Streaming: el stand up ya es una de las revelaciones del aislamiento

Comediantes en Cuarentena presenta 18 programas todos los días por el canal de YouTube de esta disciplina Fuente: Archivo

Alejandro Rapetti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020

Los comediantes argentinos enfrentan el Covid-19 atrincherados en sus casas; combaten a través de redes, plataformas de streaming y aplicaciones de podcast en esta lucha encarnizada por ganar una sonrisa. Se sabe, la comedia de pie o stand up consiste en un comediante que se para frente al público y hace un monólogo humorístico. Sucede que estos comediantes no son contadores de chistes, sino que dicen yo soy este, y me pasa esto, veo esto. Hablan desde lo cotidiano, desde la observación aguda de las propias formas de vida, usos y costumbres, con textos que generalmente son escritos por ellos mismos o por alguien más, pero a su medida.

El género nació en los ambientes nocturnos de los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra y durante mucho tiempo funcionó como una suerte de división inferior en el mundo de la comedia en los años 70 y 80. Sin embargo, sirvió de plataforma para grandes comediantes, como el mismo Woody Allen, que inició su carrera como stand up comedian , un comediante que está de pie pero propone soluciones teatrales.

En la Argentina desembarcó con la crisis de 2001 junto a una nueva generación de comediantes, hoy ya consolidados en sus carreras, que a la vez hicieron escuela y abrieron paso a los jóvenes talentos. "El stand up es un género con tradición muy fuerte en los Estados Unidos, un auténtico semillero por donde pasaron todos los grandes comediantes de situaciones, desde Jerry Lewis hasta Seinfeld", explicaba Martín Rocco en 2002.

Y agregaba: "Todos ellos comenzaron como artistas de stand up y realizaron sus performances en bares, clubes o casinos, donde los productores acostumbraban salir a la pesca de nuevos talentos". Ayer se cumplieron dos años de al fallecimiento de Rocco, uno de los pioneros del stand up en nuestro país que por entonces cimentaba las bases del género con un curso de monólogo humorístico en el Rojas. De a poco comenzaron a llegar libros, cursos, tapes, workbooks y hasta comedycoachs especializados que por aquellos años todavía eran una rareza.

Más allá de los shows en vivo -hoy completamente suspendidos-, la mayoría de los comediantes hoy trabaja mucho con redes -especialmente Instagram-, donde vuelcan contenidos de difusión, a la vez que suben sus shows a diferentes canales de streaming, aplicaciones como Spotify, iTunes y otras plataformas de podcast. Desde allí marcan el pulso del día a día y abordan la actualidad desde sus diferentes puntos de vista, incluso con temas muy sensibles, pero siempre desde el humor.

Hace unas semanas, en medio del dolor por la muerte violenta de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, el actor y comediante Ezequiel Campa subió a las redes un video donde interpreta al personaje Dicky del Solar, una parodia a los rugbiers argentinos que fue boom en las redes, con fuertes repercusiones en radio y TV: "En el rugby somos siempre un equipo, adentro y afuera de la cancha. Adentro, para empujar todos para el mismo lado, y afuera para defendernos, cuando estamos tranquilos en un boliche y viene alguien y nos empuja, o nos mira mal. Si por alguna macana que nos mandamos sin querer, nos podemos hundir todos, no duden en soltarle la mano a algún compañero para salvar al resto, porque ante todo, somos un equipo de rugby, carajo", arranca el último spot del personaje que Campa viene presentando desde antes de la tragedia, ahora como una parodia al supuesto aguante que el mundo del rugby le daría a los diez detenidos por el crimen de Sosa. Si bien la parodia no se inscribe exactamente en el género de stand up, ya que representa un personaje, da cuenta de la manera en que muchos comediantes siguen el pulso de la actualidad con sus redes.

