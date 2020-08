Lin-Manuel Miranda, actor y creador de la obra Hamilton, por la que Disney pagó 75 millones de dólares para sumarla a su catálogo de streaming Fuente: Reuters

Hamilton bate récords de audiencia en la plataforma Disney+; Springsteen on Broadway fue un boom en Netflix; Beastie Boys Story ha sido de los títulos más vistos en Apple TV+; American Utopia, versión filmada por Spike Lee del espectáculo de David Byrne, inaugurará el próximo 10 de septiembre el prestigioso Festival de Toronto; y Diana, el musical basado en la vida de Lady Di, se verá también en Netflix -en un hecho sin precedentes- antes de su estreno sobre los escenarios de Manhattan. Nadie duda del atractivo, del impacto y de la rentabilidad de los espectáculos en vivo, pero con la mayoría de las salas cerradas durante varios meses por la pandemia del coronavirus, con un mínimo flujo de turistas y con menos dinero en los bolsillos por la crisis económica, son los grandes servicios de streaming los únicos capaces de hacer desembolsos millonarios para quedarse con los derechos de estas superproducciones.

Disney+ (que desde el 1º de noviembre próximo estará disponible en toda América Latina) pagó 75 millones de dólares por los derechos mundiales de Hamilton, el musical de Lin-Manuel Miranda que había ganado 11 premios Tony. La inversión pareció en primera instancia desproporcionada, pero los números le dieron la razón. En julio tuvo más visualizaciones que cualquier "tanque" de Netflix, según un minucioso informe de unos 20.000 casos analizados por la consultora 7Park Data. El 37 por ciento de los consumidores de los Estados Unidos vio el musical sobre uno de los padres fundadores de ese país, mientras que el título más popular de Netflix ese mes fue la docuserie Misterios sin resolver, con un lejano 14 por ciento. Y no sólo eso: el fenómeno Hamilton propulsó un fuerte incremento en los abonados a esa plataforma, en las descargas de la app en los más diversos dispositivos y -como efecto colateral- en el consumo vía piratería en Internet.

La respuesta de Netflix no se hizo esperar. Hace poco anunció que Diana: A True Musical Story, que estuvo a solo unos días de estrenarse (el 31 de marzo último) en Broadway, finalmente tendrá su lanzamiento mundial en la más popular de las plataformas de streaming. Este espectáculo sobre la fascinante y trágica historia de la princesa de Gales (interpretada por Jeanna de Waal), con dirección de Christopher Ashley (ganador del Tony en 2017 por Come From Away) a partir de una historia concebida por Joe DiPietro y música de David Bryan (Bon Jovi), recién se conocerá en vivo el 25 de mayo del año próximo, pero unos meses antes, la misma versión (que se grabará en el teatro Longacre sin público, con decenas de cámaras y con fuertes medidas de seguridad) ya estará disponible en Netflix.

Si este boom de los musicales en streaming amenaza con cambiar las reglas de juego en términos del negocio, también ha generado un fuerte debate entre los críticos. ¿Hay que analizarlos como si fueran estrenos de películas o se trata de mero teatro filmado? Más allá de las discusiones (lo concreto es que casi todas las reseñas las han escrito críticos de cine), lo cierto es que estos musicales y shows han generado varias de las opiniones más entusiastas de los últimos tiempos. Veamos: si se analizan los promedios de puntajes que se compilan en el sitio Metacritic, advertimos que Hamilton (Disney+) obtuvo 90/100 (de lo más alto en lo que va de este 2020); Springsteen on Broadway (Netflix), filmado en el Walter Kerr Theatre, se ubica muy cerca con 87/100; y Beastie Boys Story (Apple TV+), dirigido por Spike Jonze, logró una nada despreciable 75/100.

Si Spike Jonze fue el elegido para concretar el homenaje a ese mítico trío del hip hop que fue Beastie Boys, otro muy prestigioso cineasta como Spike Lee (que viene de conseguir un éxito para Netflix con la épica bélica 5 sangres) fue el responsable de filmar American Utopia, el show que el escocés David Byrne (quien fuera líder del grupo Talking Heads) estrenó en Broadway y luego hizo girar por el mundo, incluida la Argentina. La sorpresa, de todas maneras, no fue que Spike Lee (quien ya había trabajado con Public Enemy, Tracy Chapman, Fishbone, Arrested Development, Michael Jackson o Eminem, y hasta filmado otro musical como Passing Strange) haya dirigido American Utopia, sino que esta producción vaya a inaugurar una muestra de las dimensiones de la de Toronto.

En medio de fuertes restricciones presupuestarias y sanitarias que obligarán a un formato híbrido entre pocas actividades presenciales y muchos eventos online, la muestra canadiense apuesta en su apertura "a un show sobre el optimismo y la fe en la humanidad", como dijo Joana Vicente, directora ejecutiva del festival. Un arranque a pura música y despliegue visual con la combinación entre el talento de David Byrne y el de Spike Lee.