El clásico musical Hello Dolly! llega a la cartelera porteña con un elenco encabezado por Lucía Galán y Antonio Grimau

La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir el verano con muchos estrenos teatrales. Y de los grandes. Sin conformarse con ser el hermano menor de Mar del Plata, Buenos Aires se dispone a convertirse en una atractiva plaza con buenas propuestas para aquellos que estén en ella en enero y febrero. Asombran los nombres que ya están confirmados en un tiempo que se volvió prácticamente dramático para el sector.

"Este año que se termina fue realmente malo, cayó la cantidad de espectadores al mismo tiempo que hubo una caída del precio promedio por función. Más funciones, es decir más trabajo, para menos público", explica el productor Sebastián Blutrach, presidente de Aadet, la cámara que reúne a los empresarios teatrales, y dueño de la sala emblemática El Picadero. "Toda la actividad teatral ha seguido las pautas del consumo y de la actividad económica en general. Fueron años muy difíciles. En estos cuatro años hubo una pérdida de aproximadamente 30 % de público, unos 300 mil espectadores menos. Así ha sido el teatro, fiel reflejo de la clase media, una muestra de que cuando no hay dinero en la calle lo primero que se resiente es el consumo de la cultura y el entretenimiento", agrega Blutrach.

Una semana nada mas, con Nico Vázquez, Flor Vigna y Benjamín Rojas

Pese a este panorama y apostando al romance entre los porteños y el teatro, varios estrenos se dan cita, junto a otras tantas reposiciones, en ambos casos con nombres de lo más rimbombantes. Habrá obras que ya son marcas potentes en la escena internacional, como Hello, Dolly!, el musical con libro de Michael Stewart y música y letra de Jerry Herman, que se estrenará el 8 de enero en el teatro Ópera; estará protagonizada por Lucía Galán de la mano de Arturo Puig como director, un nombre bien simbólico para esta obra porque Puig participó en la versión que se hizo en 1967, con Libertad Lamarque como protagonista y dirección de Daniel Tinayre. Con orquesta en vivo dirigida por Ángel Mahler, esta nueva puesta cuenta con un gran elenco con más de 30 artistas en escena. A Lucía Galán la acompañan Antonio Grimau, Darío Lopilato, Laura Azcurra, Agustín Sullivan, Ángeles Díaz Colodrero y Matías Acosta, entre otros.

Otro musical de Broadway con nombre y apellido que promete es Kinky Boots. "La historia de una fábrica en algún lugar suburbano, el mandato de un padre que le dice a su hijo que se dedique a la fábrica, el hijo que no quiere, el padre que muere, el hijo que no sabe qué hacer con la fábrica y que a partir de conocer una drag queen su vida cambia por completo son temas que me interesan, relativos a la identidad de género y a lo que sucede muchas veces en las crisis socio-económicas" cuenta entusiasmado Ricky Pashkus, director, coreógrafo y docente, encargado de la dirección de esta pieza celebrada en el mundo. Kinky Boots, protagonizada por Martín Bossi, Fernando Dente, Sofi Morandi y elenco, se estrenará el 15 de enero en el Teatro Astral.

Paraanormales

El tercer musical, ya estrenado en el teatro Broadway es Únicas, con Sandra Mihanovich, Valeria Archimó, Anita Martínez, Lourdes Sánchez y Cecilia Figeredo, dirigidas por Archimó y Anita Martínez y producida por Guillermo Marín. Las cinco mujeres contarán historias relativas al amor. También llegará en enero al Multitabarís la nueva propuesta de tango de Andrea Ghidone, Tango en rose.

Cuatro estrenos muy fuertes llegarán a los teatros porteños. Tres comedias y un drama. La primera comedia que estrenará será Paraanormales. El 9 de enero subirá el telón del Multiteatro, donde una vez más se repetirá la dupla de Matías de Federico y Daniel Veronese como autores y Veronese como director, así fue con el éxito de Bajo terapia. En este caso, con Paola Barrientos, Carlos Portaluppi, Marina Bellati, Laura Cymer, María Figueras y Gonzalo Suárez, la historia estará centrada en un grupo de padres que pretende echar del curso a un compañero de sus hijos que tiene Síndrome de Asperger.