Más recientemente, ya en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, otro boom fue el lanzamiento de Comediantes en Cuarentena, que desde el 26 de marzo al 12 próximo (cuando supuestamente termina la cuarentena), presenta 18 programas en vivo, todos los días, a las 22 por el canal de youtube de Stand Up Argentina. Con Diego Maggio a cargo de la organización, desfilarán por allí 50 talentos profesionales, desde Laila Roth, Mike Chouhy, Darío Orsi, Javicho Soria, Sebastián Wainraich, Eliana La Casa, Dalia Gutmann, Connie Ballarini hasta Pablo Fábregas, con Gonzo Vizan como el host encargado de las presentaciones de rigor. En cada fecha se presentan tres talentos que compiten entre sí, y los espectadores pueden participar con comentarios y elegir a los ganadores de los juegos.

Por su parte, la comediante Connie Ballarini puso en marcha #Comedia 24hs, como se llama este streaming de 24 horas de comedia que desde el 17 de marzo y hasta que termine la cuarentena puede verse de continuo y en vivo por Instagram, una fábrica de monólogos virtuales. Ya desfilaron por allí Connie Ballarini, Rodrigo Bello, Fiorella Aíta, Nacho Saralegui, Darío Orsi, Fede Simonetti, Pipa Barbato, Fede Cyrulnik, Pablo Picotto, Laila Roth, Pau Farías y Pali Donato, y se siguen renovando cada día. "Hicimos un grupo de whatsapp y empezamos a invitar amigos comediantes y contarles la propuesta, que consiste en hacerse cargo de media hora por día cada uno hasta completa las 24. Lo hicimos para acompañar a la gente, pero a su vez nos hizo muy bien a nosotros, como una manera de ocupar la cabeza, ya que hay gente que vive sólo del teatro y en este momento esta pasándola mal,", cuenta Ballarini, que además de subir contenidos a su cuenta de Instagram, esta semana presentará en su canal de Youtube Totalmente innecesario, su último show. A su vez anticipa que en la app de Comedy Central volvieron a habilitar los capítulos de La Culpa es de Colón, donde se luce junto a Dalia Gutmann, Fer Metilli, Malena Guinzburg y Nati Carulias.

A continuación, un extenso programa para disfrutar cómodamente desde casa a algunos de los mejores talentos locales:

YOUTUBE

Dalia Gutman - Cosa de Minas

Crack del humor, Dalia Gutmann es una de las precursoras del stand up en la Argentina. La gran noticia es que Cosa de minas, el espectáculo que estrenó en 2011 en un bar teatro para 100 espectadores y 9 años más tarde se despidió a lo grande en el teatro Opera, desde la semana última puede verse completo en Youtube. Entre monólogos, videos y canciones divertidas, durante casi una hora y media de show Gutmann se ríe de sí misma, comparte sus experiencias frente a una platea colmada de mujeres y se divierte reflexionando sobre el particular comportamiento femenino en el día a día. Desde las salidas entre amigas; los problemas de comunicación en la pareja, el proyecto gimnasio y muchas historias más. Una gran fiesta, una catarsis generalizada.

Brian Rullansky - 2020

Autoproclamado "El príncipe de la risa", el flamante especial de stand up de este joven talento de la comedia puede verse por el canal de Stand Up Argentina. En su monólogo, Rullansky aborda temas como su desinterés por fumar marihuana; su debut en un hotel alojamiento; la castración de los gatos; su gusto por la televisión, y su proyecto de filmar una película de bajo presupuesto, donde Al Pacino interpretaría un capitán de la policía sordomudo, que baila cuarteto y tiene un Fiat: Perfume de mujerzuela.

Martín Pugliese - Éxitos de ayer y mañana

Es un recorrido por los más de 17 años de trayectoria de este gran comediante, desde su debut en 2001, cuando estudiaba con el gran Martín Rocco y su paso como presentador del Varieté del Farabute hasta los espectáculos sucesivos, desde Sí, Amo; ByeBye, humor; Pugliese, Pugliese, Pugliese; Encendido o Sólo de Stand. Con chistes cortos y exagerados allí aborda temáticas como el momento en que se dio cuenta de que su familia ultra católica le daba vergüenza; reflexiones sobre su vida de casado con dos hijos y la llegada a la etapa superior del amor en la que ya no se habla más con su mujer, los códigos del reggaetón y mucho más.

