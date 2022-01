Sofía “Jujuy” Jiménez contó cómo reaccionó su novio frente a los likes de Wanda Nara

Sofía “Jujuy” Jiménez está de novia con el polista Bautista Bello desde octubre de 2021, cuando blanqueó la relación y comenzó a mostrarse feliz en público junto a su nueva pareja. Sin embargo, en los últimos días se supo que Wanda Nara le habría echado el ojo al deportista y lo dejó en evidencia a través de varios likes que le dio a fotos viejas de su Instagram. Qué dijo la modelo al enterarse de esto.

El escándalo del Wandagate no cesa y es que en las últimas horas se conocieron detalles de lo haría Wanda para vengarse de Mauro Icardi por el mal momento que pasó tras las versiones de infidelidad entre él y Eugenia ‘China’ Suárez.

Sofía Jujuy Jiménez y su novio Ramiro Souto/GM Press

“La revancha de Wanda Nara ya empezó”, lanzó Rodrigo Lussich este jueves en Intrusos (América TV) mientras daba un adelanto de lo que aparentemente ocurriría entre la empresaria y su marido, a pocos meses de conocerse la presunta reconciliación entre ambos después de una breve crisis que involucró a la exCasi ángeles como la tercera en discordia.

Wanda Nara le dio like a las fotografías del novio de Sofía Jujuy

“Vas a ver de qué manera Wanda empezó su venganza contra Mauro. Mientras se muestran en París, Francia, aparentemente románticos, crecen cada vez más las versiones de que esa relación está terminada”, agregó el conductor.

Además, sostuvo que el matrimonio no tiene vuelta atrás. “Dicen que está roto para siempre, que es obviamente una porcelana que nunca fue muy fina, pero que terminó de romperse. Y que la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez está lejos de ser perdonada”, amplió el periodista y que esto va más allá de lo que haga Wanda para afuera.

Es así que la venganza de la empresaria comenzó a gestarse de una manera muy similar a la que habría hecho su marido, pero que en esta ocasión involucra al novio de Sofía Jujuy Jiménez.

En el programa explicaron que Nara comenzó a darle “Me gusta” a las fotos de otros hombres, en cuya lista está Bello. “Sí, así es como Wanda empieza a construir su venganza, likeando fotos de otros, como esta que vemos acá o esta otra, donde también aparece Bautista con un niño con boina, alguien que remite a Icardi. Ella no elige al azar”, detalló Lussich.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían atravesando una crisis de pareja

“Hay que dejar en claro que los ‘me gusta’ de Wanda son actuales, pero las fotos no. Es decir, hasta hace pocos días no estaban ahí. Es más, tampoco se siguen en Instagram”, manifestó para luego remarcar que Wanda entró al perfil de Bautista únicamente para eso, para darle like.

Ante toda esta introducción de los conductores, Sofía Jujuy Jiménez les mandó un audio que pasaron al aire y aseguró que tanto ella como su pareja, al enterarse de los likes de Wanda, no entendían la situación. Además, se encargó de remarcar que su pareja no conoce a la empresaria.

Jujuy Jiménez contó cómo reaccionó su novio frente a los likes de Wanda

“En su momento nos sorprendió, yo no sé cómo saltó todo ahora. Esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy y que a Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada. Él me dijo ‘che, me llegaron varios likes, ¿no sabes nada? Y yo le dije ‘qué raro’. Quedó ahí y nos pareció irrelevante. Nos reímos de la historia”, señaló Jujuy.