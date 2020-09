Diez propuestas para llevar el café concert al living de casa

Elena Roger, en un café concert íntimo, el 3 y 4 de octubre Crédito: Carlos Furman

El music-hall y el café concert siempre fueron géneros populares, de fácil identificación con el público y con canciones que se solían tararear en la platea, o resultaba familiar recordar sus melodías. Definirlos tiene a veces fronteras que se diluyen. El primero exige de intérpretes formados en canto, música y actuación y el segundo de comediantes, cuya personalidad posea cierto feeling con el espectador. Ambos exigen años de una buena formación. En la Argentina el music-hall y el musical se remontan a principios del siglo XX, con Enrique Santos Discépolo y su Caramelos surtidos (1931), la prosperidad de la dupla Ivo Pelay y Francisco Canaro entre los años 30 y los 50; y si hacemos un rápido paneo de recuerdos viene a la memoria, la inolvidable María de Buenos Aires (1968), de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Pero quién podría indicar que el médico y tanguero Alberto Castillo y su troupe de bailarines negros no hacían music-hall, cuando el cantor hacía despertar el candombe, con aquella frase "Qué siga baile, siga el baile".

Si se hace girar rápidamente un globo terráqueo, estos géneros colorearon nuestra cultura universal, con inolvidables figuras como Fred Astaire, Ginger Rogers y Gene Kelly (Estados Unidos), Marlene Dietrich (inolvidable en el film El ángel azul) y la más cercana Ute Lemper (Alemania), Maurice Chevallier, Jacques Brel, Edith Piaf, Ives Montand (Francia); o películas como Cabaret o El novio, que además de ser musicales, guardaban la esencia del music-hall.

Una extensa panorámica por la Argentina, de los años 60 en adelante, nos trae imágenes de lo mucho que se disfrutaron estos géneros a nivel local. En el inigualable Instituto Di Tella, con Nacha Guevara y Alberto Favero, en Anastasia querida y más tarde los mismos artistas con Las mil y una Nachas y Nacha de Noche. Marikena Monti, Claudia Lapacó y Elena Minaquy, amigas de la Alianza Francesa y su homenaje a las canciones de Francia. Los comienzos de Les Luthiers, en el mismo Di Tella, con Blancanieves y los siete pecados capitales. O más tarde, en la vieja calle Reconquista, en la que en los años 60, se nutría con las lucecitas rojas de night-clubs decadentes y a mediados de la década del 80 renació el music-hall, de la mano de Sheila Cremaschi y su mítico Café Mozart, por el desfilaron María Gondell y sus cuplés, Daniel Suárez Marzal o Alejo Laclau y sus minimusicales, actuados en una tarima de no más de dos metros.El Gallo Cojo y La Gallina Embarazada, creados por el mítico Lino Patalano, por cuyos mini-escenarios desfilaron, cantaron e hicieron reír al público, Enrique Pinti, Cipe Lincovsky, Carlos Perciavalle. La sala del Bauen, regenteada por la creativa Silvia García Gerghi, que se animó a traer a Buenos Aires a un "provocativo", para su época, los '80, el francés Jean-Francois Casanovas y su troupe de transformistas, conocidos como los Caviar, que hacían fonomímica, vestidos como la legendaria Blanquita Amaro y que muchos años después se consagraron con su gran espectáculo Fénix, creado por Casanovas, Oscar Araiz y Renata Shussheim y la lista sigue. Por lo que habría que decir, que si el mundo atraviesa una pandemia, quién mejor que los artistas para considerarlos esenciales, ya que ellos, son los únicos capaces de hacer reír, tanto como llorar, o emocionarnos. Y la nueva modalidad del streaming, ya sea en vivo o grabado, nos dará la posibilidad de llevar un poco de café concert y music hall a los hogares de cualquier ciudad para disfrutar en familia con sólo sacar una entrada.

Pepe Cibrián cantará sus canciones

Pepe Cibrián canta sus musicales.

Luego de sus dos últimas obras de éxito: Por el nombre del padre y La dama de las rosas, el "señor" de los musicales quiso darse un gusto. A pocas semanas de abandonar el sillón como jurado de Cantando 2020, interpreta él mismo y, a su manera, varias de las canciones que consagraron a musicales como Drácula, Priscilla, reina del desierto, El fantasma de Canterville, Calígula y algunas sorpresas más. "Es un encuentro con algunos de los hijos más queridos", dice Pepe, que sin duda ha dado su paternidad a varios de los éxitos del teatro musical argentino. La cita es el jueves 24 de este mes, a las 20, por www.Plateanet.com. La entrada es de 500 pesos.

