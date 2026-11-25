Mientras se acerca el tiempo de balance de la actividad teatral y varias producciones se preparan para mudarse a Mar del Plata, la actividad en Buenos Aires continúa. De hecho, hasta el lunes está teniendo lugar en distintas salas alternativas una movida que conmemora el Día del Teatro Independiente y que culmine un lunes esta especie de festival no es un capricho. Es que el 30 de noviembre de 1783 se fundó el Teatro de la Ranchería, que fue el primer teatro registrado en la ciudad de Buenos Aires.

A modo de festejo, las salas de Artei, uno de los dos organismos que congregan a los teatros alternativos porteños, decidió festejar esta especial fecha con su público. Este rito lo vienen cumpliendo desde 2019. El festival fue producto de un trabajo conjunto con representantes del circuito independiente y el Ministerio de Cultura de la Ciudad en una búsqueda por potenciar la actividad. Claro que el acuerdo entre las partes se hizo efectivo hasta 2024. De todos modos, el sector siguió con esta propuesta y en esta edición, los títulos se ofrecen con entradas con tentadores descuentos, 2x1 y funciones a la gorra o gratuitas.

Del 23 al 30 de noviembre, el Teatro Independiente comparte su celebración con el público y ofrece varios títulos con entradas a mitad de precio

De esta propuesta forman parte salas históricas como el Payró y El Excéntrico de la 18 a espacios más alternativos como Dumont 4040, Empire, Espacio Callejón, Patio de Actores, El Portón de Sánchez, Casa Estudio Teatro, Moscú Teatro, Timbre 4 o Calibán, entre otras. Entre todas abarcan a la gran mayoría de los barrios de la ciudad. Entre los títulos de esta celebración del circuito alternativo, el gran Osmar Nuñez y Lorena Szekely evocan al mundo de Horaldo Conti en Haroldo en la luz, pieza que cuenta con dirección y dramaturgia de Paula Mujica Lainez. En el marco de esta celebración se pueden conseguir entradas para la función del domingo a $12.500 (la mitad de su valor original). Este elogiado espectáculo está haciendo funciones en El Portón de Sánchez, en Almagro.

Haroldo en la luz Gentileza

Bajo la modalidad de 2x1, en Moscú Teatro, otra verdadera usina creativa, se presenta El amor es un bien, la exquisita puesta de Francisco Lumermam que remite a cierto aroma de Tío Vania, de Antón Chéjov. Se estrenó hace 11 temporadas, volvió este año y sigue maravillando a los espectadores que se acercan a la sala de Villa Crespo. En Andamio 90 (Paraná 662), el viernes se presentará, con entrada a la gorra en modo virtual, la obra El centroforward murió al amanecer, obra clave de la dramaturgia argentina escrita por Agustín Cuzzani que dirige y adaptó el multifacético Pablo Gorlero. El título de la crítica publicada en esta misma sección la trató de una “feroz y esclarecedora sátira sobre el sometimiento del poder”.

Ana María Bovo y Elvira Onetto, en Ruth Gentileza

El abanico de esta panzada teatral también llega a la sala Dumont 4040. Ahí se presenta Ruth, el reencuentro de dos amigas de unos 80 años que se han cansado de obedecer y deciden vivir sus vidas sin necesidad de pedir disculpas. Con las actuaciones de dos actrices de la talla de Ana María Bovo y Elvira Onetto, la obra dirigida por Mariana Chaud en base al texto de Adriana Riva.

O en el teatro Payró, el talentoso Diego Kogan volvió a la dirección teatral después de tantísimos años con El diario de Wilda o la reconstrucción de un crimen, obra de Pedro Sedlinsky en la que los diversos personajes intentan dar con el asesino de una tal Señora Juana Gunter sucedido en 1899 en una pequeña ciudad de Bélgica. El precio para la función del domingo parte de los $15.000.

Datos para tener en cuenta: la programación completa de esta movida que celebra el Día del Teatro Independiente aparece en la página Alternativa Teatral. Desde allí mismo se pueden adquirir las entradas para este sector de la actividad teatral que decidió festejar junto a su público.