Disney on Ice: 65 patinadores, un emocionante número musical dedicado al clan Madrigal y varias sorpresas aéreas

escuchar

El Movistar Arena se convierte por primera vez en la casa de Disney on Ice , el popular show de patinaje sobre hielo protagonizado por los personajes más populares de este mundo animado. Año tras año, este musical busca aggionarse no solo sumando nuevas caras (en este caso, a través del clan Madrigal del film Encanto), sino también mediante números que resultan más ambiciosos y complejos en su ejecución. Claro que más allá de eso, la interacción con el público y acercarle a niños y adultos la posibilidad de compartir unos instantes con sus personajes favoritos no deja de ser el gran atractivo de una propuesta que detrás de las cortinas, esconde a numerosos trabajadores, técnicos y artistas.

La famiila Madrigal, gran protagonista de este nuevo espectáculo de Disney on Ice Santiago Cichero/AFV

Las cifras en frío de este show, titulado Disney on Ice, 100 años de emoción, resultan imponentes: una pista de hielo que supera los cuatrocientos metros de diámetro, 250 piezas de vestuario, un notable grupo de 65 patinadores (entre los cuales, hay varios que provienen de disciplinas olímpicas), cambios de vestuarios constantes y un número musical que incluye una gran estructura de un peso mayor a una tonelada, por ejemplo. Pero la gigantesca maquinaria que pone en marcha este espectáculo se complementa con el verdadero corazón de esta propuesta, que reside en que los espectadores puedan encontrarse con esos entrañables personajes que dejaron (y dejan) huella en tantas infancias.

Luis Alejandro García Gómez, que oficia como maestro de ceremonias de este espectáculo que celebra además los 100 años de Disney, asegura con entusiasmo: “Lo más emocionante para el público es poder ver cara a cara a sus personajes favoritos de Disney porque siempre es mágico encontrarse con Mickey, Woody, Ana, Elsa, y todos las figuras con las que crecimos. Y para mí, ver a la gente me llena de alegría porque la reacción de cada niño y cada adulto es siempre diferente”.

Ashley Cain, patinadora olímpica que integra el elenco de Disney on Ice Santiago Cichero/AFV

Desde su nacimiento en 1981, Disney on Ice comenzó a recorrer todo el mundo y Buenos Aires es uno de sus destinos frecuentes. El público argentino se acerca siempre a descubrir a los personajes nuevos y clásicos, que bailan y cantan sobre hielo, en el marco de complejos números que demandan grandes puestas en escena. Sin embargo, el capital más importante del show tiene que ver con su talento humano, la habilidad de los técnicos y la destreza de los patinadores que ejecutan los complejos bailes que integran esta edición 2023. Y sobre ese tema, Diego Giraudo, marketing manager de Feld Entertainment (la empresa dueña de los derechos del espectáculo) detalló a LA NACION: “En total somos poco más de noventa los que trabajamos en el show, y tenemos 65 patinadores que van entrando y saliendo. De hecho, este año contamos con patinadores olímpicos como es el caso de Ashley Cain, que tiene un nivel increíble”.

Y sobre la habilidad de los patinadores, Giraudo agregó: “Sin duda, los números más difíciles son los que tienen muchos artistas en escena porque ahí se requiere de una gran coordinación. Hay momentos en los que el público va a ver más de treinta patinadores al mismo tiempo y lograr eso es lo más complejo”.

"No se habla de Bruno" es uno de los muchos números musicales del espectáculo Santiago Cichero/AFV

Así es el escenario del musical Santiago Cichero/AFV

Alcanza ver unos instantes de Disney on Ice para entusiasmarse con la propuesta. Entrar en el Movistar Arena y descubrir estos vestuarios que tienen vida propia (porque el traje de Elsa se reconoce aún cuando cuelga de una percha), se suma al atractivo de estos personajes que marcaron a numerosas generaciones. Porque como destaca García Gómez, el maestro de ceremonias de este musical, los adultos “van a encontrarse con un espectáculo para toda la familia , y disfrutarán de ver a Mickey, a las princesas, a la Sirenita, a Rapunzel y a todos los clásicos. Y creo que los adultos van a encontrar algo que los va a transformar en niños otra vez, aunque sea por un ratito”.

Una de las destacadas patinadoras de Disney on Ice durante un ensayo Santiago Cichero/AFV

De este modo, Disney on Ice desembarca con una propuesta renovada, con la familia Madrigal como su principal incorporación, y con el hit “No se habla de Bruno” como uno de los momentos más esperados del evento, que también incluye canciones de Toy Story, Frozen y Moana, entre muchísimos otros largometrajes de la casa.

Por otra parte, la edición 2023 de este musical suma un recurso que en palabras de Giraudo, es uno de los favoritos del público: “El show es muy variado y presenta un recorrido por todas las historias de Disney a lo largo de estos cien años. Y lo que más me gusta es que ahora tenemos muchos actos aéreos como también segmentos en los que se habla con la gente y que resultan muy interactivos. Así es que los números se sienten más cerca y vamos aggiornando Disney on Ice”. De esta manera, a través de íconos clásicos y otros que nacieron en los últimos años, este espectáculo logra mantener su vigencia como uno de las propuestas infaltables de las vacaciones de invierno, que niños y adultos no dejan de disfrutar.

Una de las destacadas patinadoras de Disney on ice, en la piel de Elsa sobre una estructura que pesa más de una tonelada Geo Rittenmyer - Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación

Olaf no podía faltar a la cita si se habla y se baila al ritmo de Frozen Pablo Tomaselli - Prensa y Comunicación