Claudia Tejada, Cristian Centurión, Manuela Perin y Nicolás Cúcaro, en Sabor a calle Corrientes, con el distanciamiento reglamentario

Sabor a calle Corrientes. Canciones de musicales nacionales

Este es un encuentro con las canciones que conformaron algunos de los éxitos de nuestra Broadway local. En formato de café concert, Cristian Centurión, Nicolás Cúcaro, Manuela Perín y Claudia Tejada, interpretarán canciones de los musicales Eva, Buenos Aires de ayer y de hoy, María de Buenos Aires, Los Borgia, Camila, Calígula, El loco de Asís, El hijo del fin del mundo y Ni con perros, ni con chicos, entre muchos más. "¿Qué distingue este show de un recital de canciones? -se pregunta Pablo Gorlero, el premiado director de musicales como Hair y autor del exitoso infantil Saltimbanquis, que acá asume triple papel de haber elegido los temas, es el presentador y director- que son fragmentos de obras teatrales. Es dramaturgia y actores cantantes que le aportan su emocionalidad personalidad a cada tema". Filmado en el teatro 25 de Mayo, con la dirección musical de Santiago Rosso y diseño de luces de Sebastián Armella. el jueves 24 de este mes, a las 21, por www.teatroamma.com. La entrada es de $397.

Marikena Monti, en el homenaje a la Biblioteca Café Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

El show debe seguir! La Biblioteca Café cumple 20 años

La Biblioteca Café, sala de café-concert de Marcelo T. de Alvear 1155 festeja su aniversario con un homenaje al género, para el que convocó al showman y cantante Alejandro Veroutis, que oficiará de maestro de ceremonias. Junto a la anfitriona y creadora de este cálido espacio, Edith Margulis interpretarán "El viejo varieté" y "Viva el café-concert". Los acompañarán Marikena Monti, en tangos; Diana María que hará un homenaje a la canción francesa y al inolvidable Charles Aznavour; y Anita Co, que interpretará boleros. Se sumarán a la fiesta vía streaming, Gipsy Bonafina, Leo Sujatovich, Lidia Borda, María Volonté, Manuel Fraga trío y Katie Viqueira. El jueves 24, a las 21.30, en el canal de La Biblioteca Café, de YouTube. entrada libre.

Belén Ucar, en El musical le canta a la igualdad

El musical le canta a la igualdad

Este show reúne a grandes voces del género: Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perin, Mariano Taccagni y Belén Ucar, que recorrerán un exquisito itinerario de canciones pertenecientes a grandes musicales como Cabaret, Hair, Wicked, Hairspray, El color púrpura, De eso no se canta, Dear Evan Hansen y Eva, entre otros títulos. La idea, relatos y dirección es de Pablo Gorlero, que hace un par de años, estrenó con marcado éxito su espectáculo De eso no se canta, canciones prohibidas de todos los tiempos. El creador explica que "durante décadas se solía decir que el teatro musical era inocente, falsamente optimista y sólo cumplía con su función de entretener. Sin embargo, a lo largo de los años este género que tanto atrapa al espectador, propuso mensajes contra la discriminación racial, social y sexual. Esta puertita que abrimos con este show refiere a instantes que hablan de la libertad y la igualdad, e incluye canciones de vanguardia, metáforas y testimonios contra toda discriminación". Con la dirección musical de Juan Ignacio López. el viernes 25, de este mes, a las 21, en www.teatroamma.com. La entrada es de $397. Luego, disponible 48 horas.

Alejandro Viola, líder de Los Amados

El danzón de Los Amados

Líder y voz de este ensamble tropical, el Chino Amado (Alejandro Viola) promete una noche a puro ritmo, disfrutando de sus melodías centroamericanas y entre copas y humor, invitarán a sus fans, en su casa, a vivir una noche inolvidable. El menú incluye boleros, cumbias, merengues y salsa. Los Amados es una compañía argentina que a través de su estética tropical, logra una exquisita fusión entre el teatro y la música latinoamericana, de la mano de su creador Alejandro Viola. La agrupación está integrada por Elena Guarner (voz y coros), Rubén Rodríguez (percusión y voz), Carolina Alberdi (piano y acordeón), Fernando Costa (acordeón), Julián Andreas Osuna (guitarra y coros), Agostina Bertozzi (congas y coros), Wilson Ortiz (bajo), Matías Bahillo (trompeta), Esteban Freydier (saxo) y el diseñador del colorido vestuario, es Luis Almeida. El viernes 25 de septiembre, a las 21, por www.lanubecultural.com La entrada es de $450. El link estará disponible 48 horas.

