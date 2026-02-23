Magela Zanotta: del éxito de Verano del ‘98 a El encargado y las vivencias dolorosas que le tocó atravesar

Uruguaya de nacimiento, llegó a sus dos años a la Argentina, pero luego volvió a sus pagos de los seis a los diez para nuevamente volver a hacer valijas y mudarse con su familia. Antes de reestrenar la obra La curva del tiempo, Magela Zanotta se tomó unos días de descanso en el vecino país; por eso hablar de “acá” o de “allá” con ella se puede volver confuso. Por sus raíces y por sus idas y vueltas.

Desde adolescente trabaja ininterrumpidamente, pero reconoce que la fama tocó a su puerta durante breves períodos, con lo bueno y lo malo que eso trae. En una charla con LA NACION, habló sobre su participación en la próxima temporada de El encargado, contó de qué se trata la obra que protagoniza y que también la llevará por primera vez de gira por España en marzo.

—Reestrenaste La curva del tiempo, ¿cómo es tu personaje?

—La obra es de la española Martina Cabanas Collel, quien junto con Federico Buso tenían este proyecto y con Javier Daulte pensaron en mí para el papel; es una obra hermosa. Son dos personajes, pero hay una tercera presencia; tiene algo policial que atrapa y el encuentro entre estas dos personas en un momento particular. Están vulnerables los dos y se habla de cómo es desprenderse de una persona amada con un toque de humor, de policial y de realismo mágico. Mi personaje es citadina, acelerada, y él es todo lo contrario, y este contraste trae humor.

—¿Te parecés en algo a ella?

—Sí, en esto del ritmo citadino, que es como vivimos en Buenos Aires todos, a las corridas, subiendo al auto, llegando... También viví un divorcio; nadie te avisa que es tan doloroso... Las mudanzas son estresantes, perder un ser querido es doloroso y un divorcio trae cosas que no son conversadas. Es desprenderte de esa persona, de una vida, de recuerdos, de familias en común, sobrinos; es un desprendimiento que hay que atravesar.

—¿Habías estado mucho en pareja?

—16 años. Luego fui mamá con otra pareja y la vida te lleva... Estos personajes están en esa de atravesar. Hay cosas dolorosas que decís para qué, pero es esto.

—¿Cómo se vive un reestreno? ¿Es distinto al estreno?

—Sí, reestrenar es un momento de mayor felicidad y es de mayor disfrute; lo hicimos ya en el espacio Callejón y en el Sodre de Uruguay, este es un tercer capítulo. Y nos iremos a España [durante marzo estarán en Madrid y Barcelona].

—¿Tienen que adaptar mucho de un país a otro?

—No, la directora nos hará alguna acotación si algo no se entiende. Con Uruguay estamos muy hermanados. La gente nos dice que es una pieza muy sensible porque, si bien habla de un duelo amoroso, todos hemos tenido pérdidas familiares. Yo perdí un hermano muy joven y en el teatro hay gente que se desmorona, otra que ríe; una amiga perdió a su papá y pudo llorar al ver la obra...

—Vos sos uruguaya, ¿siempre te gusta llevar las obras a tu país?

—Sí, tuve la suerte de que hice Perfectos desconocidos, La duda, Vino de ciruela, Lo que queda de nosotros; algunas las llevó la producción y otras las gestioné yo. Las quiero compartir no solo con mi familia, sino juntar mis dos amores, mi país y mi vocación.

De aquí y de allá

"A los dos años vine a la Argentina, pero desde mis seis hasta los diez viví en Salinas, Uruguay, entonces si me preguntan dónde pasé mi infancia, digo que en Uruguay", cuenta Zanotta Gentileza

—¿A qué edad viniste a Argentina?

—A los dos años, pero desde mis seis hasta los diez viví en Salinas, Uruguay, entonces si me preguntan dónde pasé mi infancia, digo que en Uruguay. Mis abuelos vivían allá, mi hermano, que es argentino, quedó en Montevideo. No tememos lo cotidiano, somos dos los que quedamos, pero tratamos de vernos lo más que podemos y que nuestras hijas tengan contacto.

—¿Cómo te preparás para la gira en España? ¿Ya hiciste gira allá?

—Nunca me tocó vivirlo, estoy muy entusiasmada. Nuestra directora es española e invitó al teatro a un director de teatros de allá y le gustó la obra y dijo que quería que fuéramos. Imagínate mi felicidad, siempre remando y ahora este regalo.

—¿Vas con tu hija y marido?

—No, voy sola, un mes con el equipo. Nunca estuve tanto tiempo afuera, pero mi hija ya tiene 13 y era buen momento, una oportunidad enorme que la vivo con felicidad y sin culpa materna.

—Qué tema la culpa materna...

—Hice teatro comercial de miércoles a domingo, dos funciones los sábados y en un momento lo sentía... Había deseado tanto ser mamá y pensaba en ella durmiendo sin mí, pero lo atravesé. Tengo la suerte de trabajar en miniseries y fui mechando; lidiaba con la culpa, con el exceso de trabajo, con el desempleo. Pero me paro en el lugar de decirle a mi hija que es importante tener una vocación y, si no está tan marcada como la mía, tener algo que te haga feliz; que es mejor una mamá feliz que esté contenta y no frustrada. También es un aprendizaje verla irse a trabajar de lo que le gusta.

—Además con lo fluctuante que puede ser tu profesión.

—Es una dicha tener trabajo. Hago teatro, si sale una serie estoy feliz y una película es el paraíso, y está bueno que ella vea que el esfuerzo trae cosas positivas.

—¿Y la exposición?

—Yo trabajo desde los 10 años sin parar, pero no soy famosa, entonces no tengo que lidiar con algunas cosas, lo que tiene sus pros y sus contras: el cachet, los personajes, las alfombras y los festivales a los que no me ha tocado ir, pero cuido mi privacidad. Fui más famosa cuando hice Verano del ’98 y lo que me pasaba es que perdía más tiempo en hacer las cosas. Ojalá regrese [la fama], porque significaría que me tocaron personajes más importantes. Tengo 53 y sigo esperando que suceda.

—Se viene la temporada cuatro de El encargado...

—Sí, estoy muy agradecida, eso además te da continuidad de laburo y es un orgullo lo bien hecha que está; perdimos las tiras diarias, pero ganamos en calidad.

