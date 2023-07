Felipe y Marta Fort revelaron qué pasó con el juicio que les iniciaron los sobrinos de Gustavo Martínez

escuchar

La muerte de Gustavo Martínez, tutor legal de los mellizos Felipe y Marta Fort, fue un acontecimiento que caló hondo en los dos jóvenes. A sus 62 años, el hombre se tiró desde el piso 21 del edificio donde vivía, en el barrio de Belgrano, y provocó que los hijos de Ricardo Fort pierdan a una persona muy especial en su vida.

A partir de ese momento, Felipe y Marta atravesaron un largo duelo por la muerte de Martínez, sin saber que, luego, deberían afrontar una causa legal por parte de sus sobrinos: Nicolás Pottery y Pablo Martínez. Según lo relatado por Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo (eltrece), la Justicia le dio curso al pedido sobre una compensación económica por los servicios que brindó el tutor, que no habría recibido ninguna prestación a cambio de cuidar a los hijos del chocolatero mediático.

Sobre este reclamo, donde se indica que la familia Fort debía abonar alrededor de 30 millones de pesos, Felipe y Marta, en diálogo con Intrusos (América), explicaron que el “reclamo terminó” y se mostraron inflexibles a seguir opinando sobre esta circunstancia donde debieron apelar a la Justicia.

“Ya terminó eso”, comenzó, terminante, Felipe y se sumó Marta, en la misma tónica: “No vamos a hablar de eso”. Contradiciendo a la palabra de su hermana, él decidió ahondar sobre esta causa: “En sí no tengo problemas con el reclamo. Lo que sí me molesto es que estuvieron toda la vida y recién en los últimos dos años aparecieron”.

Bajo ese punto, Felipe contó cómo fue la actitud de Nicolás Pottery y Pablo Martínez, quienes decidieron recurrir a la Justicia en búsqueda de un rédito económico. “Yo me fui a la m.... con lo que publiqué, pero si hubiesen sido buenos con nosotros hubiesen entendido nuestra situación. A uno de los chicos lo quise abrazar y me lo negó en pleno sepulcro. En cambio, el que más estuvo fue el que menos habló”, aseguró.

En el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados en Olga, Martita y Felipe Fort explicaron cómo es su actualidad y qué réditos les deja la fábrica de chocolates Felfort que heredaron de Ricardo Fort.

Con suma sinceridad, Felipe explicó que no están metidos en el día a día, pero que sí se encuentran al tanto de las novedades de la empresa. “Te voy a ser sincero: no es que trabajamos ahí haciendo cálculos en planillas de Excel con una computadora. Tratamos de aprender y de hacer presencia. Mínimo saber lo que pasa”, explicó.

En esa misma línea, Felipe contestó una pregunta de Migue Granados acerca de si le interesa el progreso de la fábrica y las innovaciones que puede tener: “Sí, porque es familiar. La empresa me gusta y tiene una buena historia. Es como una casa”. Tras esa respuesta, Marta fue más al fondo de la cuestión y expresó que es su fuente de ingreso: “Honestamente, nosotros comemos por la fábrica”.

Por último, Marta confesó que quiere despegarse del rótulo de la “hija de” y cerró sobre sus proyectos: ”Quisiera hacer mis cosas como mediática y como modelo. Ser famosa por otro lado. Me gusta la fama, que vaya a una entrevista y no me pregunten por el Marroc gigante”.

