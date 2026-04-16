Gran Hermano: quiénes quedaron nominados este miércoles 15 de abril

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una nueva noche de nominaciones donde participó hasta el “nuevo” participante Fabio Agostini. Tras conformar una placa multitudinaria, tendrán que esperar hasta el lunes 20 de abril para saber qué participante se irá como el más votado por la audiencia.

Durante esta semana, el liderazgo fue ganado por Juani “Juanicar” Caruso, quien obtuvo inmunidad, dos votos extra y dos fulminaciones. De esta manera, optó por utilizar su beneficio contra Franco Zunino y Martín Rodríguez, quienes también perdieron la posibilidad de votar.

El nuevo líder Juanicar fulminó a Zunino y Martín

Para esta nueva nominación, todas se hicieron en vivo, a diferencia de lo que sucedió en otras galas. A su vez, Manuel “Manu” Ibero obtuvo el “voto legado” (3, 2 y 1) de Lola Tomaszeusky, la última eliminada de la casa. De esta manera, el orden de nominaciones y los votos emitidos fueron los siguientes:

Fabio Agostini: 2 a La Maciel y 1 a Yipio .

y . Jennifer “Pincoya” Torres: 2 a Danelik y 1 a Brian .

y . Luana Fernández: 2 a La Maciel y 1 a Nazareno .

y . Daniela “Dani” de Lucía: 2 a Eduardo y 1 a Tamara .

y . Emanuel Di Gioia: 2 a Danelik y 1 a La Maciel .

y . Brian Sarmiento (espontánea): 3 a Yipio y 2 a Pincoya .

y . Eduardo Carrera: 2 a La Maciel y 1 a Nazareno .

y . Manuel “Manu” Ibero: 3 a Tamara , 2 a Danelik y 1 a Eduardo .

, y . Danelik Galazan: 2 a Manu y 1 a La Maciel .

y . Tamara Paganini: 2 a Nazareno y 1 a La Maciel .

y . Juani “Juanicar” Caruso: 3 a Tamara y 2 a Eduardo .

y . Jessica “La Maciel” Maciel: 2 a Brian y 1 a Danelik .

y . Lola “Lolo” Poggio: 2 a Tamara y 1 a Danelik .

y . Catalina “Titi” Tcherkaski: 2 a Nazareno y 1 a Danelik .

y . Yisela “Yipio” Pintos: 2 a Eduardo y 1 a Brian .

y . Yanina Zilli: 2 a La Maciel y 1 a Tamara .

y . Nazareno Pompei: 2 a Eduardo y 1 a Danelik.

Una vez que todos pasaron por el confesionario, la placa quedó conformada con nueve nominados: Jessica “La Maciel” Maciel (11), Tamara Paganini (10), Danelik Galazan (10), Eduardo Carrera (9), Nazareno Pompei (6), Yisela “Yipio” Pintos (4) y Brian Sarmiento (4), además de los fulminados Franco Zunino y Martín Rodríguez.

Así quedó la nueva placa negativa, que primero será positiva por 24 horas Captura Telefe

Los que se salvaron fueron Jennifer “Pincoya” Torres (2) y Manuel “Manu” Ibero (2). Es importante resaltar que las primeras 24 horas de la placa será con voto positivo, con el objetivo de bajar a los participantes nominados más queridos, por lo que luego automáticamente se volverá negativa.