Un ex Cuestión de Peso mostró cómo está luego de bajar 150 kilos

Gastón Hernán Villagra, más conocido como El Retutu, contó en su cuenta de Instagram los cambios físicos que experimentó al bajar 150 kilos. En un video que publicó en las últimas horas, el exparticipante de Cuestión de Peso mostró el antes y después de este tratamiento que lleva hace años para mejorar su calidad de vida.

El Retutu contó que bajó 150 kilos e incentivó a otras personas a que sigan su camino

“Llegué a pesar 270 kilos o 540 libras, como quieran llamarlo, lo bueno es que pude bajar 120 kilos con esfuerzo y si ninguna operación, puro tratamiento nutricional y actividad física”, explicó El Retutu, quien se animó a contar los abruptos cambios físicos que vivió al bajar una gran cantidad de kilos.

El Retutu sorprendió con su rotundo cambio físico

Su caso se hizo reconocido en el año 2011 cuando asistió a Cuestión de Peso con un estado complicado de salud. Con un tratamiento invasivo, monitoreado por especialistas, Villagra empezó a adoptar hábitos saludables que lo llevaron a cumplir su objetivo. Sin embargo, tras la culminación del programa que se emite por eltrece, El Retutu abandonó el tratamiento y hasta llegó a permanecer varios días en terapia intensiva por fiebre persistente, fuerte dolores dolores abdominales y otros inconvenientes que lo obligaron a ser hospitalizado.

Una vez superado el percance, en 2024, el cantante se realizó la cirugía bariátrica para tratar la obesidad severa. “Luego vino la operación y en total bajé 150 kilos. Hoy estoy feliz y no me da vergüenzas mostrar mis cicatrices porque la batalla está ganada en el nombre poderoso de Jesús. Vamos que vos podes, solo depende de vos dar ese primer paso”, subrayó sobre su experiencia y alentó a otras personas con la misma enfermedad a tomar este camino.

El imponente cambio físico de El Retutu

Acompañado con el texto, El Retutu mostró el día después de la intervención quirúrgica con los colgajos de piel que le quedaron en sus brazos, los cuales pretende fortalecer con actividad física. “Esto es una secuela de una batalla ganada”, subrayó, con orgullo, sobre el imponente cambio físico.

Desde su ingreso, en 2011, a Cuestión de Peso, Gastón Villagra no solo enfrentó el problema que lo aquejó durante años, sino, también, se enteró que su organismo sufría del hígado graso, colesterol y artrosis en las dos rodillas debido a la gran cantidad de peso que debían soportar sus articulaciones.

El paso de El Retutu por Cuestión de Peso

Tras mostrar los pliegos de piel ante las cámaras, El Retutu explicó que su plan, de ahora en más, es armar una rutina de entrenamiento para poder ganar masa muscular. Por otro lado, se vanaglorió por los logros obtenidos y se convirtió en un ejemplo a seguir para otras personas que atraviesan el mismo problema.

El Retutu bajó 150 kilos y alentó a otras personas a que sigan su camino

“Estoy orgulloso de mí y del todo proceso que viví”, manifestó el cantante que conmovió al público en el año 2012 para coronarse ganador de Cuestión de Peso. A 14 años de ese hito que cambió su vida por completo, El Retutu se planteó un nuevo desafío en su vida: amigarse con la actividad física, conseguir un personal trainer y culminar un ciclo traumático que marcó un antes y un después en su salud.