Stefi Roitman se mostró con el pelo fuscia: ¿con qué actriz internacional la confundieron?

Stefi Roitman cautiva con cada publicación en las redes sociales. La alegría y espontaneidad es lo que refleja en su cuenta de Instagram. En ese sentido, el martes por la noche les deseó buenas noches a sus seguidores y compartió una foto inédita en la que se la ve con una peluca fucsia. Rápidamente causó revuelo y no por su look sino por el evidente parecido físico con una estrella internacional: Úrsula Corberó, protagonista de La Casa de Papel.

Instalada en Miami desde el 2020 junto a Ricky Montaner, la modelo se convirtió en una influencer en el ámbito internacional. Las redes sociales son su herramienta para mantener actualizados a sus más de 3 millones de seguidores que están interesados tanto en su trabajo en los medios como así también de su vida como parte de la familia de su esposo.

Stefi Roitman recibió miles de halagos (Foto Instagram @stefroitman)

Stefi responde muy bien a esta inquietud al mostrar diversos aspectos de su vida y muchas veces sorprende con sus declaraciones o fotos. En esta ocasión, lo hizo sin esperar semejante repercusión. La joven de 27 años compartió una imagen en la que se la ve con una peluca fucsia y les deseó buenas noches a sus seguidores: “Que sueñen con angelitas”. Por supuestos que los halagos no tardaron en llegar y entre ellos se destacó el comentario de su esposo, que le expresó: “Ellos con angelitas y yo contigo así”.

A pesar de que los halagos fueron muchos, la gran mayoría de comentarios en la publicación coincidían en el impresionante parecido de la argentina con la actriz Úrsula Corberó que recobró fama internacional por su protagónico en la serie La Casa de Papel. “Te pareces a Tokio”; “¿Tokio eres tú?”; “¿Hay otra temporada de la serie? Ah no”; “Sos igual”; “No puedo creer el parecido”; “Siempre he dicho que te pareces a ella y en esa foto pensé que eras Úrsula”, fueron algunas de las palabras que la vinculaban directamente con la española.

La publicación de Stefi Roitman que generó confusión (Foto Instagram @stefroitman)

Esta no es la primera vez que sus seguidores indican el gran parecido físico con Úrsula y no solo por un corte de pelo sino también porque ven rasgos parecidos entre ambas. De hecho, esta similitud fue el foco de confusión para medios internacionales tras el la premiación de los Grammy Latinos, en noviembre de 2021, según la misma Stefy contó.

Stefi Roitman fue confundida con Úrsula Corberó (Foto Instagram @stefroitman)

Para la importante premiación, la nueva integrante de la familia Montaner llegó a la alfombra roja con un vestido negro con transparencias y un peinado efecto mojado, hacia atrás. Luego de la gala, agradeció los elogios hacia su look y contó un particular detalle que no pasó desapercibido para ella. “Un dato hermoso de color sobre esta foto, me etiquetaron en las páginas y en las revistas como Úrsula Corberó. El halago de mi vida”, relató en las redes sociales al hacer un repaso de la importante premiación de la que participó como acompañante de su esposo.