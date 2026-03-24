Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y dio detalles de su salud: “No quería ser la primera infartada de la casa”

Tras cuatro días afuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por un problema de salud, el lunes 23 de marzo a la noche, Andrea del Boca volvió a ingresar a la competencia. Su reincorporación era un hecho, pero el interrogante era la fecha. Había fuertes rumores de que lo haría el miércoles, un día después del cumpleaños de su madre, pero finalmente se decidió adelantarlo. Aún hay algunas dudas sobre lo ocurrido puertas afuera —incluso se habló de una presunta reunión con su abogado para renegociar el contrato—, pero de momento, está nuevamente con sus compañeros. La actriz habló de su estado de salud y contó cómo se encuentra tras su internación.

Durante la gala de eliminación, los hermanitos la esperaron en el jardín, puesto que pensaban que entraría por el ingreso principal. Sin embargo, lo hizo por una puerta giratoria ubicada en el living. Apareció con los brazos cruzados sobre los hombros y los ojos cerrados. Cuando los abrió, lanzó un grito y corrió a abrazar uno por uno a sus compañeros.

Andrea del Boca volvió a la casa de Gran Hermano tras su internación (Foto: Captura)

Tras los saludos, todos se sentaron frente al televisor para tener una charla con Santiago del Moro. En este contexto, la actriz tomó la palabra y se dispuso a aclarar las cuestiones referidas a su estado de salud. “Primero quiero agradecer a la producción porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver”, sostuvo en referencia a respetar el aislamiento.

Explicó que ingresó a la competencia medicada porque sufre de colon irritable. Una complicación gastrointestinal relacionada con esto hizo que el jueves de la semana tuvieran que internarla. “Estoy medicada con antibióticos. No le pegaban con eso y después se complicó con la presión que empezó a subir. Yo tengo presión baja, entonces me cambiaron la medicación... cosas de la vida”, dijo Del Boca.

Andrea del Boca habló de su salud tras regresar a Gran Hermano

En esa misma línea, hizo énfasis en que nada de lo que le ocurrió estuvo relacionado con el juego, pero sí necesitaba equilibrar su salud “porque los parámetros de potasio y sodio se empiezan a disparar” y le generan una importante complicación. “¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!“, exclamó. Luego le avisaron que no estaba en placa, por lo que su carrera en el juego se reanudó sin inconvenientes. Después de este momento, fue el estilista Kennys Palacios quien se convirtió en el quinto eliminado de la edición.

La vuelta de Andrea del Boca generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos estuvieron a favor y otros en contra. “Y bueno... Bien ahí, que se recuperó”; “¿Qué fue esto?“; “Volvió la reina”; “¿Dónde están los que apoyan a Andrea del Boca? Repóntense felices"; “Muy actuado todo. Ese saludo con Zilli, muy actuado”; “Sí, dale, Andrea, hacemos que te creamos que no viste nada afuera. Tampoco somos ilusos, saliste a renovar el contrato” y “Mucho show. A Divina Gloria la sacaron y Del Boca estuvo como una semana afuera ya”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.

El regreso de la actriz a la competencia dividió las opiniones de los seguidores del programa (Foto: Captura)

Pero, ¿qué le pasó a Andrea del Boca? El jueves 19 de marzo, Laura Ubfal informó en Intrusos (América TV) que la internaron: “La vieron tres médicos y estaba con temas intestinales y alta presión”. Más tarde, desde la producción del programa ratificaron la información y aseguraron que la situación iba a definirse en las horas siguientes. Anna del Boca, en tanto, dijo en La jungla, el stream de Telefe, que durante los últimos días su madre “estuvo mal, con presión alta”. Aunque no estuvo en contacto con ella, le informaron sobre la internación, así como también su intención de volver a la casa.

Por otro lado, el viernes Guido Záffora dijo en DDM (América TV) que esa misma mañana Del Boca habría sido vista, presuntamente disfrazada, en el country de zona norte en el que vive su abogado, Juan Pablo Fioribello. Allí habría firmado un nuevo contrato referido a su presencia en el reality: “Las condiciones son las mismas porque Andrea se siente muy cuidada. Ella quiere estar en la casa, pero por más plata”. Además, remarcó que, tras recibir el alta médica, pasó la noche aislada en un hotel para no poner en riesgo su continuidad en el juego.