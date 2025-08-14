Sorpresa en Cuestión de peso: un ex Gran Hermano se sumó al programa y causó furor

Cuestión de peso (eltrece) genera repercusión con las impactantes historias de vida de sus participantes, quienes buscan transformar sus hábitos y alcanzar un bienestar. En esta ocasión, la sorpresa llegó con la incorporación de un rostro conocido para el público: Ariel Ansaldo, recordado por su paso por Gran Hermano y popularmente apodado “Big Ari”, quien decidió sumarse al ciclo conducido por Mario Massaccesi.

En su debut en el programa, el concursante volvió a desplegar la simpatía y el humor que lo hicieron popular en la pantalla, cuando estuvo en Gran Hermano como suplente en la edición 2022/23. En ese entonces se ganó el cariño de la audiencia, y tiempo después volvió a aparecer como visita en la temporada 2023/24, donde dejó en claro que su personalidad extrovertida y su estilo único siguen intactos.

Big Ari decidió sumarse a Cuestión de Peso para lograr un importante cambio de vida (Captura: eltrece)

Durante su presentación, Ariel fue muy claro al explicar las razones que lo impulsaron a sumarse a Cuestión de peso. Con total sinceridad, sostuvo: “Lo que me pierde a mí son las harinas, las pizzas y las empanadas. Mi sobrepeso es por las harinas. Vengo a bajar, ojalá que se dé”. A los 48 años, el oriundo de Berazategui dejó en evidencia que su principal objetivo es modificar su alimentación para lograr un descenso de peso que le permita sentirse mejor física y emocionalmente.

Además, destacó que este es un momento clave en su vida para animarse a una transformación profunda: “Llegó el momento de enfrentar un gran cambio, un gran sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y mi vida”. A su vez, agradeció el apoyo incondicional de sus padres para afrontar este reto. “Tengo 20 o 30 kilitos de más. Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor”, manifestó para sellar su compromiso con el proceso que acaba de iniciar.

Ariel se sinceró sobre sus hábitos alimenticios y las cosas que busca cambiar en su vida

Luego de su presentación, Ariel se puso en manos del equipo de Cuestión de peso y, acompañado por Mario Massaccesi, Estefanía Pasquini y el resto de los especialistas, se enfrentó al momento más esperado: la balanza. El ex Gran Hermano registró un peso inicial de 149,4 kilos, dato clave para que el equipo médico determine el objetivo semanal y la meta que deberá alcanzar para recibir el alta. Con su habitual entusiasmo, adelantó que se comprometerá al máximo: “Vengo a bajar más de un kilo y medio por semana, yo no hago nada a medias. Vengo a romperla”.

En su presentación, admitió que necesita hacer un cambio profundo de hábitos (Captura: eltrece)

Sin embargo, admitió que no fue fácil tomar la decisión de unirse al ciclo. “Yo les voy a decir la verdad, me costó un montón estar acá. No quería mostrarme tan vulnerable. A mí no me gusta hablar de mi sobrepeso, me cuesta”, reconoció, y dejó entrever que este desafío implica no solo un cambio físico, sino también un paso importante en lo emocional. Asimismo, el también integrante de distintos programas de streaming de Telefe recordó que en el pasado fue una persona activa, practicaba snowboard y salía a correr, pero que con el tiempo esas rutinas quedaron atrás.

En ese sentido, explicó que su peso solía mantenerse entre 115 y 120 kilos, pero que la pandemia marcó un quiebre: “Ahí desbarranqué. Yo me creé un mal hábito, que es mucho de noche y picotear durante la madrugada. No como mucho durante el día, todo a la noche... Yo no soy de lo dulce, mi debilidad es lo salado”. Consciente de los cambios que debe hacer y dispuesto a enfrentar sus propios límites, Ariel comienza así un nuevo capítulo en su vida, en el que buscará recuperar su salud, su energía y aquellas actividades que alguna vez disfrutó.