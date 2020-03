Coronavirus: Aadet confirmó que los teatros continuarán funcionando normalmente

Las ajetreadas noches de sábado de la calle Corrientes continuarán siendo una de las citas obligadas de los visitantes y habitantes de la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El show debe seguir. Y, según confirmó AADET, la cámara nacional empresaria integrada por productores y salas de teatro y música en vivo, seguirá adelante. En un comunicado difundido hoy por la entidad, se confirmó que están atentos a la evolución del coronavirus en la Argentina, que hasta el momento permite que la programación de actividades, funciones teatrales y shows musicales se desarrollan normalmente con el visto bueno del Ministerio de Salud de la Nación ya que su asistencia se compone de público local. Un punto fundamental, ya que ayer, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, mencionó que "aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero son los que no vamos a permitir realizar". Lo que puso en duda la realización del festival Lollapalooza (del 27 al 29 de este mes, en el Hipódromo de San Isidro, y de todos los shows programados en la ciudad de Buenos Aires. Una suposición que fue desestimada por los organizadores.

"Hemos implementado y reforzado medidas de cuidado y prevención, en línea con un conjunto de estrategias recomendadas por el Ministerio de Salud , con el principal objetivo de resguardar a nuestros públicos, empleados/as y artistas. Con tal fin, nuestras salas de espectáculos han aumentado las modalidades y frecuencia de su limpieza y desinfección , la provisión de insumos de limpieza personal e incrementado la disponibilidad de alcohol en gel de uso público en las áreas de ingreso; tal como lo recomiendan los protocolos de salud. Invitamos a los espectadores a acompañar las medidas preventivas y hacer uso de los elementos disponibles para ello en todas nuestras salas. Asimismo, solicitamos que cualquier espectador/a que hubiera estado o permanecido en tránsito recientemente en los países de mayor exposición indicados por el Ministerio de Salud y/o que experimentase síntomas de resfriado o gripe, permanezca en su casa, consulte al médico y se abstenga de concurrir a espectáculos; pudiendo contactarse con el punto de compra de sus entradas para ampliar información ", informó la cámara empresaria.

El comunicado especifica además algunos lineamientos para artistas y personal de las salas: "Además de difundir las medidas preventivas que se aplicarán en las salas que incluyen la disposición de alcohol en gel en todos los ingresos a salas, proveer alcohol en gel, jabón, toallas descartables y recipientes de residuos en todos los baños y camarines; intensificar la limpieza de baños antes, durante y luego de cada función y en los camarines y áreas del backstage; implementar una rutina de limpieza de manos con jabón obligatoria al comienzo, mediodía y salida del día laboral por parte de todos los colaboradores. De misma forma, por parte de los artistas al ingreso a los camarines antes y después de cada función o show; recordar a los colaboradores del comportamiento a seguir: cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar" .

"Liquidación" de entradas en Broadway por la baja demanda

Más allá de la continuidad de los espectáculos en la calle Corrientes, en Broadway también están tomando medidas para lidiar con la emergencia sanitaria. Las obras en cartel en Nueva York seguirán realizándose, pero ante la caída del público los productores de algunos espectáculos decidieron bajar los precios de las entradas. Así, los tickets para obras muy requeridas como West Side Story , To Kill a Mockingbird , The Lehman Trilogy , ¿ Quién le teme a Virginia Woolf? y T he Book of Mormon , se venderán a 50 dólares, al menos hasta fin de mes. La organización de empresarios de Broadway confirmó que las funciones seguirán en marcha tomando todas las medidas de prevención posibles para evitar los contagios en unas salas que suelen ser uno de los principales atractivos para los turistas de todo el mundo que visitan Nueva York.