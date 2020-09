El emotivo y duro mensaje de Andrew Lloyd Webber en Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2020 • 15:33

Ayer, el reconocido compositor y productor teatral londinense, Andrew Lloyd Webber, grabó un video que se volvió viral inmediatamente donde se vuelve a manifestar su tristeza por la inactividad teatral por la pandemia.

Una cámara acompañó al compositor de magistrales musicales como El fantasma de la ópera, Sunset Boulevard, Cats y Jesucristo Superstar, entre tantos otros, mientras entraba al teatro Her Majesty, de Londres. Mientras recorría el escenario donde se representó El fantasma de la ópera desde 1986 hasta el comienzo de la pandemia, comentó lo mal que se siente y volvió a advertirle a los gobernantes del Reino Unido el riesgo que corren las artes escénicas.

"Observen esta platea vacía. No nos permiten reabrir, la platea está sin butacas. Estamos reacondicionando el teatro lo mejor que podemos, pero lo que esperamos es que nos permitan regresar. Es lo único que queremos. A veces esta situación me pone al borde del llanto. El pensar que esto es un teatro y un teatro tiene que ver con la experiencia en vivo, con gente que llega y se ubica para ver a los artistas que les brindarán una experiencia única e irrepetible porque cada función es diferente. Una de las cosas que alguna gente no suele entender y, parece ser, que los gobiernos tampoco comprenden es que un teatro no es como una canilla que se abre y se cierra. No es como un cine, donde sólo tenés que sentarte y ver una película proyectada. El teatro son cientos de personas que hacen que esa experiencia en vivo y única se lleve a cabo... Al público sólo le puedo prometer que volveremos".

A su vez, en otro mensaje le dijo a los legisladores británicos que las artes escénicas están "en un punto de no retorno" e instó al gobierno a fijar una fecha para que los teatros puedan reabrir.

Lloyd Webber ya hizo referencia a las dificultades de montar espectáculos con las normas de distanciamiento social y hacerlos rentables.

En julio, la compañía de Lloyd Webber (Really Useful Group) montó un concierto piloto con la cantante de soul Beverley Knight en el London Palladium para probar medidas de seguridad en la era del Coronavirus como separar al público en grupos y el uso obligatorio de cubrebocas.

En varias oportunidades, el compositor y productor reclamó al gobierno una fecha para reabrir los teatros. También demostró su preocupación por el avance de los contagios por Covid-19 en el mundo y se ofreció como voluntario en las pruebas de la vacuna creada por la Universidad de Oxford.

"Acabo de completar la prueba de la vacuna Oxford Covid-19. Haré cualquier cosa para que los teatros grandes y pequeños vuelvan a abrir y los actores y músicos vuelvan a trabajar", dijo a través de su cuenta de Twitter poco después de haber sido vacunado, junto a una foto donde muestra cuando recibió la vacuna.

La mayor crítica de Lloyd Webber al gobierno es porque aún no ha decidido probar ningún protocolo. Incluso él mismo ha presentado planes y propuestas, junto con otros productores.

El fantasma de la ópera estuvo 34 años en cartel en el Her Majesty de Londres, hasta que se decretó la cuarentena Fuente: Archivo - Crédito: TNYT