo fue un shock, fue muy impactante para mí”.

Sofía Jujuy se refirió a la separación de su exnovio

En el 2021, Sofía “Jujuy” Jiménez blanqueó su relación con el polista Bautista Bello a través de un romántico posteo en las redes sociales. Incluso este amor tenía grandes planes a futuro, pero todo se terminó cuando se viralizó el video en el que se lo ve besándose con otra mujer en una discoteca de Río de Janeiro, Brasil, donde se encontraba disfrutando con sus amigos, antes de viajar a Europa.

“Estábamos planeando ser papás. Estábamos viendo la convivencia. Cuando las cosas me pasan algún sentido tiene que tener, entonces digo ‘la vida que quiere que cambie de carril’. No es el beso en sí en el boliche, son los comportamientos, las mentiras y yo tengo la mejor, pero hay cosas que no las tolero y tengo mi límite: este es uno”, explicó con una sonrisa.

Al ser de carácter público el video que se viralizó, Sofía recibió muchos mensajes sobre más detalles sobre su expareja. “Te llegan videos, fotos, chats, esa es la decepción de decir ‘no lo entiendo’”, señaló y aseguró que tuvo una conversación con él después del escándalo mediático.

Por último, el movilero le consultó si tenía pensado intentar volver con él, pero su respuesta fue tajante: “No está en mis planes. No quiero volverlo a ver, honestamente, no tengo ganas. Siento que la confianza volver a reconstruirla es un laburo y siento que no lo merece”.

LA NACION