Otro estreno muy esperado llegará el 10 de enero al Paseo La Plaza. Después de nosotros, el drama escrito por Julio Chávez y Camila Mansilla (dupla creativa de Un rato con él) y protagonizado por el propio actor junto a Alejandra Flechner y elenco, gira en torno de la difícil pregunta que le hace Juan (Chávez) un día cualquiera a Andrea (Flechner), la madre de su hijo: "¿Quién cuidará de nuestro hijo después de nosotros?". Es que Federico nació con un retraso madurativo y ese planteo tan doloroso comienza a instalarse en el entramado familiar.

Moria Casán y Nacha Guevara subirán a escena en febrero

Todo aquel que caminando por Corrientes hacia el Obelisco cruce Talcahuano encontrará a derecha y a izquierda un nombre se repite en las marquesinas, el del autor Laurent Baffie. De un lado, en el Multiteatro, con su exitosa obra Toc, toc que se reestrena a comienzos de enero con nuevo elenco. Del otro, en el Lola Membrives desembarcará el 15 de enero la comedia Los bonobos, con Lizy Tagliani, Campi, Peto Menahem, Oski Guzman, Manuela Pal y Anita Gutierrez, una codirección entre Alberto Negrin y Gabriel Chame Buendia, producida por Gustavo Yankelevich. Promete muchas risas cuando tres amigos que nunca se enamoraron se dispongan a buscar pareja y terminen viviendo situaciones desopilantes.

Para darle un poco de respiro a este enero que se viene muy cargado, las divas más esperadas del verano subirán el telón del Multitabarís recién el 6 de febrero. Llega una obra muy especial que permite que dos actrices de larga trayectoria estén juntas en escena: La gran depresión, del español Félix Sabroso, quien también la dirigió en su país. "Es la historia es de dos amigas que hace ocho años que no se ven y que a través de un evento se juntan en el departamento de una de ellas. Y en un par de horas van a hablar de todos los temas. De los hombres, de las cirugías, de los amores, de la soledad, de las infidelidades. Es muy loca, casi surrealista por momentos, es muy divertida, es almodovariana. Juega con los límites del teatro del absurdo. Para mí es un lujo dirigir a este elencazo", la que habla es Corina Fiorillo, directora de la puesta local, producida por Javier Faroni y que tiene a Nacha Guevara y Moria Casán; o Moria Casán y Nacha Guevara, porque las dos son las protagonistas absolutas de la pieza que fue escrita para dos divas.

Los Bonobos

También habrá reposiciones en enero y de las grandes. Esas obras que demostraron encajar justo en el gusto de los porteños. Para celebrar su décima temporada, el 2 de enero reestrena Toc toc, la comedia irrompible, como llama Rottemberg a la obra que batió todos los récord posibles. "Llega al mismo escenario donde debutó un 7 de enero en el 2011. Es la obra que hizo gira interna en el Multiteatro porque estuvo en las tres salas", cuenta con cariño el empresario que celebra que esta obra vuelva a su teatro. Para esta nueva temporada habrá cambio de elenco. Al siempre presente Daniel Casablanca se sumarán Claudio Da Passano, Rita Terranova, Malena Figó, Natacha Córdoba, Diego Freigedo y Gabiela Grinblat. Siempre bajo la dirección de Lía Jelín y la producción de Sebastián Blutrach.

Pero hay más, la aclamada ¿Qué hacemos con Walter?, la comedia dirigida y escrita por Juan José Campanella, reestrena el 8 de enero en el Multiteatro también con cambio de elenco. La tercera temporada estará protagonizada por Mario Pasik, Diego Pérez, Karina K, Fabio Aste y elenco.