Nicolás de Tracy - Desubicado

A De Tracy le gusta interactuar con el público, y en la medida que avanza con su monólogo aborda diferentes temas de su vida cotidiana, desde el día que lo echaron de la oficina y decidió dirigir su primera película de porno hippie, Artesanales; hasta los que aprietan mucho al estrechar la mano; la violencia en las redes sociales. También repasa su iniciación temprana con la marihuana; reflexiona sobre su madre y su abuela que no le cae bien y se pregunta "quién tiene la verdad sobre la leche" en el período de lactancia.

Ezequiel Campa - En vivo y en la hierba

Con su habitual estilo incorrecto y siempre al límite, el primer especial de stand up de Ezequiel Campa hace un repaso por todos los temas que le quitan el sueño a este gran comediante. Desde mandar fotos desnudo, el machismo y el maltrato a la mujer; los que se olvidan plata arriba de un taxi; el sexo, las cucarachas, el oficio de los magos o las secciones policiales, hasta fumar marihuana con su madre.

Gonzo Vizán - Delirante Zapallo

En este especial del canal de Stand Up Argentina, el comediante de Hurlingham se mete en el mundo del conurbano, los cortes de luz y su vida familiar. Sus abuelos; una prima favorita que todo el tiempo se saca selfies; los comentarios en las redes sociales; los rodeos y las postergaciones antes de sentarse a estudiar; el sexo y el machismo; la importancia de hacer un balance en la vida y la muerte.

Magalí Tajes - Los Otros

Su monologo esta inspirado en una célebre frase de Rocío Marengo: "Yo me preocupo por mí; los otros, son un montón". A partir de ahí desgrana una seguidilla de temas, como su dificultad de confiar en las personas, se mete con la teoría freudiana, y la manera en que la infancia define la vida entera; su niñez en el barrio de Pompeya, las estampitas de Jesús que su madre pegaba en la heladera. Asegura que su hermano se terminó Vikingos en el baño, y se hizo un tatuaje con el nombre de su ex para reconquistarla y sostenía que la marihuana es una planta como la lechuga, pero más divertida.

Félix Buenaventura - Humor de Observación

Comediante de stand up con 16 años de carrera, además de su material de Comedy Central (disponible en la App de Comedy Central Play), despliega todo su potencial absurdo en su canal de Youtube con su último show Humor de observación. Allí despliega su mirada sobre Uber, reflexiona sobre política y la forma en la que vemos la realidad, para darla vuelta y presentarla desde una mirada tan disparatada como subjetiva.

NETFLIX

Lucas Lauriente - Todo lo que sería

En este especial Lauriente reflexiona sobre distintos temas de su interés, sin disimular su desconcierto por los bebés que hablan como si fueran adultos; reflexiona sobre la vida del comediante y su dificultad para ganarse la vida con los shows privados, donde llega con su parlante, su micrófono y su "bolsillo lleno de sueños"; y debe enfrentarse al "almendrado mata comediante". También discurre sobre el uso de la tecnología y los adultos, rememora un bautismo en paracaidismo en Foz de Iguazú y asegura que la bandera de su público es un "porro mal armado".

Luciano Mellera - Infantiloide

Resalta los aspectos humorísticos y fantásticos de la niñez a través de reflexiones cómicas sobre la vida cotidiana. Asegura que si bien intenta ser simpático, la gente le cae mal. Le caen mal los estudiantes de diseño, los que insisten en que antes estábamos mejor, los optimistas a cualquier costo, la gente sensible y la ostentosa también. Admite que es infantil e inmaduro y lo expresa.

Fernando Sanjiao - Hombre

Este talento de Lomas de Zamora se caracteriza por explotar su faceta de perdedor arriba de los escenarios, mientras se abre camino con afilados guiones. En este show, explora desde el humor el concepto de la masculinidad y la paternidad por estos días; el machismo en la cancha, la discriminación con los ciudadanos de países vecinos, y otras tantas agudas reflexiones sobre la vida cotidiana de fácil identificación para la clase media y baja.

