El impensado motivo por el que Sofía Gala podría no asistir a la boda de Moria Casán y Pato Galmarini

Sofía Gala habló sobre la relación de su madre Moria Casán con el exsecretario de Deportes, Fernando “Pato” Galmarini, y de los planes de boda que tiene la pareja. Sin embargo, sorprendió al revelar el motivo por el cual no iría al casamiento de la pareja en La Bombonera.

“Yo soy fóbica, entonces no sé si podría ir a un estadio como la cancha de Boca. Pero bueno, soy de Boca. Si a ellos les hace feliz, los apoyo y me parece fantástico”, declaró la actriz en una entrevista para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez).

En ese sentido, al hablar de la pareja, señaló: “Los veo muy bien a los dos. Pato es encantador, es bárbaro. Ella está feliz y eso es lo importante. Soy una persona que trato de no meterme. Al contrario, trato de acompañar a la gente que más amo y estar cerca. Por supuesto, decirles todo lo que pienso, bien o mal, pero en el momento que la gente está plena, como mi mamá ahora, es todo sí. Ningún no. Todo está re bien”.

La pareja se encuentra junta hace un año y planean casarse en la cancha de Boca.

En marzo, Moria habló de su compromiso con el empresario y su futura boda. “Estamos ahí, comprometidos. Nos vamos a casar en la cancha de Boca. Me dijo el presidente del club [Daniel Angelici] que ahí nos tenemos que casar. Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos. Fue la única ceremonia que pudimos hacer. Nos planteamos organizar este nuevo pequeño homenaje a nuestra relación”, detalló en el mismo ciclo radial.

A pesar de conocerse hace bastante tiempo, el amor entre ambos nació a mediados del 2021. Mantuvieron un breve período de noviazgo, hasta que el 11 de diciembre decidieron realizar una ceremonia en secreto. Ese mismo día, sellaron su vínculo durante un partido entre Boca y Central Córdoba. Sin una fecha informada del segundo festejo, el cuál también se celebrará en la cancha del equipo xeneize como ocurrió la primera vez, el exfuncionario menemista dijo ya estar imaginándose el resto de su vida junto a Moria. “Espero que sea para siempre”, expresó con ternura.

Moria comenzó a salir con Pato Galmarini a mediados de 2021

La exvedette y el empresario tuvieron su primer encuentro hace muchos años en el programa A la cama con Moria, pero hace un año se volvieron a reencontrar y surgió el amor. “Él se acordaba, pero yo no. Me lo dijo cuando lo crucé en una situación de evento ligado a la política, un premio a la cultura. Ahí me mandó el ‘yo estuve en tu cama’. A partir de ahí empezamos a charlar. Y un día comenzó a venir a mi casa... y un día no nos separamos más. Es muy hermosa nuestra historia. Ambos nos redescubrimos. Somos personas con vidas intensas. El mandó toda su libido a la política y yo, si bien no la mandé a ninguna parte, la repartí como tuve ganas”, expresó Moria a LA NACIÓN tiempo atrás.