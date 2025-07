Flavio Mendoza habló de su estado de salud tras el impresionante golpe que sufrió en su espectáculo: “Estoy muy dolorido”

El viernes por la noche, Flavio Mendoza sufrió un accidente durante una función de Circo del Ánima, en Casino Buenos Aires, y se vio obligado a abandonar el escenario. Enseguida, el artista fue trasladado en camilla y con cuello ortopédico a la Clínica Zabala del barrio de Belgrano, donde se le realizaron estudios de rutina para constatar que no tuviera heridas graves en su espalda y cabeza.

El sábado, horas después del accidente, el performer difundió un video para llevarle tranquilidad a sus seguidores y agregar algunos detalles sobre su estado de salud.

Flavio Mendoza: "Le quiero agradecer a los médicos" María Bessone

En el video, Mendoza miró a cámara con buen semblante y comentó: “Acá reportandome. Sé que todo el mundo estaba preocupado por el accidente que tuve anoche. Recién me acaban de dejar salir de la clínica y le quiero agradecer muchísimo a los médicos que me atendieron super rápido. Estoy muy dolorido y con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave gracias a Dios “, destacó el artista.

“Quiero también decir que las funciones siguen igual, que yo voy a estar en las funciones. Perdónenme si algunas cositas no puedo hacer, porque estoy bastante duro, pero voy a estar y voy a hacerlo. La verdad es que no puedo faltar a este exitazo", señaló Mendoza. “No soy un inconsciente si fuera algo que no puedo hacer, no lo voy a hacer para no arriesgarme”, aclaró.

Y agregó: “Quiero agradecer muchísimo. Estamos haciendo un exitazo y la gente a mí me mueve y me hace sentir bien, así que los espero a todos hoy en el circo".

La palabra de Flavio Mendoza tras su accidente

El montaje del último espectáculo creado y dirigido por Mendoza consta de una carpa suspendida por un arco de 50 metros de diámetro por 25 metros de alto, dos escenarios móviles, luces y pantallas de última generación, proyecciones en 3D, banda en vivo y vestuario de lujo.

¿Cómo fue el accidente de Flavio Mendoza en el circo?

En diálogo con LA NACION, la jefa de prensa del artista detalló que el accidente no se produjo por una falla técnica, sino que al realizar el vuelo acrobático habitual de su presentación se habría desestabilizado, lo cual lo llevó a chocar contra el artefacto de iluminación y caer en la red de contención. El dolor intenso en su espalda fue lo que lo motivó a realizar una consulta médica. “Se encuentra bien, esperando el parte oficial. Le fueron dando bien todos los estudios realizados”, agregaron.

La noticia fue revelada este viernes en LAM (América TV), programa que se puso en contacto con Florencia Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, que se encontraba como invitada en la función al momento del episodio que dejó impactados a todos los espectadores.

Flavio Mendoza se accidentó en pleno show (Foto: Instagram @mendozaflavio)

“Estoy atónita. Vine a ver a Flavio, ocurrió este accidente y nos sacaron a todos del circo. Esperemos que esté bien. Esto pasó cuando recién arrancaba. Al parecer se golpeó la cabeza con una luz y quedó tendido en el piso. No sabes que fea la sensación, porque él tiene una trayectoria tremenda y verlo caerse en el aire fue horrible”, relató Cabrera.

“Corrió todo el mundo. Hay bomberos, ambulancia y médicos atendiéndolo. Cayó muy alto y tenía como la soga floja, entonces se vio que cayó para atrás y se golpeó la cabeza”, continuó su relato y brindó los primeros detalles, el viernes, desde el lugar de los hechos.

Flavio Mendoza se accidentó en pleno show

Como era de esperarse, la noticia se convirtió en tendencia en redes sociales, donde decenas de seguidores del mediático circense le mandaron mensajes de cariño y apoyo en medio del susto. “No Diosito, cuidalo a Flavio Mendoza”; “Lo importante es que está bien y se recupere tranquilo” y “Recuperate pronto, Flavio, te queremos”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en X.