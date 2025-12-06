Inter Miami y Lionel Messi, en vivo: dónde ver la final de la MLS 2025 vs. Vancouver Whitecaps

Este sábado, desde las 16.30 (horario argentino), el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul se enfrenta a Vancouver Whitecaps, en el marco de la final de la Major League Soccer (MLS) 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del norteamericano Drew Fischer, se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El encuentro definitivo pondrá cara a cara a los ganadores de ambas conferencias. En el Oeste, el conjunto canadiense se consagró tras derrotar a San Diego FC por 3 a 1 como visitante. En el Este, las Garzas, con Messi como figura estelar, celebraron al golear a New York City por 5 a 1 en su propia casa.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en abril de este año, por las semifinales de la Concachampions. En aquella oportunidad, Vancouver Whitecaps se quedó con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, con una contundente goleada 5 a 1, producto de sendas victorias por 2 a 0 como local y por 3 a 1 como visitante.

Inter Miami vs. New York City: cómo ver online

La final no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título de la MLS 2025, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 3.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Vancouver Whitecaps. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.14.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como favorito al triunfo en la final de la MLS 2025 CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones