Streaming: cinco series alemanas para ver después de Dark

Bárbaros, una serie original de Netflix centrada en una victoria memorable de las tribus germánicas sobre las legiones romanas, conocida como "el desastre de Varo"

"El principio es el final y el final es el principio", repetía incansablemente Adam, uno de los personajes de Dark, la serie sobre viajes en el tiempo y dimensiones paralelas ambientada en el misterioso pueblo de Winden. La primera serie alemana original de Netflix estrenó su tercera y última temporada a mediados de este año y se convirtió en un fenómeno en plena cuarentena. Sin embargo, a diferencia de lo que vaticinaba el anciano, Dark no quedó sometida a las leyes del loop infinito y un buen día terminó.

Pero quienes desarrollaron un particular gusto por las series alemanas no tienen por qué desesperar. En las plataformas de streaming es posible encontrar otros títulos en el idioma de Goethe y Schiller para mantener a los maratonistas de series bien entrenados.

Bárbaros (2020)

En pocas semanas se estrena mundialmente Bárbaros, la primera producción histórica alemana para Netflix. A juzgar por su tráiler, la plataforma de streaming apuesta a replicar el éxito de una serie como Vikingos, que a lo largo de seis temporadas narró las hazañas del legendario héroe nórdico Ragnar Lothbrok. Los romanos llamaban "bárbaros" a los pueblos del norte europeo que se encontraban más allá de las fronteras de su imperio. Bárbaros está ambientada en el año 9 d.C, cuando varias tribus germánicas se unieron para librar una batalla épica en la historia de Europa.

El hecho se conoce como la batalla del bosque de Teutoburgo o el desastre de Varo (Clades Variana) y significó una impresionante derrota para los romanos, encabezados por Publio Quintilio Varo, quien acabó suicidándose. La caída del Ejército más poderoso de su época fue posible gracias a una emboscada ideada por Arminio, un noble de la tribu germánica de los queruscos que había sido educado en Roma. La serie de seis capítulos gira en torno a la épica batalla en los bosques del actual noroeste de Alemania y la relación de Arminio (Laurence Rupp) con dos de sus amigos de la infancia, la noble germana Thusnelda (Jeanne Goursand) y el guerrero plebeyo querusco Folkwin (David Schütter). Disponible en Netflix a partir del viernes 23.

Oktoberfest: cerveza y sangre (2020)

Podría describirse esta serie como la Peaky Blinders alemana, sólo que acá no se trata de gánsteres ingleses moviéndose en el submundo de las carreras de caballos sino de cerveceros germanos luchando por licencias y puntos de venta en el famoso Oktoberfest de Múnich (la serie incluso imita el recurso de la ficción de la BBC de musicalizar la historia, ambientada en 1900, con temas de artistas modernos como Leonard Cohen o la canción de los Beatles Lucy In The Sky With Diamonds). En esta gran producción alemana incorporada recientemente al catálogo de Netflix hay familias enfrentadas, enamorados provenientes de distintos estratos sociales y hombres de negocios despiadados que contratan sicarios para destruir a sus competidores. Un culebrón de época en el que, como promete el título, no sólo fluye la cerveza sino también la sangre.

El guion es de Ronny Schalk, uno de los autores de la exitosa Dark, y Christian Limmer. Protagonizada por Misel Maticevic como el ambicioso empresario Curt Prank y Martina Gedeck (La vida de los otros) como Maria Hoflinger, una viuda que debe hacerse cargo de la humilde cervecería familiar, la serie del canal alemán ARD causó indignación entre algunos cerveceros del Oktoberfest. En declaraciones al diario sensacionalista Bild, se quejaron de que la serie de seis capítulos afectaba la imagen del multitudinario evento, colocándolo bajo una luz negativa. Justo en el año en que, por primera vez en su historia y debido a la pandemia, alemanes y visitantes internacionales no podrán hacer chocar allí sus jarros de Bier. Disponible en Netflix.

La última palabra (2020)

La comediante, cantante y presentadora alemana Anke Engelke (la voz de Marge Simpson en Alemania) interpreta en esta serie tragicómica de seis capítulos a Karla Fazius, una mujer cuya vida queda patas arriba cuando su marido fallece la noche en que celebran sus 25 años de matrimonio. Cuando le toca organizar la despedida, Karla cae en la funeraria de Andreas Borowski, un sepulturero de segunda generación con graves problemas financieros y de pareja. Pero en uno de sus días más tristes, Karla descubre su vocación. Durante el funeral de su marido improvisa un discurso que termina siendo un éxito. Es así como decide dedicarse profesionalmente a despedir muertos, para lo cual se asocia a Borowski.

A partir de entonces, cada sepelio a su cargo se convierte en un happening con final incierto: si el muerto era fanático del fútbol, viste a todos los asistentes con remeras y gorritas del club; si era una persona alegre, hace avanzar el féretro el ritmo de una big band. Mientras, debe lidiar en casa con un hijo adolescente que se hace pis en la cama, una hija mayor que quiere organizarle la vida y su madre, una anciana corrosiva expulsada del asilo por traficar con pastillas. Suerte de versión light y cómica de Six Feet Under, la serie de principios de los 2000 creada por Alan Ball, La última palabra busca revertir algunos tópicos relacionados con la muerte. Como aquel que dicta que esta es siempre solemne y triste y que todos los difuntos eran buenos (uno de los mejores capítulos es el tercero, en el que Karla le explica a una de sus clientas que tiene derecho a despedir a la maltratadora de su madre con odio y rencor). A fin de cuentas, como resume en una de las escenas el funebrero Borowski: "¿Hay una forma correcta hacer un duelo? No. Tampoco hay una mala". Disponible en Netflix.

