Steve, el recordado conductor de Las pistas de Blue, contó qué fue de su vida a 25 años del final del programa

A 25 años de su salida del programa infantil Las pistas de Blue, el actor y presentador Steve Burns volvió a referirse a los motivos que lo llevaron a dejar la serie y al rumbo que tomó su vida lejos de la televisión. El artista se convirtió en una figura reconocida para toda una generación de niños durante la década de los noventa.

Burns fue el conductor original del programa desde su estreno en 1996 y rápidamente se consolidó como uno de los rostros más recordados de la televisión infantil. Su estilo cercano, basado en hablar directamente con los niños mientras resolvía pistas junto al personaje de Blue, fue una de las claves del éxito de la serie.

El programa se convirtió en uno de los contenidos educativos más populares de su época y, durante varias temporadas, logró consolidar una audiencia amplia y posicionarse como un referente dentro de la televisión infantil.

Burns volvió a hablar de su experiencia en el programa (Foto: X)

Sin embargo, en el año 2000 el presentador decidió abandonar el programa, una noticia que en su momento sorprendió a muchos de sus seguidores. Dentro de la narrativa del show, su personaje se despedía del público para ir a la universidad, lo que permitió introducir a un nuevo conductor.

Con el paso del tiempo, Burns explicó que su decisión estuvo relacionada con cambios personales y profesionales. También mencionó que, por entonces, comenzaba a notar cambios en su apariencia, lo que influyó en su decisión de cerrar esta etapa dentro del programa.

Tras su salida del exitoso show, el actor optó por explorar otros caminos creativos. Entre ellos se enfocó en proyectos musicales, ya que participó en la producción y composición de diferentes trabajos como la canción principal de la serie Young Sheldon.

En los años posteriores también desarrolló intereses relacionados con la escritura y otras formas de creación artística. Estas actividades marcaron una etapa distinta en su carrera, lejos del ritmo de las producciones televisivas.

Actualmente, Burns reside en una zona rural del estado de Nueva York, donde mantiene un estilo de vida más tranquilo. Desde allí trabaja en proyectos personales y colaboraciones creativas vinculadas al mundo cultural.

Las pistas de Blue marcó una época en la televisión (Foto: X)

En los últimos años también retomó el contacto con el público a través de redes sociales, donde construyó una comunidad de más de tres millones de seguidores en TikTok, a quienes les comparte reflexiones sobre su vida, recuerdos de su paso por el programa y mensajes dirigidos a aquellos que crecieron con la serie.

En varias de sus publicaciones habló sobre el paso del tiempo, los cambios personales y la importancia de mantener la conexión con la audiencia que lo acompañó durante su etapa en la televisión infantil, a lo que se suma su participación en la película Blue en la gran ciudad, donde volvió a interpretar a su personaje junto a otros presentadores de la serie.

Además, Burns participó en charlas universitarias enfocadas en la salud mental e invitó a las personas a que entiendan la importancia de hablar acerca de estos temas, en los que generó debates que buscaron visibilizar el cuidado emocional.

A más de dos décadas de su salida de Las pistas de Blue, el presentador todavía es una figura recordada por quienes crecieron con el programa, que marcó una etapa importante dentro de la televisión infantil a finales de los noventa.

Por Pablo Pachón Ramírez