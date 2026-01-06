De Alacrán y Alfredo Casero al Puma Goity y César “Banana” Pueyrredón, las figuras lanzaron la temporada en mar del Plat

LA NACION

Pablo Mascareño
Las figuras que arribaron a la ciudad para ofrecer sus espectáculos se reunieron para compartir un almuerzo que tuvo algunas ausencias llamativas
Las figuras que arribaron a la ciudad para ofrecer sus espectáculos se reunieron para compartir un almuerzo que tuvo algunas ausencias llamativas

MAR DEL PLATA.- En las últimas horas, finalmente se confirmó para el próximo miércoles 14 de enero, en Villa Victoria, la realización de Mar del Plata levanta el telón, el tradicional encuentro donde los elencos que realizan temporada en esta ciudad -tanto del circuito comercial como del oficial y el independiente- se encuentran para posar en la tradicional “foto de familia” a modo de lanzamiento oficial del verano.

Este año, el histórico evento no estuvo confirmado hasta el día de ayer, pero, en simultáneo, el productor Marcelo González, uno de los responsables del teatro Tronador, decidió organizar su propia recepción convocando a los artistas que poblarán su escenario, pero también a las figuras de otras compañías. Un hecho inusual.

Esta presentación ad hoc de la temporada se llevó a cabo este martes ante una nutrida presencia de celebridades y medios de prensa que poblaron el foyer de la gran sala de la calle Santiago del Estero, y fue coronada por un almuerzo compartido en un clima de camaradería y con el deseo común de una buena afluencia de público en las boleterías.

Se espera que el próximo fin de semana, ya transcurrido el Día de Reyes, “explote” la concurrencia de turistas, como es habitual en “La Feliz” para esta época del año.

Fátima Florez, Martín Bossi, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Florencia Peña y Juan Ingaramo fueron algunas de las ausencias más notorias.

El anfitrión Marcelo González, junto a su hijo León -un productor en potencia- y el actor Gerardo Romano en el foyer del Tronador, que cuenta con piezas escenográficas del Teatro Colón porteño
El anfitrión Marcelo González, junto a su hijo León -un productor en potencia- y el actor Gerardo Romano en el foyer del Tronador, que cuenta con piezas escenográficas del Teatro Colón porteñoMauro V. Rizzi
José María Muscari, en animal print, junto a Gloria Carrá, Diego Ramos, Julieta Ortega y Nicolás Riera, los protagonistas de Sex, la obra, que se da en el América
José María Muscari, en animal print, junto a Gloria Carrá, Diego Ramos, Julieta Ortega y Nicolás Riera, los protagonistas de Sex, la obra, que se da en el AméricaMauro V. Rizzi
Un trío divertido, Facundo Arana, que ofrecerá su unipersonal En el aire en el Espacio Chauvín; Gabriel "Puma" Goity al frente de Cyrano, en el Tronador, y Nito Artaza, cabeza de compañía de Passion, que ya debutó en la sala Santa Fe
Un trío divertido, Facundo Arana, que ofrecerá su unipersonal En el aire en el Espacio Chauvín; Gabriel "Puma" Goity al frente de Cyrano, en el Tronador, y Nito Artaza, cabeza de compañía de Passion, que ya debutó en la sala Santa FeMauro V. Rizzi
Martín Seefeld y Damián de Santo, amigos en la vida y compañeros de escenario en Una clase especial, la comedia que anoche subió a escena en el Lido, con dirección de Manuel González Gil
Martín Seefeld y Damián de Santo, amigos en la vida y compañeros de escenario en Una clase especial, la comedia que anoche subió a escena en el Lido, con dirección de Manuel González GilMauro V. Rizzi
Thorry Palenzuela y Miguel Ángel Cherutti, expectantes ante el arranque de la temporada. Los humoristas suelen esperar a los espectadores en la puerta de su teatro ubicado en plena peatonal Rivadavia
Thorry Palenzuela y Miguel Ángel Cherutti, expectantes ante el arranque de la temporada. Los humoristas suelen esperar a los espectadores en la puerta de su teatro ubicado en plena peatonal RivadaviaMauro V. Rizzi
Alacrán y Alfredo Casero pisaron "La Feliz" para ofrecer Cha Cha Cha, edición verano en el Teatro Carreras, buscando seducir a los fanáticos del emblemático programa de humor
Alacrán y Alfredo Casero pisaron "La Feliz" para ofrecer Cha Cha Cha, edición verano en el Teatro Carreras, buscando seducir a los fanáticos del emblemático programa de humorMauro V. Rizzi
El elenco de La llamada jugó de local en el Tronador, sala donde realizarán funciones los lunes y martes de enero. Mariano Saborido, Leticia Siciliani, César "Banana" Pueyrredón, Flor Jaszmín Peña y Juli Castro felices y divertidos en el inicio de la temporada
El elenco de La llamada jugó de local en el Tronador, sala donde realizarán funciones los lunes y martes de enero. Mariano Saborido, Leticia Siciliani, César "Banana" Pueyrredón, Flor Jaszmín Peña y Juli Castro felices y divertidos en el inicio de la temporadaMauro V. Rizzi
Gabriel Gávila y Juan Butvilofsky, parte del elenco de Creadores de historias, show de stand-up que cuenta con muchos fanáticos y seguidores
Gabriel Gávila y Juan Butvilofsky, parte del elenco de Creadores de historias, show de stand-up que cuenta con muchos fanáticos y seguidores Mauro V. Rizzi
Rodrigo "Vagoneta" y Adrián Maucci, cabezas de compañía que repiten por tercer año consecutivo su presencia en la ciudad con su "delivery de humor"
Rodrigo "Vagoneta" y Adrián Maucci, cabezas de compañía que repiten por tercer año consecutivo su presencia en la ciudad con su "delivery de humor"Mauro V. Rizzi
A pesar de haber debutado anoche en el Atlas con la temporada de Made in Lanús, Vanesa González y Malena Solda dijeron presente en el almuerzo del Tronador
A pesar de haber debutado anoche en el Atlas con la temporada de Made in Lanús, Vanesa González y Malena Solda dijeron presente en el almuerzo del TronadorMauro V. Rizzi
Paulo Brunetti, protagonista de Vanya -que se da en Cuatro Elementos- y Victoria Carreras y Pablo Cernadas, intérpretes de El conventillo de la Paloma -que este miércoles debuta en el Auditorium- compartieron una extensa charla antes del almuerzo
Paulo Brunetti, protagonista de Vanya -que se da en Cuatro Elementos- y Victoria Carreras y Pablo Cernadas, intérpretes de El conventillo de la Paloma -que este miércoles debuta en el Auditorium- compartieron una extensa charla antes del almuerzoMauro V. Rizzi
