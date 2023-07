Ángel de Brito apuntó sin filtro contra Jey Mammon: “Además de soberbio, es un ignorante”

escuchar

Juan Martín Rago - nombre de pila de Jey Mammon - reapareció el miércoles en la televisión y tuvo un extenso mano a mano en Intrusos (América) donde presentó su caso y fue tajante con aquellos que opinaron sobre él. Cabe recordar que en marzo, un joven llamado Lucas Benvenuto lo acusó de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. En todo momento, el comediante negó las acusaciones, pero se refugió en España y se mantuvo, parcialmente, alejado de los medios. Desde LAM (América), Ángel De Brito analizó la actitud y los comentarios que tuvo en el programa que conduce Florencia de la V y apuntó sin filtro contra él.

El miércoles por la noche, tras grabar su participación para el programa de América, Secretos verdaderos, Mammon fue abordado por las cámaras de varios programas de televisión. Sin embargo, cuando se enteró de que uno de ellos era LAM, se escapó para no hablar ni con el conductor, ni con las angelitas y se limitó a decir que los “esperaba en las mediaciones”.

Desde el estudio de abogados que representan a Jey, comunicaron que iniciaron acciones legales contra De Brito por “calumnias e injurias”.

El miércoles, Jey Mammon rompió el silencio en Intrusos (Foto: Captura América TV)

De vuelta al estudio, en el programa compartieron un fragmento de la entrevista que el exconductor de La peña de morfi (Telefe) dio horas antes en el mismo canal. Particularmente la parte en la que tuvo un fuerte cruce con Laura Ubfal y Pampito. La primera lo acusó de “soberbio” y con el segundo tuvo un acalorado ida y vuelta sobre el trabajo periodístico.

Tras verlo y analizarlo, De Brito se puso del lado de los panelistas y apuntó sin filtro contra Mammon: “Además de soberbio, es un ignorante porque no sabe cómo funciona el periodismo y cómo trabaja uno”.

En esta misma línea, agregó: “Si hay un caso, uno busca las dos voces, alguna quiere hablar, otra no y chau. Como decía Pampito, no quisieron resolver el caso ahí. Hablaron de lo que se estaba hablando en ese momento, que eran dos versiones contrapuestas, sobre todo la de Lucas, porque empezó él a hablar y Jey se escondió, se fue a España”.

Ángel De Brito apuntó contra Jey Mammon

“No sé, ¿Hay que agradecerle que volvió de España? No sé qué quiere que hagan los medios. ¿Quiere accionar? Que accione. Él llamó a mediación a un montón de personas. Algunas fueron notificadas, otras no”, lanzó picante el periodista. En ese momento, Fernanda Iglesias intervino y acotó que Karina Mazzocco, una de las demandadas, va a ir a la mediación y que “va a decir que ella hizo su trabajo”.

El conductor de LAM, lejos de finalizar su descargo contra Mammon, continuó: “Ya que entendió y aprendió tanto de abogacía, sabe que uno se puede presentar o no a la mediación”. Nazarena Vélez y Yanina Latorre, en tanto, aseguraron que tampoco recibieron ninguna citación.

Sobre Yanina, Ángel mencionó que en Intrusos Jey hizo alusión a frases que ella dijo en LAM sobre él, pero no la nombró propiamente. “Hablá, dale, no seas tan cag...”, acusó De Brito. Por su parte, Latorre sentenció: “Yo hablo con nombre y apellido, me hago cargo de lo que digo y hablé de él siempre y obviamente que iría a la mediación, no me retractaría de nada. También le diría que opiné e hice mi trabajo”.

En tanto, el conductor comentó que Marina Calabró dio una lista de los nombres de las personas contra las que apuntó Mammon. Además de él, a quien sí le llegó la notificación, mencionó que estaban Florencia de la V, Karina Mazzocco, Augusto Tartúfoli - conocido como Tartu -, José Núñez, Lucas Benvenuto, Nazarena Vélez y Yanina Latorre.

LA NACION