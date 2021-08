Entre Bola de Nieve, Charles Aznavour, Armando Manzanero y Liliana Felipe

La idea surgió en 2018, cuando el actor, intérprete de teatro musical y diseñador de vestuario Julio César Fernández se encontró con un puñado de canciones y textos que lo representaban, invariablemente atravesados por un mismo tema en común. Ese fue el germen del espectáculo que estrenó ese mismo año, y a partir de este mes regresa a El Extranjero con cuatro únicas funciones, donde el artista de extensa trayectoria en el circuito off se propone descifrar lo indescifrable: Qué cosa es el amor.

“Yo no sabía que iba a hablar de amor, pero resultó que todas las canciones que elegí hablaban de eso. Entonces me di cuenta de que representaban lo que yo quería comunicar. El espectáculo está estrechamente relacionado con mi vida, con mis vínculos afectivos, con la forma en que fui relacionándome en todos estos años. Soy homosexual, tengo 52 años, soy de Misiones, y mis vínculos fueron mutando con el tiempo de distintas maneras, desde esconderme o tener vergüenza por estar enamorado hasta tener que asumir miles de situaciones. Esas palabras que encontré son las que quiero decir, porque representan los distintos estados de ánimo que atravesé a lo largo de mi vida. Evidentemente tenía que vivir n montón de cosas y estar más maduro, con cierta sabiduría para sacarlo afuera. Creo que recién ahora estoy a punto caramelo para cantar todas estas canciones y subir al escenario a hacer lo que siempre me imaginé”.

"Soy homosexual, tengo 52 años, soy de Misiones, y mis vínculos fueron mutando con el tiempo de distintas maneras", confiesa Julio César Fernández

Se trata de una pieza musical de cámara para voz, piano y vientos donde ofrecerá un repertorio de monólogos, poemas y canciones de celebrados cantautores latinoamericanos y europeos como Liliana Felipe, Jorge de La Vega, Charles Aznavour, Bola de Nieve, Juan Machín, Armando Manzanero, Fernando Lobo, Carlos Eleta Almarán, Kander y Ebb y Zulema de Mirkin y Demetrio Ortiz.

“Es un espectáculo de cámara, intimista, que va transitando por todos esos estados que se atraviesan en el amor, y que van desde la risa a la ironía, la locura, la denuncia, una impronta que buscamos resaltar con el sonido acústico, como una invitación para que la gente se involucre y pueda transitar todas esas emociones, una tarea nada fácil en estos tiempos que corren”, explica Fernández, que en el último verano había participado como presentador del espectáculo Lola Fest, con dirección de Valeria Ambrosio, en el Teatro Lola Membrives, y como tantos otros artistas permanecía a la espera de la reapertura de las salas para volver a escena.

Además, interpretará dos personajes de su creación que suben a escena para sumar pasajes de ironía, sarcasmo, y mucho humor: “Cada canción cuenta una historia, y después hay dos personajes cómicos: una monja que en determinado momento siente deseo y termina siendo acusada de haber incendiado una iglesia, una cosa muy disparatada, y otro personaje que es una tarotista sinvergüenza que viene a contar ahí un poco de su vida, donde rescato un montón de situaciones de nuestro pasado artístico con referencias al Di Tella. Lo que permanece todo el tiempo es la emoción a flor de piel”, sigue Fernández.

Luego de pasar por el teatro La Comedia y llevarlo de gira a su Misiones natal, de esta manera Qué cosa es el amor regresa al Extranjero para celebrar el teatro como un acto de resistencia.

“Esta situación pandémica nos plantea el desafío de salir a conquistar nuevamente al público, una tarea bastante difícil la que nos toca a todos los que trabajamos en forma presencial, especialmente en el circuito off y que vivimos de esto. Desde que llegué a Buenos Aires a los 19 años sigo apostando al teatro, y volver a las salas es una suerte de resistencia. Estoy feliz y lleno de expectativas, con muchas ganas de estrenar y mostrar nuestro trabajo”, concluye.

Julio César Fernández, en Qué cosa es el amor Gerardo Nunez

PARA AGENDAR

Qué cosa es el amor. Idea, libro y actuación: Julio César Fernández. Dirección musical, arreglos y piano: Carlos Britez. Saxo, flauta y clarinete: Fabián Fazio. Dirección actoral: Paola Krum. Domingos de agosto, a las 16.30, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Localidades, $ 700. Entradas a la venta por www.alternativateatral.com.ar ó www.teatroelextranjero.com