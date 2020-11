El director de Jurassic Park eligió descartar una escena central de la novela en la que estaba basada la película

10 de noviembre de 2020 • 17:24

La semana pasada, Colin Trevorrow, el director de la nueva versión de Jurassic Park, confirmó que acaba de concluir el rodaje de su nuevo capítulo, Dominion y que el film llegará a los cines en 2022.

En el marco de la expectativa por el género jurásico, David Koepp, el guionista y amigo de Steven Spielberg, el realizador a cargo de las dos primeras entregas del clásico de los 90, contó una curiosidad de la filmación.

Lo hizo en el nuevo episodio del podcast ReelBlend de CinemaBlend. Allí reveló que una impresionante secuencia de persecución a través de un río con el temible tiranosaurio y dos personajes del relato fue eliminada por el mismo Spielberg. La escena es una de las más extensas de la novela del escritor Michael Crichton.

"Creo que decidió no hacerla en ese momento mientras veíamos juntos una serie de storyboards algunos de los que son exactamente iguales a los que se ven en la película. Había una secuencia en el río con Rex y los niños, pero Steven dijo que no íbamos a hacer eso. La cortó entera. No existía la tecnología de hoy en ese momento, así que el 'Hombre Tiburón' fue sensato", reveló Koepp.

Durante el podcast, Koepp contó que Spielberg ya sabía cómo lo complicado y costoso que era filmar escenas acuáticas después de hacer Tiburón en 1975: no iba agregar más dificultades a la complejidad de los dinosaurios que ya era un desafío. Por otra parte, la película contaba con un presupuesto de 63 millones de dólares.

Koepp, un legendario guionista de Hollywood que escribió los guiones de Misión: Imposible, Spider-Man e Indiana Jones y el reino de la Calavera de Cristal, aseguró que es una secuencia atrapante en la novela, pero que "su ausencia no impide que Jurassic Park sea genial".