Sebastián Marcelo Wainraich - Especial

Encuentra el lado cómico al día a día, desde los minibares hasta la importancia del wi-fi, y se explaya del porque prefiere los funerales a las bodas. Asegura que si el mundo fuera una familia, Argentina sería el hijo que daba para más pero no; repasa recuerdos de una infancia austera, la vida en pareja, las ventajas de estar soltero y sus vacaciones en la costa con su mujer y sus dos hijos. También explica por qué que en la vida la tragedia es mucho más fácil que la felicidad y reconoce que de chico era cabezón y le decían cabezón. Además, a partir del próximo primero de mayo se lo podrá ver en la serie Casi Feliz, también por Netflix, comedia de su autoría que protagoniza con Natalie Pérez, bajo la dirección de Hernán Guerschuny. Diez capítulos de media hora cada uno.

Grego Rossello - Disculpe las molestias

Por un lado el show cuenta con rutinas de stand up en su formato más clásico, como es el humor de observación, historias personales muy divertidas, desde una anécdota absurda en un avión que nunca sucedió, pasando por el bullying en las redes sociales hasta la alarma de sus padres por la adicción de sus hijos al Fortnite y el poco control que tienen sobre el más chico de sus cinco hermanos. Grabado en el teatro Lola Membrives, allí comparte con el público sus peores miedos en un show con una importante cuota de impro.

FLOW

Grego Rossello - No entiendo nada

En este especial vemos a un Grego Rossello en el hito más importante de su carrera, cuando en 2017 presentó su unipersonal en el Gran Rex. De marcado corte autobiográfico, el monólogo repasa el frustrado, divertido y algo patético recorrido artístico desde su adolescencia, cuando hacía shows a la gorra hasta ser reconocido, llegar al Gran rex y empezar a trabajar en TV. También reflexiona sobre las críticas en redes, su fama muy a medias, las contradicciones de la vida nocturna, sus vivencias en los cumpleaños infantiles como adulto y su crianza en una familia de muchos hermanos.

SPOTIFY

Juan Barraza

Fue el primer comediante argentino en estar en esta plataforma, donde tiene cinco shows en vivo. Su último "álbum de comedia", se llama Paternidad y otras cuestiones, y está atravesado por la experiencia del embarazo, parto y crianza de mellizos. La trastienda de una cesárea, los meses sin dormir, las canciones de cuna y los interminables cambios de pañales protagonizan este show grabado en el Chacarerean Teatre a sala llena. También pueden encontrarse en esa plataforma El buen decir (2012); Barrabazadas (2014); El origen de las cosas (2015) y Cosquillas en el cerebro (2017).

Lucas Upstein

Tiene cuatro discos subidos a la plataforma: Todos tus muertos; Frankupstein;Pensamientos Horribles y Tu vieja. Los monólogos giran alrededor de situaciones cotidianas de su vida, con una mirada ácida y oscura siempre desde el humor. "Tengo ganas de ir a probar suerte con la comedia en los Estados Unidos, ya prepare chistes para llevarse allá: - excuse, do you like murga? - yes, of corso".

Naho Arana

Cuenta con tres shows subidos a la plataforma: Perdoname (2015), Feliz de la vida (2017) y Full-Time (2019). Son unipersonales autorreferenciales y, a la vez, apuntan a la identificación, desde la convivencia y sus pormenores (incluye preguntas capciosas de novia, como "¿y quién te parece más linda, Pampita o yo?"; un repaso por la infancia y la vida como oficinista. Ya en Feliz de la vida habla sobre el inevitable divorcio y el descubrimiento de aplicaciones como Tinder; y en Full time reflexiona sobre el paso del tiempo y la sorpresiva paternidad y ensaya un duelo cómico entre un comediante de stand up y un mimo.

PODCAST

Félix Buenaventura / Laila Roth- Preguntas muy importantísimas

Ambos comediantes de Comedy central, en cada episodio cada cual elige un tema sobre el cual explayarse, con más entusiasmo que conocimiento, en una combinación absurda como divertida a la vez: "conspiranoias", costumbres modernas y series de televisión están entre sus tópicos favoritos. Disponible en Spotify, Itunes y todas las plataformas de Podcast. También están subiendo sus episodios a Youtube.