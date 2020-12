Los cuatro protagonistas de Vacío

Ambientada en el año 2050 cuando, luego de la quinta pandemia, el aire que respira la humanidad dejó de ser gratis, Vacío cuenta la historia de cuatro internautas que viajan al espacio con la misión de crear nuevas posibilidades de vida.

A partir de ese argumento ciertamente pesimista, el proyecto musical creado por Diego Sebastián Oria se estrenará hoy, en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551), cuando finalmente se lanzará este viaje espacial, conceptual y retórico como una manera de replantearse cuáles son las condiciones para generar un nuevo mundo.

"Fue todo un milagro. El último 3 de marzo fui padre, y un poco como nos pasó a todos, el tema del encierro y la pandemia al principio me pegó un poco abajo en el ánimo. En ese momento estaba conduciendo un programa en la TV Pública, viajaba a las provincias y no pude seguir. Entonces empecé con los vivos en Instagram, y un día hablando con Damián Mahler surgió la idea de retomar un trabajo distópico que yo había escrito en 2017. Caí en ese texto y empecé a ver el simbolismo que encerraba la palabra Vacío. Me di cuenta de que ahí había algo y empecé a darle dramaturgia", recuerda Oria el surgimiento del proyecto al que luego le puso música Jorge Soldera, con quien trabajan juntos hace más de quince años. Después de La Parka, Alicia en Frikiland, De gira en la Farruka, El Botella, Cepo y Mi amigo Hormiga, Vacío es su séptimo musical en conjunto, para el que convocaron también a Juan José Marco como responsable del área coreográfica, quien viene de trabajar junto a Antonio Banderas en la última versión española de A Chorus Line.

"Trato de ir buscando con una brújula interna qué es lo que me pasa y volcarlo a los personajes. El vacío que estaba sintiendo y la alegría de ser padre me hizo conectar con una mirada más luminosa de lo sucedido. Ahí pensé en llevarlo a un futuro, en 2050, imaginando que esto de quedarnos encerrados duró mucho, mucho más (ojalá no suceda), y así empecé a escribir sobre estos cuatro internautas delirantes. La obra naufraga y navega al mismo tiempo entre la poesía, el discurso y las canciones", anticipa Oria el planteo de la obra que, en la Argentina, protagonizan Virginia Peroni, Emiliano Giannotti, Maribel Khazhal y Gustavo Viñes.

Es que Vacío nació como un proyecto "pan regional" que involucra seis países. Este mes la obra se estrenará en la Argentina, Paraguay y España. En marzo de 2021 se estrenará en Perú, Uruguay y México, por lo que será interpretado por 24 artistas de distintas nacionalidades.

"La metodología es dirigirlos por Zoom y trabajar con un asistente de dirección de mi confianza en cada país. Una vez cada quince días yo escribo, ellos leen y debatimos. Así se fue dando. Con esta apertura contactamos a la gente del Cultural San Martín y ahora estrenamos. Cuando empezamos no sabíamos ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni cuánto mi con quién. Finalmente quedó un musical súper íntimo, sólo de piano, sin arreglos musicales, básicamente porque a Jorge se le había roto la computadora en la pandemia y tomamos lo que sucedió y lo lanzamos a jugar al cielo", apunta su autor.

"Vacío es un musical muy divertido y muy lacrimógeno también. Duelen muchas cosas de ahí, pero es lo que busca. Si hay vacíos, si hay huecos, hay que llenarlos, que no falte el amor. Es una obra muy profunda, que habla de las decisiones que tomamos los seres humanos, de los poderes que a veces nos adjudicamos y sobre todo invita a hacernos preguntas: ¿Qué es lo que realmente necesitamos para generar un nuevo mundo?", concluye el talentoso creador.

Vacío. Funciones: 5,12 y 19 de diciembre, a las 20, en la Sala A del Cultural San Martín (Sarmiento 1151). Libro, letras y dirección: Diego Sebastián Oria. Música original: Jorge Soldera. Coreografía: Juan José Marco. Entradas a la venta por www.ticketplay.com.ar, 500 pesos.