Después de nosotros reúne a Alejandra Flechner y Julio Chavez

Al día siguiente, reestrenarán otras dos comedias que resultaron tremendamente exitosas. Por un lado, en el Paseo La Plaza, La verdad, protagonizada por Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Valeria Lois y Héctor Díaz y dirigida por Ciro Zorzoli. Ese mismo día pero al Nacional, llega nuevamente Una semana nada más, el fenómeno de 2019. Por nueve meses consecutivos fue la más vista del país con más de 190 mil espectadores. Con Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vigna, proyecta otra temporada de éxito.

El 10 de enero y al Multiteatro volverá Enrique Pinti con su obra El último que (a)pague la luz. Ni bien arranque el año, el 3 de enero, Favio Posca regresa con su Faking Posca. Y el 16 de enero el Liceo vuelve a convertirse en Cabaret, musical que durante este año ha sido también muy bien recibido y ha cosechado una buena cantidad de premios.

La verdad, con Juan Minujín y Jorgelina Aruzzi

Por su parte, el 5 de febrero volverá la comedia Carcajada salvaje, con Verónica Llinás y Darío Barassi, dirigida por Corina Fiorillo, al Multitabaris.

Los espectáculos de stand up que ya se volvieron una tradición en el Paseo La Plaza también regresarán en enero: el 3, Entre ella y yo, de Sebastián Presta y Soledad García; el 9, Quedate conmigo Lucas; el 11, Mellera y Lauriente; y el 17, Mucho.

Pero hay más que en este verano no se toman vacaciones. Por un lado, Sex, viví tu experiencia, la nueva propuesta de José María Muscari -que se estrenó en junio y hasta el 1° de diciembre- agotó sus siete funciones semanales, con más de 24 artistas en escena volverá el 3 de enero. La novedad para 2020 es que Miss Bolivia se suma al elenco integrado por Diego Ramos, Gloria Carrá y Esther Goris, entre muchos otros actores y bailarines.

Carcajada salvaje, con Verónica Llinás y Darío Barassi

Microteatro, ese espacio de la calle Serrano que bajo un tema en común que cambia mes a mes reúne más de 15 obras de 15 minutos, en 15 metros cuadrados y para 15 espectadores, tampoco se toma vacaciones y propone para el mes de enero el tópico "por las redes". De este modo, desde el martes y hasta el domingo, de 20.30 a 1 de la mañana se representarán obras breves en las diferentes sesiones. Trago en mano, como es costumbre de este formato, el público diseña su noche durante enero que contará con la presencia de, por ejemplo, Hugo Arana, Estaban Prol, Michel Noher y Gabriel Wolf en la dirección de obras y actores como María Abadi, Guillermo Pfening, Felipe Colombo entre muchísimos otros.

El Fiba, Festival Internacional de Buenos Aires, volverá a mostrar lo mejor del teatro en su décimo tercera edición que se desarrollará entre el 22 de enero y el 2 de febrero; con fiesta callejera incluida, como en 2019.

Cabaret retoma sus funciones a mediados de enero

El Complejo Teatral de Buenos Aires esta vez ofrecerá propuestas estivales. Mientras en el Teatro de la Ribera estrenará el 30 de enero dentro del marco "Siglo de oro trans" Don Gil de las calzas verdes, obra de Tirso de Molina, en versión de Gonzalo Demaría y dirección de Pablo Maritano con Payuca, Monina Bonelli, Roberto Peloni y elenco; y luego se mudará para seguir sus funciones al teatro Regio; desde el 29 de enero se podrán ver las obras éxito de esta temporada como La vis cómica, de Mauricio Kartun (desde el 29 de enero hasta el 8 de marzo), Hamlet, con Joaquín Furriel, dirigido por Rubén Szuchmacher, desde el 20 de febrero y hasta el 19 de abril, esta vez con Ernesto Claudio como Polonio en lugar de Claudio Da Passano; y Happyland, dirigida por Alfredo Arias, que se reestrenará el 21 de febrero y extenderá sus funciones hasta el 5 de abril.