El dramaturgo Terrence McNally murió este martes víctima de coronavirus

Pablo Gorlero 24 de marzo de 2020

Lo llamaban "El bardo del teatro norteamericano". Un dramaturgo exquisito que podía abordar con la misma erudición y frescura tanto el drama como la comedia o el musical. Ése era Terrence McNally, quien murió a los 81 años, tras contraer coronavirus , en Florida. El veterano autor hace unos años superó un cáncer pulmonar que le dejó unas secuelas que fueron fatales al enfrentar esta nueva enfermedad.

A lo largo de su carrera recibió tres premios Tony por los libretos de ¡Amor!... ¡Valor!... ¡Compasión! , Master Class y la versión musical de El beso de la mujer araña . Él comprendía al teatro como una sola cosa, sin distinción de géneros, por eso nunca le gustó que lo rotulen y amaba poder transitar por todos los estilos, como respeto por las artes escénicas.

Fue autor de 46 obras teatrales, 4 óperas, 4 guiones cinematográficos y 4 guiones televisivos. Además de las obras mencionadas fue autor de Sweet Eros , Next , Frankie y Johnny en el claro de luna , Madres e hijos , El Ritz , Malos hábitos , Witness , Botticelli , Next , Deuce , Ragtime , The Full Monty , The Rink , The Visit , Anastasia , Golden Age , By the Sea, By the Sea, By the Beautiful Sea y Fire and Air , su última obra, en 2018.

En Buenos Aires se pudieron ver versiones de ¡Amor!... ¡Valor!... ¡Compasión!... (1994), dirigida por Alberto Ure, con un elenco que integraban Damián De Santo, Pablo Alarcón, Osvaldo González, Oscar Ferrigno y muchos otros; El beso de la mujer araña (1993), dirigida por Harold Prince, con Valeria Lynch, Aníbal Silveyra y Juan Darthés; Master Class , con Norma Aleandro dirigida por Agustín Alezzo (1996-97/2012-13), y Frankie y Johnny (2009), con Florencia Peña y Luis Luque, dirigidos por Leonor Manso.