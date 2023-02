Así está hoy Regina, la hija menor de Soledad Pastorutti, que cumplió 10 años: “Mi rayito de luz”

escuchar

En febrero de 2013, Soledad Pastorutti recibía a su segunda hija, Regina. Así, la recién nacida se convirtió en la hermana pequeña de Antonia, su primera hija con Jeremías Audoglio, con quien se casó en 2007. La cantante dio a luz en el Sanatorio de la Mujer en la ciudad de Rosario y, ahora, diez años después, mostró a través de las redes sociales cuánto creció la chiquita y le dedicó un emotivo posteo: “Mi rayito de luz”.

En diálogo con ¡Hola!, la intérprete de “La música de mi vida” reveló que la llegada de Regina fue “mucho más tranquila” que la de Antonia, tres años mayor. “Es más fácil tener dos hijos que uno. Con dos chicos, tenés la energía dividida y llegás a un punto donde dejás que las cosas fluyan. ¡Y las cosas fluyen!”, expresó. Y contó: “Con Regina no tuve ningún problema en el posparto y eso se reflejó en que pude continuar con mi trabajo. Además, me tocó una beba muy dócil: ella duerme y come, no es demandante”.

Soledad compartió una foto junto a su hija Regina Instagram: sole_pastorutti

Este domingo, Soledad Pastorutti dedicó un emotivo posteo a su hija menor, a través de su perfil de Instagram, donde compartió varias instantáneas y un video junto a su pequeña Regina. “Mi rayito de sol, mi suspiro en silencio. Mi camino lleno de aromas nuevos. Todo el espacio que hay en mi corazón. Que seas siempre libre y feliz. Te amo”, escribió la cantante.

Las fotos que la Sole publicó en su Instagram Instagram: sole_pastorutti

Además, la cantante contó el regalo que su hija mayor le hizo a la recién llegada al momento de su nacimiento. “¡Una canción! Ya se la canté varias veces. Antonia recibió a su hermana con besos y abrazos, pero enseguida se distrajo con flores y cartas. Ahora es tan independiente que a mí también me da poca bolilla”, relató. La intérprete se refirió al tema “Eres”, que compuso cuando estaba embarazada de su segunda hija y le dedicó a la primera.

Pastorutti compartió un emotivo video en Instagram

LA NACION