Confirman que la entrega de los premios Tony será virtual este año

Los protagonistas de la obra musical Moulin Rouge! realizada en Broadway, una de las candidatas a recibir varias nominaciones en los premios Tony

Marcelo Stiletano 21 de agosto de 2020

Después de los Emmy, otra de las grandes ceremonias de entrega de premios en los Estados Unidos tendrá este año una versión virtual impuesta por el coronavirus. Los organizadores de los premios Tony, los Oscar del teatro, ya tienen decidido llevar adelante la entrega de premios 2020 sin la tradicional puesta en escena con público y la representación en el escenario de fragmentos de las obras nominadas.

La fecha de la ceremonia, las características que tendrá y la plataforma desde la cual será emitida serán anunciadas a la brevedad, según adelantaron los organizadores. Antes de la pandemia, la ceremonia de los Tony 2020, la número 74 en la historia del premio, había sido programada para el 7 de junio en el teatro Radio City de Nueva York. Pero ese calendario quedó de lado junto conla temporada teatral completa de Broadway, abruptamente interrumpida por la emergencia sanitaria, que llegó a golpear con fuerza a la Gran Manzana.

"Si bien todos estos impredecibles acontecimientos redujeron al mínimo la temporada 2019-2020 en Broadway, este fue un año lleno de trabajo extraordinario que merece ser reconocido", dijeron Charlotte St. Martin, presidente de la Broadway League, y Heather Hitchens, su equivalente de la American Theatre Wing. "El espectáculo debe continuar, no importa cómo. Y así sucederá", agregaron.

Según adelantó Variety, lo primero que deben determinar los organizadores es un nuevo criterio para elegir a los candidatos al premio, debido a las características inusuales de la temporada teatral de Broadway. Al momento en que las autoridades de Nueva York ordenaron el cierre de los teatros, el 12 de marzo pasado, había 16 shows que estarían en condiciones de participar de la competencia por los premios.

Entre los nominados potenciales aparecen obras como Moulin Rouge! (musical) y The Inheritance y Slave Play (teatro de prosa). Y entre los actores con chances de quedar nominados se menciona a Laura Linney (My Name is Lucy Barton), Jane Alexander (Grand Horizons), Mary Louise Parker (The Sound Inside), Jonathan Pryce (The Height of the Storm) y Tom Hiddleston (Betrayal).