Son gemelas, vivieron en la mansión Playboy y revelaron la terrorífica situación que sufrieron cuando cumplieron 19 años

Kristina y Karissa Shannon tenían solo 19 años cuando se mudaron a la Mansión Playboy, en 2008. Durante los 18 meses que fue lo que duró su relación con Hugh Hefner, fundador del imperio, que murió en 2017, vivieron lo que describen como “una experiencia traumática”, que marcó un antes y un después en sus vidas. En una entrevista reciente con la revista People, las gemelas rompieron el silencio y revelaron los detalles más oscuros de su paso por el universo Playboy.

Lejos del glamour que mostraba el reality Girls Next Door, del que eran fans antes de ingresar a la mansión, las hermanas aseguran que la realidad fue “100% diferente”. “Fue como un shock cultural. Nosotras no crecimos con una madre joven, así que no sabíamos nada de maquillaje ni peinados ni sensualidad. Éramos adolescentes”, reconoció Karissa.

Llanto, comentarios horribles y bullying

Su juventud y el hecho de ser gemelas despertaron rápidamente celos entre otras modelos de la casa, que habían quedado relegadas con su llegada. Según contaron, Hugh Hefner solía pedir que las ubicaran al frente en las fotos grupales o que se sentaran a su lado en las cenas, lo que generaba tensiones internas. “Recibimos muchos comentarios horribles por celos”, sostuvo Kristina, quien aseguró haber llorado en más de una ocasión por el bullying constante dentro de la mansión.

Las reconocidas hermanas gemelas de Playboy se animaron a contar por primera vez todo lo que sufrieron en la mansión Foto: AETV

Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible y en 2010 decidieron abandonar la mansión, pero los efectos de aquella etapa las acompañaron durante el resto de sus vidas. Tras su salida, enfrentaron serios problemas de salud mental, consumo de alcohol y drogas, y en 2014 estuvieron involucradas en un accidente automovilístico que resultó en una denuncia por “conducción bajo los efectos del alcohol” contra Kristina.

“Subimos de peso. Estábamos enfermas, perdidas y, en momentos, con pensamientos suicidas. No teníamos a nadie. Éramos solo nosotras tratando de encontrar el rumbo después de habernos perdido. Todos decían que estábamos pasando por nuestra ‘fase Anna Nicole’”, recordó Kristina, en referencia a Anna Nicole Smith, otra exconejita de Playboy que murió en 2007 por una sobredosis.

En 2022, durante la emisión de la docuserie Secrets of Playboy, las gemelas revelaron nuevos datos que profundizaron la polémica. Ambas aseguraron que contrajeron clamidia durante su estadía en la mansión y Karissa contó que “había abortado en secreto tras quedar embarazada de Hefner”. “Cada vez que estuve con él (Hugh Hefner), fue una agresión. Para mí, fue como una violación. Él usaba mecanismos de control. Me alegra haber abortado”, expresó, sobre la dura decisión que debió tomar en plena juventud.

Kristina y Karissa Shannon en la mansión de PlayBoy

Un cumpleaños perturbador

Uno de los momentos más perturbadores que relataron fue el día de su cumpleaños número 19 cuando, según contaron, fueron forzadas a hacer un trío sexual con el magnate. “Nunca vas a olvidar eso. Fue como estar en prisión y que alguien te destruya”, aseguró Kristina, al comparar la vida en la mansión con una experiencia de encierro y manipulación total para personas de bajos recursos como ellas.

Otro de los temas que las hizo sentir culpa a medida que crecían en ese lugar hostil, era que poco a poco iban perdiendo su fe en Dios. “Destruyó quienes éramos, en especial cuando nos quitó nuestra religión. Perder eso fue un trauma enorme”, dijo Karissa. A diferencia de otras mujeres de la casa, las hermanas no tenían una familia presente, por lo que aseguran que eso fue lo que les impidió ver por muchos años el daño que les estaban generando gran cantidad de personas que se aprovechaban de su inocencia.

Las hermanas gemelas eran las favoritas de Hugh Hefner (Foto: WireImage)

Finalmente, ambas decidieron alejarse de Los Ángeles y rehacer sus vidas en Michigan. Desde entonces, estuvieron “escondidas”, atravesando un proceso de sanación. Diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático, iniciaron terapia y comenzaron un camino de reconstrucción personal. “No creo que lo que pasó desaparezca nunca. Me duele saber que una parte nuestra nos fue arrebatada”, reconoció Karissa.