¿Por qué Ronnie Arias no hará temporada con Antonio Gasalla en Mar del Plata?

El conductor contó por qué finalmente no acompañará a Antonio Gasalla en el teatro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2019 • 14:43

Eran la nueva apuesta del verano. Ya estaba todo listo: el vestuario, el guión, los monólogos, hasta habían ensayado. De un día para el otro, la producción de la obra (a cargo de Guillermo Marín) decidió bajar de cartel a Ronnie Arias y poner en su lugar a Marcelo Polino . ¿Qué pasó? Al parecer el conductor de La 100 había puesto como condición viajar todos los días a Buenos Aires para hacer su programa de radio, pedido que habría chocado con las limitaciones presupuestarias.

Esta mañana, Antonio Gasalla se refirió al tema y aunque no quiso ahondar en detalles, explicó lo sucedido. "¿Estás contento de trabajar con Polino?", disparó el cronista de Los ángeles de la mañana. "Estoy contento pero no es contento como si fuera una fiesta de cumpleaños, es una cosa de trabajo. Hemos trabajado juntos varias veces y esperemos que salga bien. Como vivimos en este país donde una entrada nunca se sabe cuánto va a costar, ni si la gente va a venir al teatro, pero hay que tener voluntad y ganas", comenzó el capocómico. Y muy gracioso, bromeó: "Estamos pensando si se va a quedar, si lo vamos a tener en el espectáculo. Lo que pasa es que él se hace el que no me importa, no quiero, no soy actor", en referencia al jurado del "Súper Bailando" .

Con respecto a la decisión que se tomó tra el pedido de Ronnie Arias, Gasalla aseguró: "No me quiero meter en ese tema porque cuando uno va a hacer una obra de teatro hay un productor que es el que arregla con la gente que va a trabajar, y yo en esas cosas no me meto, han sido conversaciones de ellos", opinó sin querer meterse en la polémica.

El capocómico hará temporada en Mar del Plata con Marcelo Polino, tras la decisión de la producción de no contar con Ronnie Arias Fuente: Archivo

La palabra de Ronnie Arias

Luego del testimonio de Gasalla, el conductor de radio explicó los motivos por los que no estará haciendo temporada en Mar del Plata. "Yo ya me imaginaba con el culo al sol en Playa Grande. pero bueno, son cosas que suceden en el mundo del espectáculo. Ellos tienen que estrenar para Navidad y yo voy a estar en la radio. Era complicado armar la logística para viajar. Una pena porque estuve dos meses laburando con Antonio, escribiendo lo que iba a decir, eligiendo qué ropa me iba a poner", contó con cierta angustia Arias.

"Antonio es un tipo muy obse con las correcciones -agregó el conductor radial-. Se empezó a complicar. Había que ir antes para ensayar y yo acá en la radio tengo un contrato. Mi idea era tomar un avión a las 5 de la tarde, hacer la función y volver al otro día. Eso lo sabían desde antes. Ayer a la mañana me llamó Guillermo Marín y me dijo: 'mirá Ronnie, es mucha guita, mucho gasto, mucho quilombo. Dejémoslo para cuando volvamos a Buenos Aires y ahí te sumamos'", relató el actor apenado por no poder formar parte de esta propuesta desde el inicio.

Enseguida, Arias desmintió las versiones que aseguran que se llevaba mal con Gasalla: "Tener un cortocircuito con Antonio es casi imposible. Lo conozco y es como un padre. Él me enseñó a escribir. Yo fui productor de su programa, empecé a laburar cuando hacía El palacio de la risa en ATC (hoy TV Pública), hace casi 25 años".

Y con intenciones de despejar todo tipo de dudas, Ronnie aclaró que habló por teléfono con Gasalla y que todo terminó de manera armoniosa. "Antonio puede parecer jodido pero es un gran maestro. Trabajar junto a él, el último capocómico de una generación, es como pararte en un escenario con Niní Marshall", comentó con mucha admiración. Y entre risas, agregó: "Yo sobreviví a Fernando Peña. Si sobreviví a él, podés sobrevivir a cualquier cosa".

Antes de terminar la nota, habló de su nuevo reemplazante y confesó sentirse un poco dolido cuando se enteró de la noticia: "Me sorprendió porque me enteré que iba Polino por un Tuit de Ángel de Brito. No lo sabía y dije: 'carajo, te sacas la bombacha y ya se la pone otro'. Saber quién va en tu lugar es fuerte, me dio mucha pena. Me deprimí, me revolqué en la cama, llore, pero ya hice el luto (.) Ojalá que para el invierno se dé. El guión ya está escrito y no lo veo a Polino hablando de historia", chicaneó.