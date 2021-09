Carla, la hermana de Antonela Roccuzzo que elige el perfil bajo: ¿a qué se dedica?

Durante las fechas festivas, Antonela Roccuzzo suele mostrarse con su familia en Rosario, a donde regresa cada vez que puede. Así es como se conoció un poco más de la vida de Carla, la hermana menor de la esposa de Lionel Messi. Según trascendió, la joven tiene 30 años es médica y estuvo en pareja por más de seis con un colega suyo norteamericano, hasta que en plena pandemia decidieron poner fin a la relación.

Aparte de Carla, Antonela tiene una hermana mayor que se llama Paula, que vive en Rosario y trabaja junto a su madre Patricia en el negocio familiar. Las tres son muy unidas, de hecho, la influencer siempre que puede aprovecha para dedicarles un mensaje en las redes sociales y hacer más corta la distancia que las separa.

Carla es médica y tiene 30 años, es la única de las tres hermanas que está soltera

Según contó la mamá de las tres hermanas durante una entrevista a la revista Hola Argentina en 2019, Carla también buscó abrirse paso sola en la vida. “Se fue de chica: primero a Bariloche y ahora a Buenos Aires”, relató. “Por suerte, siempre las voy a visitar y a todos les gusta venir a Rosario para reunirnos. Diciembre es el mejor mes del año porque las tengo cerca y festejamos en casa. Un año nos toca Navidad y al siguiente Año Nuevo, nos vamos turnando con las otras familias”, detalló al hablar de la dinámica que mantiene con sus hijas.

La joven, según su hermana, "tiene un imán con los chicos"

Paula es abogada, mientras que Carla estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2017, cuando Leo y Anto se casaron, ella fue la madrina de la pareja. “Con mis hermanas somos bastante diferentes las tres, pero nos complementamos y tenemos una relación hermosa. Nuestras diferencias no generan problemas, sino que nos hace reírnos de nosotras mismas. Cuando nos juntamos las tres en Rosario, a mis amigas no las veo por un mes. Carla, que es la más chica, vive en Buenos Aires y es la única que todavía no es mamá, pero tiene un imán con los chicos”, relató la letrada.

Carla estuvo en pareja por varios años con un médico de Los Ángeles, llamado Derek Pipolo, a quien habría conocido en la facultad. De hecho, hasta el año pasado se mostraban muy enamorados en las redes sociales. Pese a eso, ella siempre trató de ser muy cuidadosa al estar tan expuesta sin quererlo, solo por ser la hermana menor de Antonela.

Antonela y su hermana Carla

Por lo poco que se sabe de la médica, se puede decir que es uno de los seres más queridos de Antonela, además de que fue una de las mejor vestidas en la boda de su hermana. Ese día la joven se destacó por su belleza.

Su madre dijo que “es la más práctica y racional” de las tres hermanas. “Son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece”, sostuvo.

Carla fue una de las mejores vestidas durante la boda de Leo y Anto

En su cuenta de Instagram, Antonela publica cada tanto imágenes de los reencuentros con sus dos hermanas en Rosario. Incluso, su madre contó que la familia que tienen es muy numerosa y “se nota” cuando se juntan todos: “Como mínimo somos treinta. Además, festejamos el ‘no cumpleaños’, una típica celebración familiar que creamos para festejar los cumpleaños de todos”.