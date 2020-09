El Festival de Teatro Clásico del Tinglado se mudó al streaming

Daniel Miglioranza, en el Festival Teatro Clásico de El Tinglado

Muchas salas alternativas de la ciudad se han visto obligadas a reinventar sus mecanismos de trabajo en estos tiempos difíciles. Tener un espacio sin actividad genera mucho malestar entre los creadores que no pueden estar en contacto con los intérpretes, el público. Algunos teatros encontraron en el streaming o en la divulgación de programaciones de manera virtual, ya sea de espectáculos o charlas y seminarios, una posibilidad de generar cierta continuidad laboral.

En esa franja se encuentra el teatro El Tinglado. Su director, Eduardo Lamoglia, junto a su equipo de producción decidió no bajar los brazos y programar la cuarta edición del Festival de Teatro Clásico Universal de manera online que tendrá lugar entre el 5 de septiembre y el 18 de octubre a través de Alternativateatral.com. Se podrán ver obras de la Argentina, España y Colombia.

La experiencia que se venía realizando con el apoyo de Mecenazgo y que estaba destinada a divulgar espectáculos sobre todo entre alumnos de escuelas secundarias, con entrada gratuita, este año debió cambiar su formato. Mecenazgo no se involucra en proyectos de divulgación virtual, las escuelas están cerradas pero desde la sala decidieron continuar la tradición de poner en marcha la propuesta más allá de la adversidad.

Desde hace unas semanas Lamoglia va a su teatro a "arreglar cositas", explica. En realidad va con la intención de escapar de la realidad y sentirse protegido dentro de ese ámbito que aun respira arte. "Me ayuda a no caer en el ostracismo, en la depresión - dice-. Voy al teatro pero también siento la soledad del espacio y eso me provoca una gran nostalgia".

Pero organizar el Festival lo llevó a conectarse con espacios, productores y creadores del exterior. Y fue haciendo un entramado de relaciones que le posibilitó tomar contacto con otras maneras de crear. Conoció experiencias escénicas que lo movilizaron mucho y así llegó a curar la cuarta edición del Festival."Ha sido una aventura muy interesante. Trabajamos muchas horas, vimos muchos materiales y nos enriquecimos mucho -aclara-. También tuvimos en cuenta la calidad de las ediciones de las obras que vamos a presentar. El público ha naturalizado esta nueva manera de ver teatro. Se ha vuelto exigente, quiere ver cosas bien filmadas. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a grabar con una sola cámara fija y de esa manera no podes apreciar la verdadera calidad de una obra".

Respecto de las propuestas programadas el actor y director señala que la mayoría de los proyectos que se divulgarán poseen adaptaciones muy respetuosas. "No son rigurosas pero sí severas", aclara. "Nos hemos detenido mucho en como se dicen los textos. Es fundamental a la hora de transmitir un material clásico, hay que estar muy preparado para decirlos. Hay mucha diversidad en la programación y eso le posibilitará al público tomar contacto con proyectos muy diferentes".

El programa de actividades incluye además de las obras charlas sobre el teatro clásico argentino y universal a cargo de los argentinos Roberto Perinelli, Lautaro Vilo, Esteban Bieda, Miriam Alvarado, Antonio Vaccarezza, Sabrina López Hovannessian y Viviana Diez, el español José Sanchis Sinisterra y el argentino radicado en Ecuador Arístides Vargas. Se realizarán los sábados y los jueves 8 y 15 de octubre, a las 14.

Una puesta en escena colombiana de Macbeth, en el Festival Teatro Clásico de El Tinglado

Las obras seleccionadas que estarán disponibles durante 48 horas son las siguientes: Mutis (España), escrita, interpretada y dirigida por Hernán Gené (domingo 6, a las 17); Acreedores, de August Strindberg, puesta argentina dirigida por Francisco Civit (jueves 10, a las 20); El vuelo del clavileño, proyecto español a partir de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, con adaptación, dramaturgia y dirección de Irina Kourberskaya (domingo 13, a las 17); Antígona, de Sófocles según adaptación de Emilio del Valle e Isidro Timón, dirección del argentino Eduardo Lamoglia (jueves 17, a las 20); En un lugar de la niebla, de Atonio Álamo, propuesta española dirigida por Manuel Pizarro (domingo 20, a las 17); Macbeth, de William Shakespeare, con dirección del colombiano Albeiro Pérez Valencia (jueves 24, a las 20); Yerma, de Federico García Lorca, dirigida por el español Juan Pastor (domingo 27, a las 17); y Hamlet, el señor de los cielos, con autoría y dirección del argentino Rubén Pires (jueves 1° de octubre, a las 20).

El Festival de Teatro Clásico Universal cerrará el domingo 18 de octubre, a las 17, con la presentación del documental Ensayo sobre lo clásico. Incluye testimonios de Ingrid Pelicori, Roberto Perinelli, Héctor Calmet, Carolina Reznik, Héctor Levy-Daniel y Mónica Berman.

"Nuestra intención es demostrar que el teatro tiene vigencia y que estamos vivos todavía. Cuando uno quiere puede hacer teatro. Vamos a continuar. El teatro no se va a detener. Nunca se detuvo", afirma con entusiasmo Eduardo Lamoglia.