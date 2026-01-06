De Alacrán y Alfredo Casero al Puma Goity y César “Banana” Pueyrredón, las figuras lanzaron la temporada en mar del Plat
Este martes se reunieron algunos de los elencos que pueblan las salas de la ciudad para celebrar el inicio del verano teatral
- 2 minutos de lectura'
MAR DEL PLATA.- En las últimas horas, finalmente se confirmó para el próximo miércoles 14 de enero, en Villa Victoria, la realización de Mar del Plata levanta el telón, el tradicional encuentro donde los elencos que realizan temporada en esta ciudad -tanto del circuito comercial como del oficial y el independiente- se encuentran para posar en la tradicional “foto de familia” a modo de lanzamiento oficial del verano.
Este año, el histórico evento no estuvo confirmado hasta el día de ayer, pero, en simultáneo, el productor Marcelo González, uno de los responsables del teatro Tronador, decidió organizar su propia recepción convocando a los artistas que poblarán su escenario, pero también a las figuras de otras compañías. Un hecho inusual.
Esta presentación ad hoc de la temporada se llevó a cabo este martes ante una nutrida presencia de celebridades y medios de prensa que poblaron el foyer de la gran sala de la calle Santiago del Estero, y fue coronada por un almuerzo compartido en un clima de camaradería y con el deseo común de una buena afluencia de público en las boleterías.
Se espera que el próximo fin de semana, ya transcurrido el Día de Reyes, “explote” la concurrencia de turistas, como es habitual en “La Feliz” para esta época del año.
Fátima Florez, Martín Bossi, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Florencia Peña y Juan Ingaramo fueron algunas de las ausencias más notorias.
