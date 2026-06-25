Taylor Swift se casaría el 3 de julio en el Madison Square Garden, según The New York Times

El medio estadounidense The New York Times informó este jueves que Taylor Swift alquiló el Madison Square Garden por un fin de semana. Todo apunta a que la cantante se casará a principios de julio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Nuevos detalles confirmados por el diario apuntan a un evento de varios días: una reunión íntima de unas 100 personas en el emblemático estadio, y, al día siguiente, una celebración con alrededor de 1000 invitados. Se espera que esta última tenga posibles actuaciones en el escenario.

Aunque la pareja todavía no confirmó que el casamiento vaya a realizarse en el estadio, el medio señaló que varios áreas de la ciudad ya están trabajando bajo esa premisa.

Travis Kelce y Taylor Swift tras su compromiso

El equipo de Swift solicitó un permiso al ayuntamiento de Nueva York para cerrar las calles alrededor del recinto deportivo desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio, revelaron tres fuentes al medio. También se instalará una carpa con capacidad para albergar hasta 1000 personas adelante del estadio.

El diario neoyorquino reconstruyó los preparativos de la celebración a partir de testimonios de personas vinculadas a la organización, documentos relacionados con permisos municipales y otras fuentes con conocimiento de los planes.

Varios integrantes de los Kansas City Chiefs, equipo donde juega Kelce, reservaron habitaciones en el Marriott Marquis de Times Square para fechas cercanas al supuesto casamiento. Además, el Times afirmó que agentes de Amtrak, encargados de patrullar la estación de tren ubicada bajo el estadio, fueron advertidos sobre la necesidad de prepararse para una eventual boda de la cantante durante el fin de semana del Día de la Independencia.

Vista de una entrada al Madison Square Garden antes de un partido de la NBA en Nueva York Brittainy Newman - FR171797 AP

Swift y Kelce, ambos de 36 años, anunciaron su compromiso en agosto del año pasado. Desde entonces, los rumores sobre el casamiento entre una de las artistas más populares del mundo y una de las estrellas de la NFL no dejaron de multiplicarse.

Uno de los indicios mencionados por el diario estadounidense es la presencia de personal vinculado a Swift en Rock Lilitz, un reconocido complejo de producción ubicado en Pensilvania donde suelen construirse escenarios para grandes giras internacionales.

Otro es que Winick Productions, la empresa de organización de eventos que participó en numerosas producciones en el MSG, presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública para instalar una carpa frente al estadio durante un evento previsto para entre 500 y 999 asistentes, con el objetivo de cargar y descargar materiales.

Taylor Swift y Travis Kelce en el partido de las Finales de la Conferencia Este entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks en Cleveland REX Features/Shutterstock /The G

Desde el NYT consideran también la posibilidad de que la ceremonia se haga en otro lugar y que el estadio sea solo el escenario de los festejos posteriores. Sin embargo, un funcionario municipal que conoce los preparativos fue más categórico que el resto de las fuentes consultadas: aseguró que el Madison Square Garden planea albergar las celebraciones de la boda el 3 de julio.

Previamente habían surgido versiones de que la boda se celebraría el 13 de junio en un exclusivo hotel cerca de la residencia de Swift en Rhode Island. Cuando los fanáticos viajaron hasta allí vieron que el evento nunca ocurrió. Por ello es que algunos observadores consideran posible que esto sea un maniobra de distracción. Aun así, las agencias municipales de Nueva York siguen trabajando bajo la expectativa de que el 3 de julio habrá un importante evento relacionado con la artista.

Aunque pueda parecer un escenario inusual para un casamiento, el Madison Square Garden tiene antecedentes como sede de celebraciones de alto perfil. Por ejemplo, el músico Sly Stone realizó su casamiento allí en 1974.

Además, ofrece importantes comodidades y medidas de seguridad, como el hecho de que no hay ventanas al exterior, que es un espacio altamente controlado y que tiene accesos diseñados para preservar la privacidad de las celebridades.