Roberto Peloni, Tatiana Luna, Gustavo Monje, Flavia Pereda y Sacha Bercovich harán Canciones con gracia

Canciones con gracia. El humor en el teatro musical

Su título parece indicarlo todo y a través de un puñado de canciones de Hamilton, Annie, Anything Goes, The Rocky Horror Show, Avenida Q, Company, Barnum, El rey León, 9 to 5 y Annie Get Your Gun, los brillantes Gustavo Monje, Roberto Peloni, Flavia Pereda, Tatiana Luna y Sacha Bercovich, harán reír al espectador con sus travesuras musicales, en su casa. Este viaje entre sostenidos y bemoles, tiene dirección musical de Santiago Rosso, diseño lumínico de Sebastián Armella y la idea y dirección es de Pablo Gorlero. Irá el viernes 2 de octubre, a las 21, por www.teatroamma.com. La entrada es de $397. Luego, disponible 48 horas.

Barbra y Frank, con Zaira Cavicchioli y Chacho Garabal

Barbra & Frank

Admirados por todos, admirados entre sí, Chacho Garabal y Zaira Cavicchioli llevan a escena el dúo que nunca hizo un show en vivo. Es un homenaje a Barbra Streissand y Frank Sinatra, con canciones como "Ojos azules", o "Papa, Can you Hear Me?" y "Hello, Dolly!". El sábado 26 de septiembre, a las 21, por www.teatroamma.com La entrada es de $397. luego, disponible 48 horas.

Elena Roger, en vivo, desde su casa Crédito: Carlos Furman

Elena Roger presenta Vivo en vivo. Streaming from home

La actriz y cantante que se consagrara en Broadway al interpretar el musical Evita, de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, hace un repaso de grandes éxitos, desde la cotidianidad y la intimidad de su casa. Acompañada por el guitarrista Javier López del Carril y bajo la mirada en la dirección de Mariano Torre, la intérprete deleitará a sus fanáticos, con clásicos del rock nacional, junto a temas de los musicales Evita, Piaf y Mina, ¡¿che cosa sei?!, junto a las canciones "La vie en rose", "No llores por mí, Argentina", "Tiempo Mariposa", "Azúcar del estero". El show incluye doce cámaras, todo un lujo para estos tiempos, y un delicado diseño de luces. "Sentimos que nuestra casa era la prolongación de la de Elena", fue uno de los mensajes de sus admiradoras, en las emisiones previas a este show. Sábado 3 de octubre, a las 21; y domingo 4, a las 20, en www.nubecultural.com. La entrada es de $600.

Ángeles Díaz Colodrero, una de las jóvenes voces del nuevo musical, es parte del elenco de Broadway de ayer y de hoy

Broadway de ayer y de hoy

Como esos vinos que se guardan para las grandes ocasiones, hay canciones de Broadway, que nunca pierden el sabor de sus melodías y su afán de despertar sentimientos encontrados. Este show propone eso, recuperar el deleite de canciones que consagraron a Mi bella dama, La novicia rebelde, Sunset Boulevard, Hairspray, Cats, Dear Evan Hansen, Finding Neverland, Billy Elliot, Los miserables, Wicked o Anything Goes, entre muchas otras. Sus intérpretes son cinco de las voces jóvenes más virtuosas del género: Cecilia Cáceres (Hair), Angeles Díaz Colodrero (Hello, Dolly!, Papaíto Piernas Largas), Chacho Garabal (Wojtyla), Agustín Iannone (Hair) y Julián Rubino (Despertar de primavera, De eso no se canta). De la dirección musical y piano se encarga Hernán Matorra y de las luces, Sebastián Armella, con asistencia de David Okada Caldas. El jueves 8 de octubre, a las 21, por www.teatroamma.com. La entrada es de $397. luego, disponible 48 horas.

Ana Fontán, actriz y consolidada cantora de tangos

Ana Fontán, en Fontango

Actriz y cantante y una de las voces privilegiadas del 2 x 4, presenta este show, en el que por primera vez actúa en el teatro Picadero, en el marco de las celebraciones "Rumbo a sus 20 años de trayectoria profesional". La acompañará la formación Tangoloco(Daniel García, piano, arreglos y dirección musical; Walter Castro, en bandoneón y Horacio 'Mono' Hurtado, en contrabajo). Viernes 16 de octubre, a las 20, en www.plateanet.com/home La entrada es de $500. el link estará disponible por 24 horas.

