El descuido de Stefi Roitman en la playa que puso en riesgo su salud: “Hay que cuidarse”

Stefi Roitman les contó a sus seguidores de Instagram el grave descuido que tuvo en las playas de Miami al olvidarse de usar protector solar. La actriz se quemó de más y puso en riesgo su salud. “Hay que cuidarse del sol”, les aconsejó a lo usuarios.

“Me olvidé de ponerme protector solar y me la recontra di”, sostuvo Stefi a través de una historia en la que se la puede ver bastante colorada y fastidiosa por la situación. “Me rasco y me duele. ¡Ay!”, agregó.

El descuido de Stefi Roitman en la playa que puso en riesgo su salud

En otra historia, la esposa de Ricky Montaner se filmó frente al espejo y reconoció que la quemadura era más grave de lo que había imaginado. “Mmmm... Lo de la quemazón está heavy”, señaló y agregó entre risas: “Pero es como un make up. Como un make up natural”, sostuvo para ponerle algo de humor a la situación.

No obstante, en una tercera historia Stefi remarcó que el asunto no tiene nada de cómico, ya que verdaderamente puso en riesgo la salud de su piel por olvidarse de ponerse protección sabiendo que iba a exponerse sol. “Igual no es gracioso. Desde chiquita que, cuando me quemo mucho con el sol, me pone mal”, dijo y explicó: “O sea, no hace bien, chicos. Hay que cuidarse del sol. No me gustó”.

El beso de Ricky Montaner y Stefi Roitman para despejar cualquier rumor de crisis (Foto: Instagram @stefroitman)

Stefi Roitman respondió a los rumores de crisis con Ricky Montaner

En las últimas semanas surgieron algunos rumores que indicaban una presunta crisis entre Stefi Roitman y Ricky Montaner, el hijo del famoso cantante de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la actriz se encargó de desmentirlos con una contundente respuesta que publicó en las redes sociales.

“Amor, ando armando valijas para caerte a besos”, escribió Roitman en su cuenta de Instagram junto a una secuencia de postales con su marido, en donde se los puede ver muy enamorados paseando a bordo de un convertible.

Stefi le dedicó unas palabras románticas a Ricky Instagram @stefroitman

Además, reveló qué es lo que extraña del día a día con el amor de su vida. “Andar en tu auto favorito y dormirnos pegados. Despertarnos con el solcito de la mañana; ahí te veo”, escribió la actriz. De esta manera, Stefi se ocupó de dejar bien en claro que no hay crisis, ni mucho menos separación. Y que muy pronto se daría el gran reencuentro. La publicación, como no podía ser de otra manera, superó los 230.000 likes y obtuvo cientos de comentarios de sus seguidores, quienes aseguraron que están deseosos por verlos juntos otra vez.

Stefi Roitman compartió una imagen con su marido a los besos en el auto Instagram @stefroitman

Es que la pareja, que está cerca de cumplir tres meses de casados, tiene muchos adeptos y los rumores habían generado preocupación en sus fans. El 8 de enero, la pareja celebró su amor con una exclusiva boda en una estancia en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El evento tuvo como invitados a importantes artistas nacionales e internacionales y contó con lujosos detalles propios de la farándula. Los festejos tampoco estuvieron exentos de los escándalos, entre ellos la elección del vestido de su suegra, la esposa de Montaner, Marlene Rodríguez, y la torta de casamiento.