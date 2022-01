Wanda Nara reconoció que habló con Sofía “Jujuy” Jiménez por los likes a las fotos de su novio

Una nueva polémica tiene a Wanda Nara como protagonista. Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó la versión que Rodrigo Lussich lanzó en Intrusos (América) días atrás, donde indicó que la esposa de Mauro Icardi frecuentemente le pone ‘Me gusta’ a las fotos de Bautista Bello, actual novio de la modelo. Ante las acusaciones, la mediática recogió el guante e hizo su descargo al respecto.

“¿Es verdad que likeaste al novio de Sofiju?”, le preguntaron a Wanda en la sección de preguntas y respuestas de Instagram. Sin dudar, contestó: “¡Mentira!”. Lejos de dar por terminado el tema, se explayó y contó que se comunicó con la modelo: “Apenas leí eso le escribí a Sofi porque tenemos la mejor y porque prefiero aclarar siempre”.

Wanda Nara negó los rumores. Captura Instagram: @wanda_nara

Sin embargo, la jujeña había confirmado en Intrusos que el guiño en redes sociales si existió: “En su momento a Bauti y a mí nos sorprendió, yo no sé cómo saltó todo ahora. Esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy y a él llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada. Él me dijo ‘che, ¿no sabes nada? Y yo le dije ‘qué raro’. Quedó ahí y nos pareció irrelevante. Nos reímos de la historia”.

Más tarde, y ante el descargo de la mediática, la modelo volvió a referirse al tema para ponerle paños fríos al asunto. Para eso, compartió con sus seguidores el mensaje que recibió de Wanda por Instagram. “Sofi rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir. Te mando un beso enorme”, le aclaró la esposa de Icardi y ambas coincidieron que se trataba de algo extraño y ninguna le encontró explicación.

La modelo mostró el mensaje que le envió Wanda Nara, Captura Instagram: @sofijuok

De esta forma, ambas dieron por terminado el tema pero aún queda en el aire la incógnita de quién puso aquella catarata de ‘Me gusta’.

La teoría que esbozó Rodrigo Lussich señala que se trataría de un plan de venganza de Nara por la infidelidad de su esposo, con Eugenia “La China” Suárez.

Wanda Nara le pone 'Me gusta' a las fotos del novio de Sofía Jujuy

Pese a esta versión, la propia Wanda salió a aclarar los tantos. También en la modalidad de preguntas y respuestas en redes sociales le contestó a una seguidora que indagó si aún estaba enamorada de Icardi e indagó sobre su dignidad tras ser engañada.

Ante esto, la empresaria contestó sin vueltas: “La dignidad no me la da un hombre, me la doy sola sabiendo que todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, ve la gran mujer que soy y mi manera de ser”.

La fuerte respuesta de Wanda Nara. Captura Instagram: @wanda_nara

Y, para finalizar, se refirió a la relación con el jugador del París Saint-Germain: “En cuanto a mi marido, es lo que siempre quise, alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría, ni dicen o niegan a muerte”. A su vez, dijo que ella no es nadie para condenar las acciones de los demás, pero tomó como un acto de respeto que él le contara lo sucedido con Suárez.