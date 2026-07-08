Nicolás Occhiato volvió a hablar del escándalo con Flor Peña y fue contundente: “No meternos”

El escándalo ocurrido en Luzu TV luego de que Florencia Peña y el equipo de El show del verano fueran desvinculados del streaming tras dar información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel, sigue dando que hablar. Tras regresar al país de su cobertura del Mundial en los Estados Unidos, Nicolás Occhiato se limitó a decir que el caso “está judicializado”, pero luego Fernando Burlando, representante legal de la actriz, lo desmintió. Además de aclarar que aún no llegó formalmente a la Justicia, dejó una puerta abierta para la reconciliación. En medio de todo esto, el conductor volvió a hablar del tema y dejó en claro cuál es la situación actual de su canal y cómo quedó su vínculo con el capitán de la selección argentina.

Occhiato indicó que son los abogados de las partes los que manejan actualmente el tema (Foto: Instagram @nicoocchiato / @flor_de_p)

En diálogo con LAM (América TV), Occhiato fue consultado por cómo atravesó, estando en Miami, lo ocurrido con Flor Peña en Buenos Aires. “Laburando todos los días para hacer cada vez un programa mejor, que es lo único que me compete a mí y a toda la producción”, sostuvo, en referencia a Nadie dice nada, el ciclo que conduce. “Estamos enfocándonos en eso, en hacer cada vez un programa mejor, que divierta a la gente, que la acompañe”, insistió.

En cuanto a si volvió a hablar con la exprotagonista de Casados con hijos, aclaró que ahora son los abogados de ambas partes los que manejan el tema. Asimismo, sobre la posibilidad de mantener alguna charla con ella en el corto plazo, insistió en que “cuando ya empezaron a hablar los abogados, la recomendación es no meternos”. Occhiato tampoco se refirió al reclamo económico de presuntamente 750 millones de pesos que habría hecho Peña por su abrupta salida.

Nico Occhiato prefirió no hacer comentarios sobre cómo quedaron las cosas con Messi tras el escándalo (Foto: Instagram @nicoochiato)

Por último, el cronista le preguntó por las versiones de que Lionel Messi y su familia podrían estar enojados con él tras lo ocurrido. Occhiato lo desestimó y optó por no revelar si mantuvo o no una conversación con el futbolista, con quien siempre tuvo un buen vínculo. “Prefiero mantenerlo en el ámbito de lo privado, porque es algo que nunca nadie hizo público y prefiero no hablar”, sentenció.