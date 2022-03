Stefi Roitman presumió en un video su talento oculto, pero le dio vergüenza: “En breve lo borro”

Stefi Roitman es muy activa en las redes sociales y, por ende, sus seguidores están al tanto de gran parte de su vida. Ella muestra su rutina, sus días junto a Ricky Montaner -su flamante marido-, comparte noticias laborales y hasta registra algunos de sus momentos más íntimos. Sin embargo, hay algunas cosas que se escapan de la virtualidad y que ella mantiene bien guardadas. Entre ellas, se encuentra un hobby que, en un rapto de valentía, se animó a publicar con un divertido video.

Stefi Roitman y Ricky Montaner, su marido Captura Instagram

A comienzos del 2022, la actriz pasó a formar oficialmente parte del clan Montaner. Tras caminar hacia el altar de la mano de Ricky Montaner, quien fue su novio durante casi dos años, la feliz pareja celebró la unión rodeados de toda su familia y seres queridos. La fiesta tuvo lugar en una exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y se convirtió en un hecho que fue catalogado como “uno de los eventos del año”.

La familia Montaner es conocida no solo por ser una de las más unidas del mundo del espectáculo, sino también por estar compuesta por algunos de los artistas más renombrados del momento. Primero está Ricardo, considerado una de las caras principales del género de las baladas románticas. A él, le siguen sus hijos junto a Marlene Rodríguez -Evaluna, Mau y Ricky- quienes cuentan, cada uno, con múltiples galardones y canciones ubicadas dentro de los rankings de las más escuchadas. Por último, pero no menos importante, está Camilo Echeverry -marido de la joven artista y futuro papá de Índigo- quien no se queda atrás en cuanto a sus éxitos musicales.

Stefi Roitman mostró su talento oculto

Al parecer, solo hicieron falta un par de meses rodeada de tanto talento para que a Stefi también le picara el bichito de la música y, con un divertido video, compartió con sus más de 3 millones de seguidores sus dotes de cantante. Por primera vez, dejó registrada su dulce voz mientras entonaba un fragmento de “Desconocidos”, uno de los temas más populares de Mau y Ricky, dúo del que su marido es parte.

La filmación dura apenas unos segundos pero fueron suficientes para encantar a todos sus fans. Su versión melódica de la canción de reggeatón fue reproducida más de un centenar de veces y recibió muchas felicitaciones, tanto de sus seguidores como de colegas. Sin embargo, Roitman no se sintió tan segura a la hora de realizar la publicación ya que, a modo de descripción, escribió: “En breve lo borro. Y lo bailamo’ lentico”.

Stefi Roitman aseguró que borraría el video instagram @stefroitman

No obstante, pasó un tiempo y el video aún sigue en su feed. Quizás se sintió validada por las tiernas respuestas que recibió, entre las que se destaca la de su suegro. Ricardo Montaner, quien es muy activo en las redes y suele interactuar mucho con los posteos de sus familiares, decidió dejar su aporte en la sección de comentarios. “¡No lo borre!”, tipeó. Por su parte, Ricky eligió dejarle un romántico mensaje desde su cuenta personal y manifestó: “Cántame siempre”. Asimismo, relucieron los aplausos virtuales de Mau, Nai Awada, Flor Jazmín Peña y Barby Franco.