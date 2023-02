Sofía “Jujuy” Jiménez amenazó con abandonar LAM cuando le preguntaron por Juan Martín Del Potro: “Me levanto y me voy”

escuchar

Durante los últimos días, el nombre de Sofía “Jujuy”Jiménez se hizo eco en las redes por un “percance” que sufrió en vivo durante el programa de Georgina Barbarossa. Mientras bailaba, terminó de espaldas a la cámara y se le vio una mancha, de lo que parecía ser sangre, en el pantalón blanco. Si bien ella se mostró angustiada por la situación, las teorías al respecto se dividieron. Algunos sostuvieron que realmente se trató de un accidente y otros, entre ellos Ángel De Brito, se inclinaron por decir que se trataba de una campaña publicitaria.

Finalmente, al día siguiente la modelo volvió a ir a A la Barbarossa (Telefe) para hablar de lo que sucedió y confirmó una de las hipótesis que se plantearon: “No es una simple campaña publicitaria, es algo con concientización. La idea era marcar el tema, plantearlo en la mesa y que se cuestione”. Esa misma noche, tuvo una extensa participación en LAM (América) donde habló del tema, pero una pregunta sobre su ex Juan Martín Del Potro desencadenó un incómodo momento y la obligó a amenazar con abandonar el móvil.

Sofía 'Jujuy' Jiménez reveló en el programa de Georgina Barbarossa que ocurrió realmente con el "percence" que sufrió

Tras dar más detalles de la escena que protagonizó en televisión, Ángel De Brito llevó la entrevista a un lado más personal y le preguntó cuál fue la reacción de su novio, Bautista Bello, con todo lo que sucedió. “Bancó fuerte, es un capo. Le mandé un mensaje para agradecerle. Le puse: ‘soy una mujer fuerte, siempre me sentí así, pero créeme que en esto me ayudaste un montón también’”, contó.

Pero, inesperadamente, la conversación dio un volantazo. “Tu ex (Juan Martín) Del Potro, fue incinerado el otro día por su última novia que dijo muchas infidelidades, una Sofía, una Laura... metió muchos nombres en la bolsa, ¿vos alguna vez volviste con él?, ¿está hablando de vos o será otra Sofía?”, la interrogó el conductor. “Lo vi porque estaba mi nombre, pero convengamos que hay muchísimas Sofias, no tiene por qué estar hablando de mí”, se atajó.

No obstante, en el piso no quedaron muy conformes con su respuesta. “Avisale a tu cara”, lanzó Andrea Taboada. Pero, Jujuy se limitó a decir que era un “tema muy del pasado” y aseguró que disfruta mucho de su presente. Además, por insistencia, aseguró que hubo “cero balotaje”.

“O sea, cuando cortaron, cortaron”, la cuestionaron, pero se hizo un silencio que rápidamente despertó sospechas y no conformó a nadie. Si bien ella divertida le echó la culpa al delay, en el piso acotaron que era “más incómodo esto que el pantalón manchado”. Ella, por su parte, decidió cerrar el tema de su noviazgo con Juan Martín Del Potro:“Disfruto tanto de mi presente que me parece una perdida de tiempo hablar de mi pasado. No sé cuál será su estado hoy, no hablo con él hace un montón, siempre le voy a desear lo mejor”.

Jujuy Jiménez se molestó con LAM y amenazó con abandonar el móvil

Ante esto, las angelistas comenzaron a debatir sobre las conquistas románticas del extenista. “No dejó muy buenos recuerdos entre sus novias, por lo que huelo”, comentó De Brito y recordaron varios nombres, entre ellos los de Stephanie Demner y Jimena Barón. “A todas nos escribió alguna vez”, acotó Estefanía Berardi. Pero esta fue la gota que rebalsó el vaso para Sofía Jiménez, quien reaccionó de manera abrupta.

“Bueno, si vamos a hablar de este me levanto y me voy loco. ¿Qué es esto? Me levanto y me voy, chau. Abandono el móvil”, sostuvo y amenazó con sacarse el auricular. Rápidamente, rompió a reír, puesto que era una broma, donde sacó a relucir su faceta de actriz, que explotó en los últimos días. Pero, su comentario no pasó inadvertida para Ángel De Brito: “¿A dónde te vas a ir Norma Aleandro?, ¿Ahora te crees actriz?, ¿Elena Roger que te pasa?”.

El tenista y la modelo se separaron en 2020 Instagram

Si bien todos se rieron y distendieron la situación, esto no evitó que en LAM siguieran insistiendo con el tema, y el conductor fue directo al hueso: “¿Por qué terminaste mal con del Potro?”. Ella volvió a darle vueltas a la respuesta y aseguró que no se acordaba que pasó en esa historia. “Sos de lo peor Jujuy. Una mancha en tu curriculum, una más”, lanzó De Brito y nuevamente volvieron a hacerse eco las risas.

