El Picadero lanzó la venta de entradas a futuro a 500 pesos

La iniciativa de Sebastián Blutrach está basada en un deseo de solidaridad

Pablo Gorlero 2 de abril de 2020

"Querido público del Teatro Picadero : Ante esta dramática e inimaginable crisis coincidimos, sin duda, que lo primero es la salud. Y desde el 15 de marzo todos los teatros del país permanecen cerrados. La Pandemia pasará y habrá un después. Toda la actividad económica se verá muy dañada y algunos rubros como el nuestro, entre muchos otros, habremos sufrido la imposibilidad de generar ingresos y la necesidad de mantener los puestos de trabajo, en nuestro caso, de más de 30 personas". Así comienza la carta que el productor, gestor cultural y empresario teatral Sebastián Blutrach publicó en la web de su teatro y en Plateanet . Allí ofrece al público fiel del Picadero una propuesta inusual propia para estos tiempos. Salieron a la venta con una entrada a futuro para cualquier espectáculo de su programación por un valor de 500 pesos. Las entradas se compran a través de www.plateanet.com y se podrán canjear en boletería para cualquier espectáculo, independientemente del valor del ticket en ese momento, sólo sujeto a la disponibilidad de la sala.

"Debemos hacer redes solidarias", afirma Blutrach Crédito: Fabián Marelli

Es sabido que el sector teatral es uno de los que más dificultades está sufriendo ya que la perspectiva de reabrir las salas es remota aún. "Somos los primeros que cerramos y seremos los últimos en abrir. Al ser un espacio cerrado de acumulación de público, no creo que los teatros se abran antes de que terminen las vacaciones de invierno, con suerte. Porque mientras haya circulación de virus eso no va a suceder y las autoridades hablan de bajar la curva para llegar a junio- julio con esa curva achatada. Por eso los espectáculos en vivo vamos a la cola, últimos. Con la experiencia de la gripe A, si nos ponemos en agosto, calculamos que tendremos entre 60 y 90 días para volver a la normalidad. Eso nos pone en octubre y noviembre, sobre el final de la temporada. Y habría que añadir el estado económico en el que quedaría la sociedad como para tener dinero para desviar al entretenimiento o a la cultura que suele ser lo primero que se corta en épocas de vacas flacas. Por lo tanto damos 2020 por perdido", sostiene quien hasta hace poco fue presidente de Aadet (Asociación de Empresarios Teatrales).

En su caso personal, El Picadero, donde además hay un restaurante, tiene 25 personas en relación de dependencia, además de ocho prestadores de servicios habituales (abogado, contador, redes, prensa, diseño) y todos deben seguir cobrando. uno tiene que seguir pagando, "Son 37 contratos que hay que seguir pagando con una actividad que recauda cero. Y la otra problemática serían las compañías y contratos eventuales de proyectos que no se van a realizar. Tenemos que ir analizando cómo abordar esta situación Si a todo esto le sumamos que después vamos a sumar capital productivo para producir nuevos contenidos para una época donde seguramente habrá poco público, se haceuna ecuación muy difícil para el retorno", describe Blutrach.

"Poniendo una entrada de 500 pesos lo que busco tres mensajes: El primero es cuidar la salud, el segundo es cuidar los puestos de trabajos y el tercero es reencontrarnos sanos en las calles y, principalmente, en el teatro. Me gustaba dar un mensaje de esperanza y de futuro cuando en la TV sólo recibimos números de enfermos y muertos".

El Picadero envió un newsletter desde Plateanet para 55 mil personas que alguna vez compraron entradas en esa sala, además de la comunicación en prensa y redes. El empresario no tiene grandes expectativas. "No es un momento para pedirle nada a la gente. Todo el mundo está asustado por el virus y por el futuro y con muchas dificultades económicas. Por eso puse un valor de un tercio de lo que sale una entrada al teatro. Pero es una manera de visualizar la dificultad que tenemos los pequeños empresarios para financiarnos y poder seguir pagando los salarios de gente con la que tenemos una relación especial y cercana". Ademite que si consiguiera cubrir cinco sueldos de un mes con esas entradas a futuro la iniciativa sería un éxito.

"Hoy más que nunca cuando se habla del empresariado y no se distingue entre las grandes corporaciones o las grandes fortunas y quienes llevamos adelante una pyme, me gustaría decir que quienes somos empresarios teatrales somos trabajadoresque cumplimos un rol de empresarios. Nuestra responsabilidad es conducir a nuestro teatro a buen término para poder pagar los salarios todos los meses y tener nuestra ganancia siempre justificada con el riesgo empresario de invertir a producir con la posibilidad de perder o ganar. En este caso no hay ganadores, hay sólo perdedores. Debemos hacer redes solidarias, de subsistencia para que a nadie le falte nada hasta que todos estemos nuevamente en los teatros. Y me refiero también a los que tenemos la responsabilidad de conducir esta parte económica para llegar al punto de reapertura. No hay una sola parte que pueda pagar este desastre, creo que el gobierno está haciendo esfuerzos muy importantes para lo mal que está el país, así y todo son insuficientes y van a requerir del esfuerzo de todos", concluye Blutrach.