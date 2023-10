escuchar

Sol Pérez se casará el próximo 25 de noviembre en un lujoso hotel de Cardales, al cual asistirán 400 invitados. Junto a Guido Mazzoni, su prometido, van camino a ultimar los detalles acerca del menú y la recepción de la fiesta. Para ello, la influencer visitó La Peña de Morfi (Telefe) en donde Mirtha Carabajal le preparó la torta de bodas. Durante el proceso, la invitada reveló el conflicto que surgió a la hora de elegir el postre con su novio y qué resolvieron finalmente.

Sol Pérez contó el percance que tuvo con su postre de casamiento

La relación entre ambos nació en 2018 y recién en julio del año pasado, durante unas vacaciones por el Mar Mediterráneo, Mazzoni le propuso casamiento a Sol en medio de un entorno paradisíaco. Luego de ello, iniciaron los planes y preparativos de lo que sería una ceremonia religiosa y otra en el Registro Civil, coronadas ambas con una mega fiesta.

En cuanto a uno de los platos principales de la noche -el postre-, Sol contó el percance que surgió a la hora de dirimirlo con su novio, ya que cada uno prefería una opción distinta. Por su parte, la influencer quería el volcán de chocolate y Mazzoni uno de dulce de leche. Entonces, relató cómo el catering resolvió fusionar ambos gustos en un resultado único.

“El menú está ahí. Ya seleccionado. Está bueno. Hay una buena recepción, porque la comida es lo fundamental. Después, lo lindo es que nos inventaron un postre a Guido y a mí. Hicieron una mezcla final muy bueno”, inició Sol y agregó: “Es como un mashup. A mí me gusta mucho el volcán de chocolate y a Guido mucho el de dulce de leche, es adicto”.

Sol Pérez contó el percance que tuvo para elegir el postre y relató cómo lo resolvió (Fuente: Instagram/@lasobriedadperez)

Luego de ello, la invitada a La Peña describió cómo estaba compuesto su postre, al tiempo que enseñó una imagen que días atrás publicó desde su cuenta oficial e Instagram. “Lo que estamos viendo es: la bocha de helado de dulce de leche. Pero abajo es como un volcán de chocolate con el dulce de leche adentro. Y luego la salsa es de dulce de leche y la masa es de chocolate y un crocante de cacao. Nos sorprendieron”.

De esta manera, Sol advirtió que su novio dejó de lado que primara solo el dulce de leche en el postre e intentó mediar algo que a los dos les convenía. Sobre ello, Diego Leuco bromeó: “Es un volcán de dulce leche”.

Cabe destacar que Claudia Villafañe es la encargada de la organización del evento, que tendrá 200 invitados por parte de Sol y otros 200 por parte de Guido. “Tenemos de lista 200 y 200, pero bueno, vamos a ver. Él tiene muchos invitados y a mí me cuesta darle. Es un casamiento enorme. Empezamos diciendo que sería algo más chiquitito y se fue todo a la miércoles. Se desbordó”, señaló con humor Pérez. Sin embargo, destacó: “Igual, les voy a decir algo. Uno pone una lista muy grande y después, cuando estás a un toque del casamiento, empezás a revisar la lista y a tachar un poco. Porque si no, te das cuenta de que invitaste al vecino de la vuelta, que no te saludó para ningún cumpleaños”.

Por último, Sol habló de la despedida de soltero que tuvo Guido, a quien calificó de “fiestero” e indicó que tuvo varias, una de ellas en Ibiza, España. En tanto, por su parte, la influencer contó que junto a sus amigas planeó un “partybus” y luego un cierre en un boliche porteño.