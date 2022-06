¿Son o no hijas de Diego Maradona? Los resultados del ADN de Eugenia Laprovittola y Magalí Gil

La espera terminó y, finalmente, se conocieron los resultados de ADN de Eugenia Laprovittola y Magalí Gil, que buscaban saber si eran hijas de Diego Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020. Ahora, según la información que fue confirmada a LA NACION por Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda, la madre del hijo menor del Diez, ninguna de las dos es hija del campeón del mundo.

“Nosotros esperábamos este resultado porque en la causa no hay ningún hecho fáctico ni jurídico que manifieste que eran hijas de Diego”, aseguró en diálogo con este medio el letrado. A su vez, continuó: “No hay ningún testigo, ningún relato que ponga a las madres de ellas con Diego”. Y completó: “Por pedido nuestro la pericia es muy completa, así nos sacábamos todas las dudas. La pericia es contundente: no son hijos de Diego ni hermanas de Dieguito”.

La sangre de las jóvenes fue cotejado con una muestra del ADN de Maradona

En los documentos judiciales de determinación de vínculo biológico a los que tuvo acceso LA NACION se determinó que los perfiles genéticos de Maradona y Gil y Maradona y Laprovittola no son compatibles. Es decir, las jóvenes no son hermanas de Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando.

En ambos documentos se puede: “Los resultados observados excluyen a Diego Armando Maradona (fallecido) como padre posible de Magalí Alejandra Gil” y de “Eugenia Mailen Laprovittola”.

El documento judicial que indica que Eugenia Laprovittola no es hija de Diego Maradona

A pesar de los análisis genéticos, las jóvenes continuarán con su reclamo para ser reconocidas como hijas del futbolista, según aseguró este martes Luis Ventura en A la tarde (América). Durante la emisión del programa, el periodista detalló el procedimiento que se llevó adelante para cotejar la sangre de Laprovittola y Gil.

“El ADN fue realizado el 21 de septiembre de 2021″, explicó este martes Luis Ventura durante la emisión de A la tarde (América). Según sostuvo el periodista, el ADN de Maradona utilizado para el análisis es de una muestra tomada directamente del astro. Esa muestra está en el Juzgado de San Isidro debido a que se extrajo para investigar la causa que se lleva adelante sobre la muerte del excampeón del mundo.

El documento judicial que indica que Magalí Gil no es hija de Diego Maradona

Primero se cotejaron las muestras de ADN de Maradona con cada solicitante: dieron negativo. A su vez Baudry, abogado de Ojeda, tomó la decisión de que el ADN de las solicitantes también se comparara con el de Dieguito Fernando para reforzar los resultados. “Hizo que la sangre de Dieguito Fernando se cotejara con la de las chicas y también con la su padre”, reveló Ventura.

“La misma muestra (de ADN de Maradona) que se utilizó para cotejar la filiación con Magalí Giles y Eugenia Laprovittola también se hizo con Dieguito Fernando y los resultados fueron reveladores”, resumió Karina Mazzocco. En este sentido, el segundo análisis zanjó por completo el asunto, dado que se observó que el niño no tiene filiación con Laprovittola ni Gil. Asimismo, también se cotejó el ADN de Dieguito con la misma muestra de ADN Maradona que se utilizó para el análisis con la dos jóvenes que aseguraban ser hijas de él —con el objetivo de que no hayan dudas de que la muestra del astro es legítima— y en el caso del niño, dio que hay filiación.

A pesar del documento legal, Ventura aseveró que tanto Laprovittola como Gil continuarán con el reclamo. “Esto no queda acá, porque las dos están buscando otro lugar para presentar el reclamo”, dijo y explicó la motivación de las jóvenes: “Son cosas muy delicadas. Hay que ver de qué manera le contaron las historias [de que son hijas de Diego Maradona] y quiénes se las contaron”.

Las historias de Eugenia Laprovittola y Magalí Gil

Eugenia Laprovittola fue dada en adopción cuando tenía apenas unos días de vida. La joven siempre supo que quienes la criaron no eran sus padres biológicos y tras la muerte de Diego Maradona le llegó un rumor que aseguraba que el futbolista había tenido una relación fugaz con una mujer y que ella había nacido producto de esa aventura.

“Tengo entendido que mi mamá biológica se habría contactado con un periodista para darle esta información”, develó la joven en enero de 2021. La madre de Laprovíttola, según contó en mayo del año pasado en un programa de televisión, trabajaba en un bar al que Maradona iba siempre y ahí se habrían conocido, pero la relación no duró mucho. “Ella estaba casada y cuando su marido se enteró la golpeaba para que abortara. Cuando yo nací me dio en adopción. También me contó que intentó decirle a Diego que estaba embarazada, pero que el entorno la apartó”, afirmó.

La historia de Magalí Gil es similar. En diciembre de 2020, a través de su cuenta de Instagram, la joven contó: “A fines del año 2018 se contactó conmigo mi madre biológica para contarme que mi padre, según ella, sería Diego Armando Maradona”. Luego, siguió: “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y conocía el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmocionó y despertó en mí la necesidad de conocer mi identidad, algo consagrado como un derecho universal”.

Magalí Gil tiene 25 años y podría ser la sexta hija de Diego Maradona. Ahora, la joven abrió una cuenta de Instagram para evitar "especulaciones" sobre su caso

“Conocí a mi madre biológica y me vi en la necesidad de buscar la verdad —continúa el comunicado en la red social— Inicialmente intenté, con asesoramiento profesional, acercarme a Diego Maradona por intermedio de su letrado y al principio fui recibida con buen trato. Sin embargo, todas las promesas respecto de que colaborarían conmigo en la búsqueda se vieron frustradas y no quedó otra alternativa que iniciar acciones judiciales”.