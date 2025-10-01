Fede Bal sorprendió al revelar qué famosa fue su primera novia a los 12 años

Fede Bal volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su vida sentimental. Tras varias semanas en las que su vida amorosa fue noticia tras ser vinculado con Evelyn Botto, y en las que resurgieron recuerdos de sus polémicas separaciones marcadas por la infidelidad, el actor decidió correr el foco con una declaración inesperada: reveló qué famosa fue su primera novia, un romance de la infancia que comenzó cuando tenía apenas 12 años.

En diálogo con Urbana Play, el actor y conductor se refirió nuevamente a las infidelidades que marcaron gran parte de sus relaciones y que, según él mismo reconoció, lo acompañan desde muy joven. En ese sentido, sorprendió al revelar que la primera vez que atravesó una situación así fue a los 12 años, cuando tuvo su primer noviazgo infantil. “Ella es conocida, yo era menor y ella también”, relató y aclaró que mientras él tenía 12, su pareja de entonces apenas tenía 10.

“Me puse de novio, noviecitos del camión escolar, primaria”, aseguró Bal, antes de revelar que la famosa en cuestión era Stephanie Demner, reconocida modelo e influencer argentina que actualmente está en pareja con el extenista Guido Pella.

Fede Bal reveló que fue novio de Stephanie Demner

Bal compartió varias anécdotas de aquel primer noviazgo y recordó con humor y sinceridad los pequeños conflictos de la infancia. “Le regalé un CD de Eminem, me lo devolvió al otro día, me dijo: ‘no me dejan escuchar esto en mi casa’”, contó, sobre las situaciones cotidianas que marcaron su primer acercamiento romántico. También, sostuvo: “Un día nos pusimos de novios, no pasaba mucho, y de golpe empezábamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas y no me daba piquitos, le daba mucha vergüenza y me fui con Amira”.

El actor no esquivó sus travesuras infantiles y admitió los errores que cometió en aquel entonces. “Le di un chape a Amira y ella lo vio, le hice muy mal”, admitió, sobre aquel primer amor, anécdota que generó risas y sorpresa de todos en el estudio.

Fede Bal fue grabado a los besos con una notera en el after party de los Martín Fierro

Juli Roque es la actual notera del programa Los Profesionales de siempre y cuenta con 13 mil seguidores en Instagram (Foto: Captura de pantalla de elnueve)

Pero el foco de atención mediática no quedó solo en su anécdota, dado que durante los Premios Martín Fierro 2025, Fede Bal vivió un momento que llamó la atención de todos los presentes. Tras ganar la estatuilla dorada a Mejor Programa de Viajes por su ciclo Por el mundo (eltrece), asistió al after party, donde fue captado por las cámaras besándose con una periodista de El Nueve.

Fede Bal quedó grabado dándole un beso a Juli Roque (Foto: Redes Sociales)

La protagonista de la situación es Juli Roque, notera de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), quien decidió hablar del asunto en su programa sin filtros. “Entre un trago va y un trago viene, nos pusimos a hablar. Es muy seductor”, comenzó y recordó que días atrás había entrevistado a Bal por su romance con Botto. Ante la consulta de Flor de la V sobre de qué hablaron, la periodista respondió: “Que le gustaba Córdoba... que veía el programa y no sé, de repente estaba muy cerca y sí, nos dimos un par de besos”; mientras ella hablaba, en vivo se reproducían las imágenes de lo ocurrido en la pista de baile.

Ante los comentarios por la relación del actor con Evelyn Botto, Roque aclaró: “Pero él me dijo que está soltero”. Además, resaltó que no habría sido la única mujer que tuvo un acercamiento con el hijo de Carmen Barbieri durante la noche: “Fede estaba por todos lados. No sé, se habrá buscado otra chica y bueno después quedábamos menos. Pero iba y volvía”.