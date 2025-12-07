Timothée Chalamet conquistó al público en la Comic-Con de San Pablo

“Quiero regresar con Duna 3 el próximo año”, exclamó Timothée Chalamet al despedirse del público reunido en el evento principal de la Comic-Con de San Pablo que se celebró este fin de semana en la ciudad brasileña. Recibido con una ovación el actor llegó al encuentro con el director Josh Safdie junto al que presentó Marty Supremo: Sueña en grande, el film que se estrenará el 22 de enero en la Argentina y que ya se perfila como uno de los más destacados para la temporada de premios 2026. Más que entusiasmado con la recepción del público que lo esperaba el viernes en la convención Chalamet hizo casi de maestro de ceremonias del encuentro en el que tomó el micrófono para comunicarse directamente con los espectadores, bailó, habló en portugués, prometió “me mudo a Brasil”, lanzó el buzo que tenía puesto a la multitud y se cubrió con una bandera brasileña estampada con su cara.

Con una energía a juego con la de su personaje en la película, un joven prodigio del ping pong que pelea contra viento y marea para conseguir sus sueños, Chalamet habló de sus referentes para construir el personaje y el tipo de emociones que el film pone en juego. “Para mí, Denzel Washington y Leonardo DiCaprio, son personas que abrieron un camino al que aspirás como joven, como artista en formación. Te inspirás en ellos cuando eres joven, y a veces el mundo te derriba, no te anima a soñar. Esta película trata exclusivamente de eso: de seguir tus sueños, de no rendirte a pesar de todo”, explicó el actor que después de media hora de charla se despidió con la promesa de volver para presentar la tercera parte de Duna mientras firmaba autógrafos, se sacaba fotos con el público y hasta ponía su firma en la cámara que seguía todos sus movimientos sobre el escenario.

Claro que por más que Chalamet fue el indiscutible favorito de la convención lo cierto es que los fans brasileños, especialmente los seguidores de las series, tuvieron un fin de semana repleto de visitas ilustres y novedades esperadas. Así, el reconocido actor Paul Giamatti se sumó ayer a la fiesta para presentar las primeras imágenes de Starfleet Academy, la nueva serie del universo Star Trek que estrenará Paramount+ el próximo 15 de enero. En la ficción que encabeza junto a Holly Hunter, Giamatti interpreta al villano Nus Braka, un adversario con orígenes en algunos de los clásicos antagonistas de la saga interespacial.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, los protagonistas de El caballero de los siete reinos en la presentación en San Pablo de la serie spin off de Game of Thrones

Por otro lado, El caballero de los siete reinos, una de las series más esperadas de 2026, también tuvo su gran momento en la Comic-Con. Para anticipar el estreno de la primera temporada del spin off de Game of Thrones que llegará el 19 de enero a HBO sus protagonistas, Peter Claffey y el pequeño Dexter Sol Ansell, quienes interpretan a Ser Duncan El Alto y a Egg, respectivamente, participaron de una charla abierta en la convención dónde además debutó el primer trailer del programa que ya fue renovado para una segunda temporada.

Ambientada un siglo antes de los acontecimientos narrados en Game of Thrones, la nueva serie sigue a dos desafortunados héroes mientras deambulan por Westeros: un joven caballero ingenuo, pero valiente, Ser Duncan El Alto (Claffey) y su diminuto escudero, Egg (Ansell). Con los Targaryen aún sentados en el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón todavía fresco en la memoria, el dúo se enfrentará a poderosos enemigos y peligrosas hazañas se cruzarán en su camino. Con la cabeza afeitada para interpretar a Egg, Ansell fue el más joven de los invitados en presentarse ante el público de Brasil que celebró su visita.

Percy Jackson

Entre las estrellas más jóvenes también dijeron presente los protagonistas de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, de Disney+. Walker Scobell, el mismísimo Percy, junto a Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri y Charlie Bushnell, quienes interpretan a sus amigos en la serie que pronto estrenará su tercera temporada, fueron de los más aplaudidos por los fanáticos presentes en el centro de convenciones de San Pablo. Los actores, acompañados por los productores de la ficción basada en las novelas del autor Rick Riordan quién envió un mensaje para los fans brasileños durante la charla, hablaron de los nuevos episodios y presentaron algo de lo que vendrá.

Lucy Halliday y Chase Infiniti en Los testamentos, continuación de El cuento de la criada Disney - Disney

Además, Disney+ también reveló imágenes de la serie Los testamentos, la continuación de El cuento de la criada cuyo lanzamiento fue anunciado para abril de 2026. Protagonizado por Chase Infiniti, la revelación del film Una batalla tras otra, el drama transcurre quince años después de los acontecimientos narrados en la serie original basada, como Los testamentos, en las novelas de Margaret Atwood.

Sterling K. Brown en la presentación de Paradise durante la Comic-Con de San Pablo

Para completar la presentación de Disney+ que también incluyó a la nueva ficción de Marvel que se verá en la plataforma-Wonder Man-, los protagonistas de la segunda temporada de la exitosa Paradise se sumaron a la fiesta en San Pablo. “En la segunda temporada, la gente va a tener que aprender a confiar unos en otros y a pelear en equipo”, reveló Sterling K. Brown, protagonista y productor de la serie creada por Dan Fogelman (This is Us) que también participó de la charla abierta a la que se sumó la nueva integrante del elenco de Paradise: Shailene Woodley. Luego de mostrar nuevas imágenes de la serie y asombrada por la calurosa recepción del público la actriz anunció que la segunda temporada se estrenará el 23 de febrero.