Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, necesita un nuevo trasplante de riñón: “Se me viene una complicada”

Hace diez años, Sonsoles Rey Obligado recibió un trasplante de riñón por parte de su madrina de bautismo, la reconocida cantante Sandra Mihanovich. No obstante, este lunes la ahijada de la artista contó en redes sociales que necesita un nuevo trasplante de riñón ya que el que tenía no está funcionando como esperaban. “Hace dos años que vengo peleándola, no sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más!”, comenzó el relato en su cuenta de Instagram.

Sonsoles Rey subió varias historias donde explica su complicado estado de salud. La noticia conmocionó a todos sus seguidores. “No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo... lo cuento porque muchos me preguntan qué me pasa... gracias siempre por los mensajes”, destacó, y agregó: “Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada, jamás abandonaré la batalla”.

Sonsoles Rey subió una serie de historias hablando sobre su estado de salud. Foto/Instagram: @sonsoles2

Luego, Sonsoles dio detalles de qué le está sucediendo: “Sigo contando porque no puedo contestar todos los mensajes. Hace dos años que vengo peleándola, no sabemos porque este riñoncito que tanto amo no quiere andar más!”, haciendo referencia al trasplante que recibió en 2012. “Yo soy esto que ven en esta foto! Así que voy a poder! Hoy me ponen un catéter en el cuello (qué lindo) para poder ir a diálisis y prepararme para un nuevo trasplante”, explicó la ahijada de la cantante.

Cabe señalar que tanto Sandra Mihanovich como su esposa, Marita Novaro Hueyo, quien es madre de Sonsoles, señalaron a un medio local que la están acompañando en este difícil momento. Sin embargo, no ahondaron al respecto y fue Sonsoles quien continuó dando detalles en las redes sociales. “Tengo que poner de nuevo el cuerpo! Pero todo lo que sea oscuro lo llenaré de luz porque así soy”, indicó la mujer junto a imágenes de ella en la playa. Al publicar estas historias, Sonsoles comenzó a recibir el apoyo de sus seguidores y varios se ofrecieron para donarle el órgano que necesita.

Sonsoles Rey subió una serie de historias hablando sobre su estado de salud. Foto/Instagram: @sonsoles2

Además, la ahijada de la artista aprovechó el espacio para aclarar la nota que dio la revista Hola! y LA NACIÓN el pasado 1 de junio: “Quiero aclarar que cuando hice la revista Hola! no sabía que era necesario realmente otro trasplante. Tenía algunos temas, pero con un diurético venía bien. Así que aclarar que la medicina es como la vida misma: todo cambia y todo es por algo”.

Sonsoles Rey y Sandra Mihanovich hablaron de cómo el trasplante les cambió la vida

El 1 de junio, Sonsoles Rey y Sandra Mihanovich brindaron una entrevista a ¡Hola! y LA NACIÓN para hablar sobre cómo les cambió la vida aquel momento en sus vidas. “A mí me la cambió por completo, porque la estaba pasando mal antes del trasplante. Mi hijo León tenía un año y meses y yo estaba todo el tiempo con vómitos, transfusiones, anemia. Estaba realmente muy, muy mal. Y ahora hace diez años que tengo una vida normal. Y la verdad es que soy una gran disfrutadora de la vida. Valoro cada cumpleaños de corazón, valoro los días, cada día, valoro los detalles de la vida, las cosas mínimas. Valoro la salud, tener salud. Como que la gente no se da cuenta de lo que es vivir la vida con salud”, indicó Sonsoles.

Sonsoles Rey subió una serie de historias hablando sobre su estado de salud. Foto/Instagram: @sonsoles2 instagram

Por su parte, Sandra señaló: “A mí también. Para mí es un antes y un después. Mi vida está potenciada de una manera increíble por haber tenido esta oportunidad, por haber pensado “puedo ser yo” y concretarlo. Es como una locura, una maravilla. Yo me tatué la palabra “gracias” en el brazo y ese “gracias” viene después de esta situación. Hay un sentimiento de eterna gratitud porque todos los planetas se hayan alineado de tal manera de haber podido concretar la donación y que fuera bueno para ella y fuera bueno para mí”.