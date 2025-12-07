El comunicado de Netflix tras la compra de Warner Bros: qué pasará con los catálogos de contenidos

Tras anunciar la compra de Warner Bros. Discovery en el marco de una operación que implicó semanas de puja con Paramount Skydance, Netflix emitió este domingo su primer comunicado en relación con el catálogo de contenido de la compañía. “Por el momento, no habrá cambios de ningún tipo”, indicó el gigante de streaming dirigido por Reed Hastings.

En una misiva enviada a todos los suscriptores, Netflix informó que “ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente”. Esto, advirtieron, porque aún deben seguir una serie de pasos antes de cerrar la transacción, incluidas aprobaciones por parte de autoridades reguladoras.

En esta línea, desde la compañía afirmaron que volverán con mayores novedades cuando tengan información para compartir. “Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido que tanto te gusta, cuando quieras y en todos nuestros planes de membresía actuales”, reforzaron.

El acuerdo

Netflix anunció el último viernes el acuerdo histórico, que implica un desembolso de 82.700 millones de dólares e incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, así como los servicios de HBO Max y HBO. . Las compañías emitieron un comunicado de prensa esta mañana oficializando el acuerdo que marca una nueva era en la industria del entretenimiento.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

“Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel. Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Game Of Thrones, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye a Merlina, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Misión de rescate, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”, destacaron las compañías.

La transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, con un valor empresarial total -incluyendo deuda- de aproximadamente 82.700 millones de dólares, y un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares, de acuerdo al comunicado.

Los términos indican que cada accionista de WBD recibirá $23,25 en efectivo y $4,50 en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción.

El acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por ambas juntas directivas, está sujeto a la finalización de la escisión de Discovery Global, así como a las aprobaciones regulatorias, la aprobación del acuerdo por parte de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales, por lo que se espera que se cierre en los próximos 12 a 18 meses.