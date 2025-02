El musical de Sandro que se avecina: cómo será y quiénes son sus protagonistas

Ya hubo otros espectáculos en torno a la figura de El gitano, pero ahora, por primera vez, se conocerá un musical sobre Sandro que cuenta con la aprobación de su familia y, según se anticipa, será realizado a lo grande. El proyecto, producido (mayoritariamente) por la empresa Torneos y Competencias (dedicada históricamente a eventos deportivos, que aquí debuta en el medio teatral), empezó a gestarse en septiembre de 2023 ; en diciembre del año pasado completó su equipo creativo y hace muy pocos días, por último, confirmó su elenco.

Sandro, el Gran Show –tal el nombre del musical que nació de un brainstorming entre el músico y productor José Luis Pagán y Juan Crespo y Luciano Foppoli (CEO y Director de 3C Films, empresa que posee en su archivo todas las películas de Sandro)- cuenta con guion y dirección de Ana Sans y Julio Panno-. “En realidad el espectáculo tiene estructura de music hall, no de musical”, comienza contando Panno, durante un zoom del que también participaron Sans, el director musical Pagán y la gerente de contenidos de TyC, Silvina Dell´Occhio. “Y la base argumental descansa en una pequeña historia que se extiende a lo largo de treinta canciones”.

La historia se centra “ en un personaje que tiene la responsabilidad de encarar un show de Sandro , con todo su repertorio, y que no sabe muy bien por qué lo eligieron porque no se parece a él ni se acerca a su mood”, agrega el prestigioso puestista. De esta manera, el espectáculo trabajará sobre dos planos: el concierto propiamente dicho y “lo que le va pasando al personaje, durante el transcurso del mismo, con semejante responsabilidad”. El protagonista no solo deberá lidiar con sus inseguridades sino con la imagen externa que la gente tiene de Sandro, “algo que lo problematiza cada vez más”. Quien asumirá semejante rol (exigente tanto a nivel vocal como dramático) es el actor Alan Madanes, quien actualmente coprotagoniza el éxito teatral Cuando Frank conoció a Carlitos en la piel de Frank Sinatra, trabajo por el que el año pasado ganó el premio Hugo como Mejor actor de musicales.

Aunque aún falten firmar los contratos, la voz (hablada) de Sandro estará emulada durante todo el espectáculo por un reconocido imitador y las intervenciones de “las nenas” (las históricas fans del cantante) serán canalizadas a través de una importantísima actriz, que hoy lidera la taquilla teatral porteña. En ambos casos, se tratará de participaciones grabadas. Junto a Madanes, en escena, también serán de la partida Nacho Pérez Cortés, Sofía Val y Malena Rossi, todos con importante historial en el género de los musicales, quienes serán acompañados por 16 bailarines.

A su turno, Ana Sans –creadora junto a Aníbal Pachano del recordado grupo Botton Tap- elige aclarar el porqué de la elección de un actor tan joven y (físicamente) distinto para interpretar a Sandro. “De entrada buscamos alguien que no tuviera que apelar a lo imitativo, era absurdo competir con el ídolo real. Alan Madanes representa a Sandro, pero a la vez es él mismo , pone su impronta y su emotividad. Aquí la gente no se va a encontrar con una imitación de Sandro sino con su alma y espíritu”, sostiene; a lo que Panno suma: “Además queríamos hacer un espectáculo moderno, que convoque más allá de Sandro mismo, y que no sea solo para gente mayor, sino para todo tipo de público, en especial para los jóvenes. Por eso, entre otros elementos, tendrá una gran potencia coreográfica (responsabilidad de la reconocida coreógrafa Verónica Peccollo)”; concebida –y aquí vuelve a retomar Sans el discurso- “a partir del lenguaje orgánico de Sandro, que desde sus comienzos tuvo una manera de bailar muy particular, propia de un autodidacta”. “No lo copiaremos, intentaremos dilucidar cómo bailaría Sandro hoy y reformularemos sus pasos”, concluye.

Hasta aquí quedó claro que desde la actuación y el baile no se intentará imitar ni los modismos ni los pasos del Gitano. ¿Pero qué ocurrirá con su música? En Sandro, el Gran Show, ¿se mantendrán los arreglos originales de cada una de sus canciones emblemáticas o sufrirán transformaciones? El director musical José Luis Pagán aclara el punto: “Este es uno de los mayores desafíos del espectáculo porque, por un lado, tenés que cumplir con el fan que conoce muy bien su música y está acostumbrado a un sonido específico, y por otro, está nuestra necesidad de acercar su obra a los más jóvenes. Otra vez, la pregunta fue: ¿cómo sonaría un concierto de Sandro en 2025? En conclusión: trataremos de conservar todos ‘ los ganchos’ que eran muy claves en sus canciones, pero, a la vez, las traeremos hacia el presente. Aggiornaremos todos los arreglos, pero sin que los temas pierdan su esencia”. Todas las canciones serán interpretadas en vivo por una banda y entre ellas, adelanta Pagán, se podrán escuchar clásicos como “Penumbras”, “Rosa Rosa”, “Así”, “Trigal”, “Dame fuego”, “Quiero llenarme de ti” y “Una muchacha y una guitarra” (algunos en forma completa y otros abreviados) más temas prácticamente desconocidos, como “Lo que no pudo ser” (que compuso junto a José Ángel Trelles) y “Abriéndole la puerta al diablo”, de una ópera rock de su autoría que no llegó a estrenarse.

Los ensayos del espectáculo comenzaron la semana pasada y ya existe una fecha de estreno: el 10 de abril, a las 20, en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125); pudiéndose adquirir con anticipación las entradas a través de Ticketek. Las funciones serán de jueves a domingos, hasta (exclusivamente) el 15 de junio. Luego de esos dos meses de funciones existe la posibilidad de una gira por el interior del país y otra por Latinoamérica. “Aún nos faltan definir algunos aspectos técnicos, pero podemos adelantar otras dos cosas: que tendrá un gran impacto visual (gracias a una planta escenográfica de dos niveles y un enorme fondo de pantalla LED, entre otros recursos) y a la vez teatral. Lo que pretendemos es tener a Sandro en el ambiente, no precisamente en el escenario. Aunque nada invadirá al público, haremos todo para que Sandro, el Gran Show sea un espectáculo inmersivo para recordar”, concluye Panno.

