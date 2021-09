Sol Pérez sorprendió al contar que llamó al hombre que atropelló y mató a su abuela

En Nosotros a la mañana (eltrece), el programa donde es panelista, Sol Pérez recordó un doloroso episodio de su vida: la muerte de su abuela. En 2016 la mujer perdió la vida al ser atropellada. Si bien no es la primera vez que la modelo habla de este episodio, en esta ocasión sorprendió al contar que en ese momento llamó por teléfono al hombre que embistió a su familiar. “Encima se enojó”, reveló.

El miércoles por la mañana, en el programa que conducen Joaquín “el Pollo” Álvarez y Sandra Borghi, Pérez se vio visiblemente conmocionada cuando se trataba la noticia de Magalí Páez, una joven que murió el 14 de septiembre tras ser atropellada en Ingeniero Budge mientras cruzaba la calle con su sobrina de un año y 9 meses en brazos.

Sol Pérez habló sobre el asesinato de su abuela

Mientras el móvil se encontraba con la familia de la víctima que reclamaba justicia, la panelista se refirió al caso de su abuela y apuntó contra el hombre que, de acuerdo a su relato, “cruzó el semáforo en rojo” y mató a la mujer.

Sol Pérez se refirió al difícil momento que atravesó con la muerte de su abuela Captura de pantalla

“Lamentablemente estás años en la nada misma. La justicia es muy lenta, no hacen nada. En el caso de mi abuela, este hombre a los tres meses pidió el auto. Nosotros tuvimos que hacer todo un lío para que te entreguen el cuerpo, para poder despedirla, porque como es un accidente y es una causa, tienen que hacer pericias y tardás un montón”, sostuvo.

Un rato más tarde, Borghi confesó algo que había hablado con la exchica del clima en una pausa del programa y lo compartió con el público: “Sol me decía que ella llamó al asesino de su abuela”.

Al tomar la palabra, la panelista se explayó y expresó: “Me contestó su mujer, me pasó con la hija. El hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele y me dijo: ‘Yo no sé qué historia te contaron a vos’. ¿Qué historia me van a contar? Si mi abuela estaba muerta y claramente su papá la había atropellado. Estaba todo más que claro, pasó en rojo el semáforo”.

Asimismo, ya muy angustiada, agregó en su relato: “Encima se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me dé algún tipo de explicación. Uno en ese momento quiere saber cómo pasó”.

El relato de Sol Pérez sobre su abuela en la mesa de Mirtha Legrand

Esta no es la primera vez que la modelo relata el doloroso episodio de la muerte de su abuela, el cual la marcó para siempre. Invitada en 2018 al programa de Mirtha Legrand, Pérez le había contado a la diva las circunstancias en que había ocurrido el trágico hecho.

Sol Pérez, en 2018, recordando la muerte de su abuela en el programa de Mirtha Legrand (Captura de video)

“Mi abuela iba a hacerse un estudio porque no quería tener nada. Había tenido un cáncer en el estómago. Era súper vital: hacía tenis, hacia aquagym. Tenía 82. Una mañana salió de casa, se tomó el colectivo y estaba cruzando calle para llegar al (Hospital) Bocalandro y un hombre cruza en rojo y la atropella”, manifestó conmovida.

En aquella ocasión se refirió a las consecuencias que tuvo a partir de entonces y de las cuales no logró recuperarse: “Es algo que no pude superar y creo que no lo voy a superar nunca. A uno siempre le queda eso de ‘¿sabría cuánto yo la amaba?’. Siempre hay que recordarle a la familia cuánto uno la quiere. Mi abuela era lo más”.