Bauhaus, la nueva era (2019)

El año pasado, la Bauhaus, la escuela de diseño fundada en la ciudad alemana de Weimar, cumplió 100 años. Con motivo del centenario, Lars Kraume (director del film Agenda secreta, sobre el fiscal antinazi Fritz Bauer) coescribió y dirigió esta coproducción entre el canal franco-alemán Arte y la emisora pública germana ZDF. En ella, el actor alemán August Diehl, conocido por películas como Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino y Una vida oculta, de Terrence Malick, se pone en la piel del arquitecto Walter Gropius, fundador de la escuela que fue sinónimo de modernidad.

La serie comienza en 1963 con una entrevista (ficticia) de una periodista de Vanity Fair a un ya anciano Gropius en Massachusetts, Estados Unidos, a donde el arquitecto se exilió en la vida real. Es esta evocación de su pasado la que va guiando la narración, que se traslada a 1919 con un especial énfasis en la figura de Dörte Helm (Anna Maria Mühe, de la serie Perros de Berlín), una jovencita burguesa que abrazó con pasión la libertad creativa y vital de la institución de vanguardia y a la que se atribuyó un romance nunca comprobado con Gropius.

Uno de los mayores aciertos de Bauhaus, la nueva era es dar cuenta del espíritu radical de esta escuela, cuyos profesores y jóvenes alumnos buscaban revolucionar las artes pero también crear "un hombre nuevo". Pero también de sus contradicciones (después de un tiempo, las mujeres fueron relegadas al taller de hilado y costura). Resultan especialmente interesantes las escenas que reflejan los extravagantes métodos de enseñanza que aplicaba su controvertido director, Johannes Itten, quien practicaba rituales de purificación con sus alumnos y los alentaba a meditar y ser vegetarianos. Disponible en HBO GO.

Deutschland 83 (2015)

Tom Hanks se declaró fan de esta serie de ocho capítulos acerca de un joven soldado de Alemania Oriental que es obligado por su tía, que trabaja en la policía secreta Stasi, a espiar una dependencia de la OTAN en Alemania Occidental en plena Guerra Fría. Superada la sorpresa inicial que le producen las góndolas atiborradas de los supermercados y su fascinación por la comida chatarra, Martin Rauch (Jonas Nay) se convierte en el agente encubierto "Colibrí" del lado oeste.

Con una pátina nostálgica ideal para los amantes de los 80 (la banda de sonido incluye temas de Nena, David Bowie y New Order, entre otros), Deutschland 83 logra entrelazar hábilmente la historia de la pérdida de inocencia de Martin con la de un mundo que vivía con temor a los desastres nucleares y en el que el sida representaba una nueva amenaza. Un desfasaje interior que refleja el que se produce al mismo tiempo a su alrededor, seis años antes de la caída del muro.

Hace dos años se estrenó en Alemania una segunda temporada, Deutschland 86, con una trama más compleja relacionada con los impactos de la Guerra Fría en Sudáfrica, Angola y Libia. Centrada en los problemas económicos que atravesaba la RDA en su etapa final, algunos de sus momentos más cómicos transcurren en las oficinas de los burócratas estatales. Entre ellos se destaca Sylvester Groth (uno de los investigadores policiales de Dark) en el papel de un gris y obediente funcionario. A fines de septiembre se lanzó en Alemania la tercera temporada, Deutschland 89, que comienza el día en que cayó el Muro de Berlín. Primera temporada disponible en Amazon Prime Video.

De yapa: Detlev Rohwedder, un crimen perfecto (2020)

La reunificación de las dos Alemanias no se resume tan sólo en la postal de centenares de alemanes abrazándose felices sobre el Muro de Berlín. El proceso que comenzó ese 9 de noviembre de 1989 fue también doloroso e incluyó el despido de centenares de miles de alemanes del este y el asesinato del empresario y político socialdemócrata Detlev Rohwedder. En alemán, el título original de esta docuserie de cuatro capítulos producida por Netflix es Detlev Rohwedder - unidad, asesinato y libertad, un juego de palabras relacionado con el estribillo del himno germano, que reza "unidad, derecho y libertad".

En 1990 el directivo del grupo siderúrgico Dortmund Hoesch fue designado presidente de la Treuhandstalt, una institución cuyo objetivo era privatizar las empresas de la Alemania socialista para integrarlas a la economía de mercado. El 1 de abril de 1991, menos de un año después de su nombramiento, Rohwedder fue asesinado por un francotirador dentro de su propia casa, en Düsseldorf. El grupo armado Fracción del Ejército Rojo (RAF) se atribuyó el atentado. Sin embargo, las dudas acerca de su muerte persisten.

A través de un abundante material de archivo, entrevistas y algunas recreaciones, Detlev Rohwedder - Un crimen perfecto reconstruye el clima de una época turbulenta en la que, como cantaban los Scorpions, soplaron vientos de cambio, pero también reinó la incertidumbre. Entre los testimonios figuran los de Theo Waigel, ministro de Finanzas del entonces canciller Helmut Kohl; Christa Luft, la ministra de Economía de Alemania Oriental durante la transición y los ex miembros de la RAF Lutz Taufer y Silke Maier-Witt, entre otros. Disponible en Netflix.

