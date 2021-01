Flavio Mendoza y su circo debutan en Parque Sarmiento

Flavio Mendoza y su familia junto a la carpa que instalaron en Avellaneda cuando estrenaron el espectáculo Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Con un elenco compuesto por 35 artistas locales e internacionales, un doble escenario, luces y pantallas de última generación, una banda de música en vivo y un vestuario de lujo, Flavio Mendoza presentará desde el viernes el espectáculo Circo del ánima. No será en Polo Circo, el espacio del Gobierno Porteño que alguna vez supo concentrar toda la actividad circense y que no cuenta con programación desde hace tiempo, sino que la espectacular estructura se instalará en Parque Sarmiento, en avenida Balbín y General Paz.

El espectáculo se estrenó hace dos años en un playón de estacionamiento ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata. La carpa que trajeron de Italia cuenta con capacidad para 2.000 personas. Para el montaje Flavio volvió a reunir a toda su familia que está íntimamente ligada al circo en nuestro país. "Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre. Este es el circo del alma, el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan", dice al bailarín y coreógrafo creador de espectáculos como Stravaganza, aquel montaje que estrenó en 2012 en el teatro Luxor, de Villa Carlos Paz, con el cual rompió records históricos de audiencias para el llamado teatro de verano.

"Cuando era chico había muchísimas compañías de circo, pero desde hace años eso ya no sucede.. Por eso mismo muchos artistas se fueron del país en busca de trabajo. En ese sentido, Ánima es como volver a poner a una gran compañía de circo argentina. Yo creo que marcará un antes y un después. Será un circo con dos escenarios móviles que suben y bajan, aire acondicionado frío/calor, pantallas de led, luces de última generación", decía el famoso artista en su motor home que estaba a metros de la gran estructura. La misma que ahora se traslada a la zona Norte de la ciudad.

Las funciones serán de martes a viernes a las 21, y los sábados y domingos a las 19 y 22. Como es lógico para los tiempos que corren será respetando los protocolos sanitarios vigentes. Las entradas se adquieren en la página de la compañía

